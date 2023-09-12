አዲስ የታየ፡ የህንድ ቻንድራያን-3 ላንደር እና ሮቨር በጨረቃ ላይ

እ.ኤ.አ. ኦገስት 3 ላይ በተሳካ ሁኔታ በጨረቃ ላይ ያረፈው የህንድ ቻንድራያን-23 ተልዕኮ በሌላ የጨረቃ ምርመራ በተነሱ አዳዲስ ምስሎች ተይዟል። የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ) እ.ኤ.አ. በ2 በጨረቃ ምህዋር ከደረሰው የቻንድራያን-2019 ጨረቃ ተልእኮ የራዳር ምስሎችን አውጥቷል።
ምንም እንኳን ቻንድራያን-3 ላንደር በአሁኑ ጊዜ እንቅስቃሴ-አልባ ቢሆንም፣ ባረፈበት ጨረቃ አቅራቢያ ባለው የሁለት ሳምንት ጨለማ ምክንያት፣ የፀሐይ ብርሃን ከተመለሰ በኋላ ሊነቃ የሚችልበት ዕድል አለ። ነገር ግን፣ የ ISRO ባለስልጣኖች ላንደር እና ፕራግያን የተባለችው ትንሹ ሮቨር ሁሉንም ዋና አላማቸውን እንዳከናወኑ አረጋግጠዋል። ፕራግያን በተሳካ ሁኔታ ከመሬት መሬቱ ቪክራም ተሰማርቷል እና የአካባቢዋን ምስሎች አንስቷል።
የህንድ የጨረቃ ተልእኮ ከጠፈር ሲታይ ይህ የመጀመሪያው አይደለም። የናሳ የጨረቃ ጥናት ኦርቢተር ቀደም ሲል ታሪካዊ ተልዕኮውን የሚያሳዩ ምስሎችን አንስቷል። ህንድ ጨረቃ ላይ በተሳካ ሁኔታ በማረፍ ከሶቭየት ህብረት፣ ከአሜሪካ እና ከቻይና በመቀጠል አራተኛዋ ሀገር ሆናለች።
ከህንድ ተልእኮ በተጨማሪ ሌሎች በርካታ ሀገራትም የጨረቃን ደቡብ ዋልታ በማነጣጠር በዚያ አካባቢ የበረዶ ክምችቶችን በማሰስ ላይ ናቸው። ናሳ በ2020ዎቹ መገባደጃ ላይ በጨረቃ ላይ እና በጨረቃ ዙሪያ ቋሚ የሰው ልጅ መኖርን ለማቋቋም እንደ የአርጤምስ ፕሮግራሙ አካል ሆኖ የጨረቃ በረዶን ለመደገፍ የጨረቃ በረዶን ለመጠቀም በክልሉ አንድ ወይም ከዚያ በላይ መሠረቶችን ለማቋቋም አቅዷል።
ህንድ በጨረቃ ተልእኮዋ ስኬታማ ሆና ሳለ፣ ሌሎች ሀገራት እና የግል ኩባንያዎች በቅርብ ጊዜ ጨረቃ ላይ ለማረፍ ሙከራ አድርገዋል። የሩስያ ሉና-25 መመርመሪያ ባለፈው ወር ለማረፍ ባደረገው ሙከራ የተከሰከሰ ሲሆን የጃፓን የጠፈር ኤጀንሲ ጃኤክስ የጨረቃ ላንደር SLIM በመጪዎቹ ወራት የመንካት ሙከራ አድርጓል።
በአጠቃላይ የህንድ ቻንድራያን -3 ተልዕኮ በጨረቃ አሰሳ ላይ ጉልህ ክንዋኔዎችን ያስመዘገበ ሲሆን በሌሎች የጨረቃ ምርመራዎች የተነሱት ምስሎች ሀገሪቱ አዳዲስ ድንበሮችን በህዋ ላይ ለመድረስ ያስመዘገበችውን ስኬት ያሳያል።
ምንጮች:
- “የህንድ አዲስ ጨረቃ ላንደር እና ሮቨር በሌላ የጨረቃ ምርመራ ታይቷል” - Space.com
- “የህንድ ቻንድራያን-3 ሮቦት የጨረቃ አሳሾች ማሞቂያዎች የላቸውም” – Space.com
- "አርጤምስ 3 የተከታታዩ የመጀመሪያው የሰው ልጅ ተልእኮ ይሆናል" - ናሳ