የህንድ አስትሮፊዚክስ ኢንስቲትዩት በሃንሌ ጨለማ ስካይ ሪዘርቭ የመጀመሪያ ኮከብ ፓርቲን አስተናግዷል

የህንድ አስትሮፊዚክስ ኢንስቲትዩት (IIA) በቅርቡ በላዳክ በሚገኘው በሃንሌ ጨለማ ስካይ ሪዘርቭ ስታር ፓርቲ የሚባል ልዩ ዝግጅት አዘጋጅቷል። ይህ ክስተት ከተለያዩ የህንድ አካባቢዎች ወደ 30 የሚጠጉ አማተር የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ከብርሃን ብክለት የፀዳውን የምሽት ሰማይ ውበት ለማየት እና ለመያዝ ሰብስቧል።
የአይአይኤ የህንድ አስትሮኖሚካል ኦብዘርቫቶሪ መኖሪያ የሆነው ሃንሌ በጠራራ ጥቁር ሰማይ እና ምቹ የአየር ሁኔታ የታወቀች ናት፣ ይህም ለሥነ ፈለክ ጥናትና አስትሮፖቶግራፊ ምቹ ቦታ ያደርገዋል። በግምት 1,073 ስኩዌር ኪሎ ሜትር የሚሸፍነው የሃንሌ ዳርክ ስካይ ሪዘርቭ የብርሃን ብክለትን ለመዋጋት እና የክልሉን ጨለማ ሰማይ ለመከላከል በዩኒየን ግዛት በላዳክ ተመድቧል።
በስታር ድግስ ወቅት ተሳታፊዎች እንደ ሃንሌ ካሉ እጅግ በጣም ጨለማ ቦታዎች ብቻ የሚታዩ የሰማይ ክስተቶችን የመመልከት እና የፎቶግራፍ እድል ነበራቸው። እነዚህም የውሸት ንጋት እና የዞዲያካል ብርሃን ያካትታሉ። የከፍታ ከፍታ፣ ቅዝቃዜና የኦክስጅን እጥረት ፈታኝ ሁኔታዎች ቢገጥሙም ተሳታፊዎቹ ባደረጉት ልምድ መደሰታቸውንና መደሰታቸውን ገልጸዋል።
ስታር ፓርቲ ለአማተር የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች መድረክ ከመስጠቱ በተጨማሪ ለአካባቢው የስነ ፈለክ አምባሳደሮች የመማሪያ እድል ሆኖ አገልግሏል። እነዚህ በአይአይኤ የሰለጠኑ አምባሳደሮች የአስትሮ-ቱሪስቶችን የመምራት እና ከሥፍራው ጋር የተያያዘ ቱሪዝምን የማስተዋወቅ ኃላፊነት አለባቸው። በስታር ፓርቲ መገኘታቸው ከሀገር ውስጥ ከዋነኞቹ አማተር የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ጋር በመገናኘት እውቀታቸውን እና ክህሎታቸውን እንዲያሳድጉ አስችሏቸዋል።
የዚህ የመክፈቻ ስታር ፓርቲ ስኬት የዩቲ ላዳክ አስተዳደር አመታዊ ዝግጅት እንዲሆን አነሳስቶታል። የሃንሌ ዳርክ ስካይ ሪዘርቭን እንደ የቱሪስት መዳረሻ በማስተዋወቅ፣ አላማቸው የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን ለመሳብ፣ በዚህም ለአካባቢው መንደሮች ኢኮኖሚያዊ እድገት አስተዋፅዖ ያደርጋሉ።
በአጠቃላይ፣ በሃንሌ ጨለማ ስካይ ሪዘርቭ የሚገኘው ስታር ፓርቲ አማተር የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን ያሰባሰበ፣ ኮከብ ቆጠራን ያስተዋወቀ እና ለአካባቢው የስነ ፈለክ አምባሳደሮች የትምህርት እድል የሰጠ ልዩ እና ስኬታማ ክስተት ነበር።
ምንጮች:
- የህንድ አስትሮፊዚክስ ተቋም (IIA)
- የላዳክ ህብረት ግዛት