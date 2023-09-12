የህንድ አድቲያ-ኤል1 የጠፈር መንኮራኩር ለመጀመሪያ ጊዜ ፎቶግራፎችን አጋርቷል።

የሕንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (ኢስሮ) በፀሐይ ምልከታ ተልዕኮው የመጀመሪያውን ፎቶግራፎች ለቋል። ምስሎቹ የተነሱት አሁን ወደ ፀሀይ እየሄደ ባለው Aditya-L1 ጠፈር ላይ በተገጠመ ካሜራ ነው። ኢስሮ ፕላኔቷን ምድራችንን እና ጨረቃን በአንድ ፍሬም በማሳየት ማራኪ የሆኑትን ፎቶግራፎች በማህበራዊ ሚዲያ አጋርቷል።
በህንድ ፀሀይ ለሚለው ቃል የተሰየመው Aditya-L1 የጠፈር መንኮራኩር የህንድ የመጀመሪያው የጠፈር ላይ የተመሰረተ የፀሐይ ምርመራ ነው። እነዚህ የመጀመሪያ ምስሎች ሳተላይቱ ምን እንደሚይዝ ፍንጭ ይሰጣሉ። አንድ ፎቶግራፍ ምድርን የሚያሳይ ሲሆን ከጠፈር ዳራ አንጻር ትልቅ ትመስላለች፣ ጨረቃ በሩቅ ላይ ያለች አንዲት ነጥብ ብቻ ነች። ሁለተኛው ምስል የአድቲያ-ኤል 1 የጠፈር መንኮራኩር ራሱ “የራስ ፎቶ” ሲሆን ከሰባት ሳይንሳዊ መሳሪያዎች ሁለቱን ያሳያል።
ሴፕቴምበር 2 የጀመረው Aditya-L1 በአሁኑ ጊዜ ከምድር በ932,000 ማይል ጉዞ ላይ ነው፣ ይህም ከምድር-ፀሀይ ርቀት 1 በመቶውን ይይዛል። ወደ ላግራንጅ ነጥብ 1 (ኤል 1) ያመራዋል ይህም በፀሐይ እና በምድር የስበት ኃይል መካከል ያለው ጣፋጭ ቦታ ነው, ይህም የጠፈር መንኮራኩሩ እንዲያንዣብብ ያስችለዋል. Aditya-L1 አንዴ እዚህ L1 ነጥብ ላይ ከደረሰ፣ ፀሐይን ከምድር ጋር በተመሳሳይ ፍጥነት መዞር ይችላል፣ ለስራ አነስተኛ ነዳጅ ያስፈልገዋል።
ከዚህ የስትራቴጂክ ቦታ በመነሳት, የጠፈር መንኮራኩሩ የሳይንስ ሊቃውንትን የፀሐይ እንቅስቃሴን, እንደ የፀሐይ ጨረሮች እና ኮሮናል ጅምላ ማስወጣትን በማጥናት ረገድ ሰፊ ምርምር ያደርጋል. እንደ ሳተላይቶች ባሉ ወሳኝ መሠረተ ልማቶች ላይ አደጋ እየፈጠሩ እነዚህ ክስተቶች በምድር ላይ የሚያምሩ አውሮራዎችን ሊያስከትሉ ይችላሉ። Aditya-L1 በተጨማሪም "የኮሮናል ማሞቂያ ችግርን" ይመረምራል - እስከ 2 ሚሊዮን ዲግሪ ፋራናይት የሚደርስ የሙቀት መጠን ያለው ሚስጥራዊ እጅግ በጣም ሞቃት የፀሐይ ውጫዊ ከባቢ አየር.
ከተሳካ፣ ህንድ ፀሀይን በንቃት የሚያጠና ብቸኛ የብሔሮች ቡድንን ትቀላቀላለች። የ Aditya-L1 ተልእኮ ስለ ፀሀይ ክስተቶች ያለንን ግንዛቤ የበለጠ እና ቀጣይ ሳይንሳዊ ጥናቶችን ያበረክታል። እነዚህ የመጀመሪያ ፎቶዎች የጠፈር መንኮራኩሩ የቅርብ ኮከባችንን ምስጢር ለመክፈት ጉዞውን ሲቀጥል የሚሰበስበውን እጅግ በጣም ጠቃሚ መረጃ ቅድመ እይታ ሆነው ያገለግላሉ።
ምንጮች: ኢሶሮ፣ ቢቢሲ፣ የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ