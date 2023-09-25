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የህንድ የጠፈር ኤጀንሲ ቻንድራያን-3 ላንደር እና ሮቨርን ለማንቃት ሞክሯል።

Byቪኪ Stavropoulou

ሴፕቴ 25, 2023
የህንድ የጠፈር ኤጀንሲ ቻንድራያን-3 ላንደር እና ሮቨርን ለማንቃት ሞክሯል።

የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት መሐንዲሶች ቻንድራያን-3 ጨረቃ ላንደር እና ሮቨር ከሁለት ሳምንት የጨረቃ ምሽት በኋላ ከእንቅልፍ ለመነሳት ሙከራ ሲያደርጉ ቆይተዋል። ISRO የመንቃት ሁኔታቸውን ለማወቅ ከ Vikram lander እና Pragyan rover ጋር ግንኙነት ለመመስረት እየሞከሩ መሆኑን አርብ ዕለት አስታውቋል። ሆኖም ሰኞ እለት ያደረጉት ሙከራ እስካሁን ምንም አይነት ምላሽ አላስገኘም።

ቻንድራያን -3 በኦገስት 23 በተሳካ ሁኔታ በጨረቃ ደቡብ ዋልታ አጠገብ በማረፉ ህንድን ከአሜሪካ፣ ሩሲያ እና ቻይና በመቀጠል አራተኛዋ ሀገር አድርጓታል። የማረፊያውን ተከትሎ ፕራግያን ሮቨር የማረፊያ ቦታውን በማሰስ ምስሎችን ወደ ምድር ልኳል ቪክራም ሳይንሳዊ ሙከራዎችን ሲያደርግ የጨረቃ ሬጎሊዝ የላይኛው ንጣፍ የሙቀት መጠን መለካት እና የጨረቃ አቧራ ኬሚካላዊ ቅንጅትን ጨምሮ። በጨረቃ አቧራ ውስጥ ሰልፈር መኖሩ ያለፈውን የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ ግንዛቤን ሊሰጥ ይችላል።

የፕራግያን ሮቨር ሴፕቴምበር 2 በእንቅልፍ ሁኔታ ውስጥ ገብቷል, እና ቪክራም ላንደር ከሁለት ቀናት በኋላ ተከትሏል. ምንም እንኳን ተልእኮው ተቀዳሚ አላማዎቹን ቢያጠናቅቅም፣ ISRO ላንደር እና ሮቨር በጨረቃ ምሽት በሕይወት መትረፋቸው ተስፋ አለው።

ቻንድራያን -3 ህንድ በጨረቃ ላይ ለማረፍ የምታደርገው ሁለተኛው ሙከራ ነው። የቀደመው ተልዕኮ፣ ቻንድራያን-2፣ በ2019 በሶፍትዌር ችግር ምክንያት ብልሽት አጋጥሞታል። ይሁን እንጂ የቻንድራያን-2 ምህዋር አሁንም እየሰራ ነው እና ጨረቃን ከጨረቃ ምህዋር ማጥናቱን ቀጥሏል።

ከቪክራም ላንደር እና ከፕራግያን ሮቨር ጋር ግንኙነት ለመፍጠር የሚደረገው ጥረት ይቀጥላል፣ ነገር ግን በእያንዳንዱ ማለፊያ ሰዓት የስኬት እድሎች እየቀነሱ ናቸው። ISRO የጨረቃ ደቡብ ዋልታ ምስጢሮችን ለመመርመር እና ለመክፈት ቆርጦ ይቆያል።

ምንጮች:
- Space.com

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