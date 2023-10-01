የISRO Aditya-L1 የጠፈር መንኮራኩር ከምድር ተጽዕኖ ሉል ባሻገር ይጓዛል

የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ) ቅዳሜ እለት እንዳስታወቀው አድቲያ-ኤል1 የጠፈር መንኮራኩሯ በተሳካ ሁኔታ ከምድር ተጽዕኖ አምልጦ አሁን ወደ ፀሃይ-ምድር ላግራንጅ ነጥብ 1 (L1) እየሄደች ነው። አይኤስሮ ከመሬት የተፅዕኖ ቦታ በላይ የጠፈር መንኮራኩር ሲልክ ይህ ለሁለተኛ ጊዜ ሲሆን የመጀመሪያው የማርስ ኦርቢተር ሚሽን ነው።
Aditya-L1 የሶላር ሚሽን የጠፈር መንኮራኩር መረጃን መሰብሰብ ጀምሯል፣ይህም በመሬት አከባቢ ውስጥ ስላሉት ቅንጣቶች ባህሪ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። በተለይም በኤል 1 ዙሪያ የተሰበሰበው መረጃ ሳይንቲስቶች የፀሐይ ንፋስ እና የጠፈር የአየር ሁኔታ ክስተቶችን አመጣጥ፣ ፍጥነት እና አኒሶትሮፒን እንዲመረምሩ ይረዳቸዋል። Aditya-L1 በPSLV-C57 ሮኬት ማስጀመር በISRO ሴፕቴምበር 2 በተሳካ ሁኔታ ተጠናቀቀ።
ይህ የተራቀቀ የጠፈር መንኮራኩር ለፀሃይ ጥናት በአጠቃላይ ሰባት የተለያዩ ሸክሞችን የያዘ ነው። ከእነዚህ የጭነት ጭነቶች ውስጥ አራቱ በፀሐይ የሚወጣውን ብርሃን ይመለከታሉ ፣ የተቀሩት ሦስቱ የፕላዝማ እና መግነጢሳዊ መስኮችን መለኪያዎች ይለካሉ ። አድቲያ-ኤል1 ከምድር በፀሐይ አቅጣጫ 1 ሚሊዮን ኪሜ ርቆ በሚገኘው በላግራንጊያን ነጥብ 1.5 ዙሪያ ባለው ሃሎ ምህዋር ውስጥ ይቀመጣል። ይህ ምህዋር የጠፈር መንኮራኩሮች በተመሳሳይ አንፃራዊ ቦታ ላይ ፀሀይን እንዲመለከቱ ያስችላቸዋል።
የ Aditya-L1 ተልእኮ ለISRO አስፈላጊ ወሳኝ ምዕራፍን ይወክላል እና የህንድ በህዋ ምርምር መስክ እያደገ መምጣቱን የበለጠ ያጎላል። ሳይንቲስቶች ፀሐይን እና ባህሪዋን በማጥናት ስለ ስርዓታችን እና በምድር ላይ ስላለው ተጽእኖ የተሻለ ግንዛቤ ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ። ይህ መረጃ ለስፔስ የአየር ሁኔታ ትንበያ እና ሌሎች ተዛማጅ መስኮች እድገት አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ ጥርጥር የለውም።
ምንጭ፡ የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ)