Aditya-L1 የጠፈር መንኮራኩር ወደ ፀሀይ በሚያደርገው ጉዞ ላይ የምድርን ተፅእኖ በተሳካ ሁኔታ አምልጧል።

በህንድ የመጀመሪያዋ ህዋ ላይ የተመሰረተ ፀሀይን የምታጠናው Aditya-L1 የጠፈር መንኮራኩር የምድርን የተፅዕኖ ቦታ በልጦ አሁን ወደ ላግራንጊያን 1(L1) ነጥብ እየሄደ ነው። የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ) እንዳስታወቀው የጠፈር መንኮራኩሩ ከመሬት በ9.2ሺህ ኪሎ ሜትሮች በላይ የተጓዘች ሲሆን በአሁኑ ወቅት መንገዱን ወደ L1 እያመራች ነው።
ይህ ISRO ከመሬት የተፅዕኖ መስክ ባሻገር የጠፈር መንኮራኩር በተሳካ ሁኔታ ሲልክ ለሁለተኛ ጊዜ ሲሆን የመጀመሪያው የማርስ ኦርቢተር ተልእኮ ነው። Aditya-L1ን ወደ L1 ለመላክ፣ ISRO በሴፕቴምበር 1 የትራንስ-ላግራንጊያን1 ማስገቢያ (TL19I) እንቅስቃሴን አካሂዷል። L1 ከምድር 1.5 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ ሲሆን ከምድር-ፀሐይ ርቀት 1% ያህሉን ይወክላል።
አድቲያ-ኤል 1 ሴፕቴምበር 2 ላይ በፖላር ሳተላይት ማስጀመሪያ ተሽከርካሪ የተጀመረ ሲሆን ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በምድር ላይ የተሳሰሩ አራት እንቅስቃሴዎችን አድርጓል። መንኮራኩሩ በሰባት የጭነት ጭነት የተገጠመለት ሲሆን ከእነዚህ ውስጥ አምስቱ በ ISRO እና ሁለቱ ከህንድ አካዳሚክ ተቋማት ጋር በመተባበር የተሰራ ነው።
በጃንዋሪ 1 የL2024 ነጥብ ላይ ሲደርስ አድቲያ-ኤል1ን በኤል 1 አካባቢ ካለው ምህዋር ጋር ለማገናኘት ሌላ ማኒውቨር ይከናወናል። የጠፈር መንኮራኩሩ የተልእኮ ህይወቱን መሬት እና ፀሀይን በሚያገናኘው መስመር ላይ ቀጥ ባለ መልኩ ባልተስተካከለ ምህዋር በመዞር ያሳልፋል። የእሱ የደመወዝ ጭነቶች በተለያዩ የፀሐይ ጥናቶች ገጽታዎች ላይ ወሳኝ መረጃን እንደሚያቀርብ ታቅዷል, ይህም የክሮናል ማሞቂያ, የኮሮኔል ጅምላ ማስወጣት, የፀሐይ ግርዶሽ, የጠፈር የአየር ሁኔታ ተለዋዋጭነት, እና ጥቃቅን እና የመስክ ስርጭትን ጨምሮ.
ይህ ተልእኮ ለአምስት ዓመታት የሚቆይ እና ስለ ፀሀይ እና ባህሪያቱ ግንዛቤያችን ላይ ከፍተኛ አስተዋፅኦ ይኖረዋል ተብሎ ይጠበቃል።
ምንጮች:
– ወደ Lagrangian 1 (L1) ነጥብ የሚያመራው Aditya-L1 የጠፈር እደ ጥበብ ከምድር ተጽእኖ መትቷል። (ምንጭ)
- ISRO የ Aditya-L1 የጠፈር መንኮራኩር (ምንጭ) ደህንነትን ለማረጋገጥ በ L1 አካባቢ ያለውን የቦታ ሁኔታ ግምገማ ያካሂዳል።
ትርጓሜዎች
- Lagrangian 1 (L1) ነጥብ፡- የምድር እና የፀሀይ የስበት ሃይሎች ሚዛን የሚደፉበት በጠፈር ላይ ያለ ቦታ ሲሆን ይህም ነገሮች በአንጻራዊ ሁኔታ በተረጋጋ ሁኔታ እንዲቆዩ ያስችላቸዋል።
– Trans-Lagrangian1 Insertion (TL1I) maneuver፡- Aditya-L1 የጠፈር መንኮራኩር ወደ L1 ነጥብ ለመላክ የተደረገው ማኑዌር።
- ክፍያ: ውሂብ ለመሰብሰብ ወይም የተወሰኑ ተግባራትን ለማከናወን በጠፈር ወይም በሳተላይት የተወሰዱ ሳይንሳዊ መሳሪያዎች ወይም ሙከራዎች።