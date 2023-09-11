የሕንድ ቻንድራያን-3 ሙን ላንደር እና ሮቨር በፌሎው የጨረቃ ጥናት ተገኘ

እ.ኤ.አ. ነሐሴ 3 ቀን 23 በጨረቃ ላይ በተሳካ ሁኔታ ያረፈው የህንዱ ቻንድራያን-2022 ተልዕኮ በሌላ የህንድ የጠፈር መንኮራኩር ቻንድራያን-2 ከ2019 ጀምሮ በጨረቃ ምህዋር ላይ እያለ በተነሳ አዳዲስ ምስሎች ተይዟል። የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ)፣ ላንደር በጨረቃ ወለል ላይ አሳይ።
ምንም እንኳን ቻንድራያን-3 ላንደር በጨረቃ አቅራቢያ ባለው ጨለማ ምክንያት በአሁኑ ጊዜ እንቅስቃሴ-አልባ ቢሆንም ፣ ከእንቅልፍዎ ወጥቶ የፀሐይ ብርሃን እንደገና ከታየ በኋላ እንቅስቃሴውን ይቀጥላል ተብሎ ይጠበቃል። የ ISRO ባለስልጣናት ላንደር እና ሮቨር ፕራግያን ሁሉንም ዋና ዋና አላማዎቻቸውን እንዳሳኩ አረጋግጠዋል ፣ ሮቨር በተሳካ ሁኔታ መሰማራት እና በዙሪያው ያሉትን ምስሎች ማንሳትን ጨምሮ ።
የሕንድ የጨረቃ ተልዕኮ ከጠፈር ሲታይ ይህ የመጀመሪያው አይደለም። የጨረቃን ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ምስሎች የሚያነሳው የናሳ የጨረቃ ጥናት ኦርቢተር በዚህ ወር መጀመሪያ ላይ የቻንድራያን -3 ተልእኮ ተይዟል።
ህንድ ከሶቭየት ዩኒየን፣ ከአሜሪካ እና ከቻይና በመቀጠል በጨረቃ ላይ በተሳካ ሁኔታ በማረፍ አራተኛዋ ሀገር ሆናለች። ሆኖም ግን, ለወደፊቱ ተጨማሪ የጨረቃ ተልዕኮዎች ታቅደዋል. ናሳ፣ በአርጤምስ ፕሮግራሙ፣ በ2020ዎቹ መገባደጃ ላይ በጨረቃ ላይ እና በጨረቃ ዙሪያ ቋሚ የሰው ልጅ መኖርን ለማቋቋም በማለም ለበርካታ የሮቦት ተልዕኮዎች የገንዘብ ድጋፍ አድርጓል።
የእነዚህ ተልእኮዎች ዋና ዓላማዎች አንዱ በጨረቃ ደቡብ ምሰሶ ላይ የሚገኙትን የበረዶ ክምችቶችን ማጥናት ነው። ናሳ በአካባቢው መሰረት በማዘጋጀት የጠፈር ተጓዦቹን እና ማሽነሪዎቹን ለመደገፍ ይህንን የጨረቃ በረዶ ለመጠቀም አስቧል። ህንድን ጨምሮ ሌሎች ሀገራትም ለተጨማሪ ፍለጋ የጨረቃን ደቡብ ምሰሶ እያነጣጠሩ ነው።
በቅርብ ጊዜ በሩሲያ፣ በእስራኤል እና በጃፓን ጨረቃ ላይ ለማረፍ ያልተሳኩ ሙከራዎች ሲደረጉም፣ የቻንድራያን-3 ተልዕኮ ህንድ ወደ ጨረቃ ፍለጋ መስክ በተሳካ ሁኔታ መግባቷን ያሳያል።
ምንጮች:
- ISRO
- ናሳ