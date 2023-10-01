የሕንድ አድቲያ-ኤል 1 ተልዕኮ በፀሐይ ዙሪያ የተረጋጋ ምህዋር ላይ ደርሷል

በህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ) ሴፕቴምበር 1 ላይ የተጀመረው የአዲቲያ-ኤል2 ተልዕኮ በፀሐይ ዙሪያ የተረጋጋ ምህዋር በተሳካ ሁኔታ ላይ ደርሷል፣ ይህም ህንድ ለምታደርገው ጥረት ትልቅ ምዕራፍ ነው። በሂንዱ የፀሐይ አምላክ ስም የተሰየመው Aditya-L1 የፀሐይን ውጫዊ ክፍል የሚመለከቱ መሳሪያዎችን ይይዛል።
Aditya-L920,000 1 ኪሎ ሜትር ከተጓዘ በኋላ በፀሐይ ዙሪያ የተረጋጋ የሃሎ ምህዋር ገብቷል። ይህ ምህዋር የሚሳካው የፀሀይ እና የምድር የስበት ሃይሎች እርስ በርስ ሲሰረዙ ነው, ይህም የጠፈር መንኮራኩሩ ከፀሃይ አንጻር ያለውን ቦታ እንዲይዝ ያስችለዋል. ISRO አሁን ይህንን ስኬት ለሁለተኛ ጊዜ ማሳካት መቻሉ የሚታወስ ሲሆን የመጀመሪያው የማርስ ኦርቢተር ተልዕኮ ነው።
ህንድ በቅርብ ጊዜ በህዋ ምርምር ያስመዘገበቻቸው ስኬቶች አገሪቱን በህዋ ምርምር ግንባር ቀደም እንድትሆን አድርጓታል። በነሀሴ ወር ህንድ በጨረቃ ላይ የጠፈር መንኮራኩር ያሳረፈች አራተኛዋ ሀገር ሆናለች፣ ሮቨርዋ ፕራጊያን የጨረቃን ደቡብ ምሰሶ ስትመረምር። ምንም እንኳን የራዲዮ ዝምታ ከሮቨር የመውጣት ተስፋን እርግጠኛ ባይሆንም፣ ፕራግያን የሚጠበቀውን አላማውን ሲያሳካ ISRO ተልዕኮውን እንደ ስኬት ይቆጥረዋል።
በ2014 ወደ ማርስ ባደረገችው እና በ2019 ጨረቃ ላይ ባደረገችው ተልእኮ፣ በሚቀጥለው አመት የቡድን ተልእኮ ወደ ምድር ምህዋር ለማድረግ ካላት እቅድ ጋር፣ ህንድ የጠፈር ፕሮግራሟን ማስፋፋቷን ቀጥላለች። እንደ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ጃፓን እና ቻይና ያሉ ሌሎች አገሮች ምርመራን ወደ ፀሐይ በላኩበት ጊዜ፣ የISRO Aditya-L1 ተልእኮ በማንኛውም የእስያ ሀገር በአቅራቢያችን ባለው ኮከብ ዙሪያ ምህዋር ሲደረግ የመጀመሪያው ይሆናል።
የ Aditya-L1 ተልእኮ ለህንድ የጠፈር ምርምር ፕሮግራም ጉልህ ስኬት ነው፣ እና ለሳይንስ ማህበረሰብ በአለም አቀፍ ደረጃ አስደሳች እድገት ነው። የፀሐይን ውጫዊ ንብርብሮች በማጥናት ተልዕኮው ስለ ፀሐይ እንቅስቃሴ እና በፕላኔታችን ላይ ስላለው ተጽእኖ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ምንጮች:
- AFP (ዩአርኤል የለም)
- የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ) (ዩአርኤል የለም)