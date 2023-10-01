የሕንድ አድቲያ-ኤል1 ተልዕኮ የምድርን የተፅዕኖ ሉል አምልጧል

የሕንድ አድቲያ-ኤል 1 ተልእኮ የፀሃይን ውጫዊ ክፍል ለማጥናት በጉዞው ትልቅ ምዕራፍ ላይ ደርሷል። የሕንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ) እንዳለው የጠፈር መንኮራኩሩ “ከምድር ተጽዕኖ ከሚደርስበት ቦታ” የምታመልጥበትን ደረጃ በተሳካ ሁኔታ አቋርጣለች። የአድቲያ-ኤል1 የአራት ወራት ጉዞ ወደ ሴፕቴምበር 2 የጀመረው ወደ ሴፕቴምበር XNUMX ነው።
የጠፈር መንኮራኩሩ 920,000 ኪሎ ሜትር (570,000 ማይል) ርቀትን የሸፈነች ሲሆን ይህም ከጠቅላላ ጉዞው ከግማሽ በላይ ነው። በዚህ ጊዜ የምድርም ሆነ የፀሃይ የስበት ሃይሎች ይሰረዛሉ፣ ይህም አድቲያ በአቅራቢያው ባለው ኮከብ ዙሪያ የተረጋጋ ምህዋር እንዲገባ አስችሎታል። ይህ ስኬት ISRO ከመሬት ተጽእኖ በላይ የጠፈር መንኮራኩሮችን ለመላክ ለሁለተኛ ጊዜ ሲሆን የመጀመሪያው በ2014 ማርስ ኦርቢተር ሚሽን ነው።
የቅርቡ የጨረቃ ሮቨር ተልዕኮ መንቃት ባለመቻሉ ብስጭት ቢያጋጥመውም፣ ISRO አሁንም ብሩህ ተስፋ አለው። በነሀሴ ወር ህንድ በጨረቃ ደቡብ ዋልታ አካባቢ የእጅ ስራ በማሳረፍ የመጀመሪያዋ ሀገር በመሆን ታሪክ ሰራች። የጨረቃ ሮቨር ፕራግያን ለጨረቃ ምሽት ኃይል ከመውጣቱ በፊት ማረፊያ ቦታውን ቃኘ። በፀሃይ ሃይል የሚሰራውን መኪና እንደገና ለማንቃት የተደረገው ሙከራ በጸጥታ የታየ ቢሆንም፣ የISRO ሊቀመንበር ኤስ.
ISRO በጠፈር ፍለጋ ውስጥ ያከናወናቸው ተግባራት ህንድን እንደ ቁልፍ ተጫዋች አድርጓቸዋል። ከአድቲያ-ኤል 1 ተልዕኮ በተጨማሪ ህንድ በሚቀጥለው አመት ውስጥ በቡድን የተሳተፈ ተልዕኮ ወደ ምድር ምህዋር ለመጀመር አቅዳለች። ይህ መጪ ተልእኮ፣ ከማርስ ኦርቢተር ሚሽን ጋር፣ ህንድን በእስያ ሀገራት ወደ ህዋ ፍለጋ በሚያደርጉት ዘመቻ ግንባር ቀደሟን ያስቀምጣታል።
ዩናይትድ ስቴትስ እና የአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ ፀሀይን ለማጥናት ብዙ ምርመራዎችን ቢልኩም፣ የ ISRO የተሳካ ተልዕኮ በየትኛውም የእስያ ህዝብ በፀሐይ ዙሪያ መዞር የጀመረው የመጀመሪያው ትልቅ ምዕራፍ ነው።
ምንጮች፡ ISRO