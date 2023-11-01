አዲስ ጥናት የሕንድ ቻንድራያን-3 ጨረቃ ማረፊያ ተጽእኖን ያሳያል

እ.ኤ.አ. ኦገስት 23፣ 2023 የህንድ ታሪካዊ ጨረቃ ስታርፍ በጨረቃ ወለል ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሯል ፣በቅርቡ በጆርናል ኦቭ ዘ ኢንዲያ ሶሳይቲ ኦፍ ሪሞት ሴንሲንግ ላይ የታተመው ጥናት ይፋ አድርጓል። የሕንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ) ቻንድራያን-3 በተሳካ ሁኔታ በጨረቃ ላይ ለስላሳ ማረፍ ችሏል፣ይህም ከህንድ በፊት በሶስት ሀገራት ብቻ የተከናወነውን ተግባር ነው።
ጥናቱ ከቀድሞው ተልዕኮ ቻንድራያን-2 የተነሱትን ፎቶዎች አጉልቶ ያሳያል፣ እሱም “ኢጄታ ሃሎ” በመባል የሚታወቅ አስገራሚ ክስተት አሳይቷል። የቻንድራያን-3 ላንደር ሲነካ ገፋፊዎቹ ትልቅ የቀለበት ቅርጽ ያለው የጨረቃ ብናኝ ወይም ሬጎሊዝ በትነዋል፣ ይህም ejecta halo ፈጠረ። ይህ የጨረቃ ሬጎሊት ወደ 2.06 ሜትሪክ ቶን የሚገመት ሲሆን ይህም 1,167 ካሬ ጫማ ቦታን ይሸፍናል።
የኤጀታ ሃሎን የሚያጠኑ ሳይንቲስቶች አዲስ የተረበሸውን የጨረቃ ብናኝ አንፀባራቂ ልዩነት ለይተው አውቀዋል፣ ኤፒሪጎሊት በመባል ይታወቃሉ። በ epiregolith ውስጥ ያለው ትስስር በመጥፋቱ ምክንያት የከርሰ ምድር ሬጎሊዝ መጋለጥ የፎቶሜትሪክ መበታተንን እንደፈጠረ ይታመናል ፣ በዚህም ምክንያት በሌንደር ዙሪያ የሚታየውን አንፀባራቂ አናማሊ ያስከትላል።
ቻንድራያን-2፣ በማረፍ ሙከራው የተሳካ ባይሆንም፣ እንደ ምህዋር መስራቱን ቀጥሏል፣ በዋጋ ሊተመን የማይችል መረጃ እና የጨረቃ ገጽ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ፎቶግራፎች በማሰባሰብ። ተልዕኮው በጨረቃ ደቡብ ዋልታ አካባቢ ለመጀመሪያ ጊዜ ማረፊያ ለመድረስ ያለመ ሲሆን ቻንድራያን -3 ተግባር በተሳካ ሁኔታ ፈፅሟል።
የሚገርመው ነገር ህንድ አሁን ከዩናይትድ ስቴትስ፣ ከሶቪየት ኅብረት እና ከቻይና ጋር ተቀላቅላ በጨረቃ ላይ በቀላሉ ለማረፍ ከቻሉት ታዋቂ የብሔሮች ቡድን ጋር ነው። ይሁን እንጂ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ብዙ አገሮች ለተመሳሳይ ተልእኮዎች እየተዘጋጁ ናቸው። የናሳ አርጤምስ ፕሮግራም በጨረቃ ፍለጋ ላይ የተሰማራው በ2024 በርካታ የሮቦት ተልእኮዎችን የገንዘብ ድጋፍ ለማድረግ አቅዷል።የጃፓኑ ኩባንያ ኢስፔስ አስቀድሞ የጨረቃን ማረፊያ ለማድረግ ሞክሯል፣ ሩሲያ ግን ካልተሳካው የሉና-25 ተልእኮ ለመመለስ ቆርጣለች።
የዚህ ጥናት ግኝቶች በህንድ ጨረቃ ማረፊያ ላይ ያለውን ተፅእኖ እና ሳይንሳዊ ጠቀሜታ ላይ አዲስ ብርሃን ፈንጥቋል፣ በጨረቃ ፍለጋ ላይ ያለውን ዓለም አቀፋዊ ፍላጎት የበለጠ በማቀጣጠል እና ወደፊት ለሚደረጉ ተልዕኮዎች የምድርን የሰማይ ጎረቤት ሚስጥሮች ለመፍታት መንገድ ጠርጓል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. የሕንዱ ቻንድራያን-3 በጨረቃ ላይ የኤጀታ ሃሎን እንዴት ፈጠረ?
ለስላሳ ማረፊያው፣ የቻንድራያን-3 ላንደር ግፊቶቹን ተጠቅሟል፣ ይህም ከፍተኛ መጠን ያለው የጨረቃ ብናኝ ወይም በተፅእኖ ላይ እንደገና እንዲታይ አድርጓል። ይህ ኤጀካ ሃሎ በመባል የሚታወቀው የቀለበት ቅርጽ ያለው ፕላም እንዲፈጠር ምክንያት ሆኗል.
2. regolith ምንድን ነው?
ሬገሊት የሚያመለክተው የተበጣጠሱ አለቶች፣ አፈር፣ አቧራ እና ሌሎች ቁሶችን የሚሸፍኑት ጠንካራ አልጋ ላይ ወይም እንደ ጨረቃ ያለ ፕላኔታዊ ገጽ ነው።
3. ሳይንቲስቶች ኢጄታ ሃሎን እንዴት ያጠኑት?
ሳይንቲስቶች የኤጀካ ሃሎን ለመለየት እና ለመተንተን የረዳቸው ኤፒሬጎሊት በሚባለው አዲስ የተረበሸ የጨረቃ አቧራ ላይ ያለውን የማንጸባረቅ ልዩነት መርምረዋል።
4. የቻንድራያን-3 ማረፊያ ጠቀሜታ ምንድነው?
የቻንድራያን -3 ስኬታማ ማረፊያ ህንድ ትልቅ ስኬት ነው እና በጨረቃ ላይ ለስላሳ ማረፊያ ያበቁትን ሀገራት ቡድን ያሰፋል። በተጨማሪም በጨረቃ ፍለጋ ላይ ጠቃሚ ሳይንሳዊ ግንዛቤዎችን ያበረክታል እና ወደ ጨረቃ ተጨማሪ ተልዕኮዎችን ያበረታታል.
5. ለጨረቃ ፍለጋዎች የወደፊት እቅዶች አሉ?
አዎን፣ ናሳን ጨምሮ በርካታ ሀገራት እና የጠፈር ኤጀንሲዎች እና እንደ አይስፔስ ያሉ የግል ኩባንያዎች ለወደፊት የጨረቃ ተልእኮዎች ትልቅ እቅድ አላቸው። እነዚህ ተልእኮዎች ስለ ጨረቃ ያለንን ግንዛቤ ለማራመድ እና ወደፊት ለሚሆነው የሰው ልጅ ፍለጋ ለመዘጋጀት ያለመ ነው።