ናሳ የሮኬት ተልእኮ በህንድ ተወላጅ ሳይንቲስት የሚመራ የዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ በምድር የላይኛው ከባቢ አየር ላይ የሚያስከትለውን ውጤት ለማጥናት

የኢንጂነሪንግ ፊዚክስ ፕሮፌሰር እና በፍሎሪዳ በሚገኘው Embry-Riddle Aeronautical University የስፔስ እና የከባቢ አየር መሳሪያ ላብራቶሪ (SAIL) ዳይሬክተር የሆኑት ዶ/ር አሮህ ባርጃቲያ የብዙ ተቋም ናሳ የሮኬት ተልእኮ በመምራት በጥቅምት 14 የዓመት የፀሐይ ግርዶሽ በምድር የላይኛው ከባቢ አየር ላይ በተለይም ionosphere። "የእሳት ቀለበት" በመባልም የሚታወቀው ግርዶሽ በዩናይትድ ስቴትስ, በሜክሲኮ እና በደቡብ እና በመካከለኛው አሜሪካ በሚገኙ የተለያዩ አገሮች ውስጥ ይታያል.
በግርዶሽ መንገዱ አካባቢ የከባቢ አየር መዛባት (APEP) ተብሎ የሚጠራው ተልዕኮ በኒው ሜክሲኮ ከሚገኘው የናሳ ነጭ ሳንድስ የሙከራ ተቋም ሶስት ሮኬቶችን ማስወንጨፍን ያካትታል። እነዚህ ሮኬቶች ግርዶሹ በሚከሰትበት ጊዜ በአንድ ጊዜ የሚወነጨፍ ሲሆን ይህም በግርዶሹ ወቅት የላይኛው ከባቢ አየር ውስጥ ያለውን ለውጥ ለመመልከት እና ለመተንተን በማሰብ ነው። ከፍላጎት ቁልፍ ጊዜዎች አንዱ ድንገተኛ የብርሃን መቀነስ ሲኖር ነው.
በፀሀይ ግርዶሽ ወቅት የምድር የላይኛው ከባቢ አየር ከፍተኛ ለውጦችን ያደርጋል። እነዚህ ለውጦች በአየርም ሆነ በመሬት ላይ የሬዲዮ ግንኙነትን ሊነኩ ይችላሉ። ionosphere በግርዶሽ ወቅት የሙቀት መጠን መለዋወጥ እና የክብደት መለዋወጥ ያጋጥመዋል፣ይህም የሳተላይት ግንኙነቶችን የጂፒኤስ ሲስተሞችን ጨምሮ ሊያስተጓጉል ይችላል። የAPEP ተልዕኮ አላማ ስለእነዚህ ክስተቶች እውቀትን ማሰባሰብ እና ከግርዶሽ ጋር የተያያዙ ተጽእኖዎችን ወደፊት በሳተላይት ግንኙነቶች ላይ ያለውን ግንዛቤ እና ትንበያ ማሻሻል ነው።
ተልእኮው ከግርዶሹ አንጻር በተለያዩ ጊዜያት ስልታዊ ሮኬቶችን ማስወንጨፍን ያካትታል። የመጀመሪያው ሮኬት የሚወነጨፈው የግርዶሹ ጫፍ ከመድረሱ 35 ደቂቃ በፊት ሲሆን ሁለተኛው በዓመት ደረጃው በትክክል የሚወነጨፈው ሲሆን ሶስተኛው ጫፉ ላይ ከ35 ደቂቃ በኋላ ይነሳል። ይህ ተከታታይ የማስጀመሪያ አካሄድ ዓላማው ግርዶሹ ጥላ በ ionosphere ላይ ያለውን ተጽእኖ ለማጥናት ነው።
ከሮኬቱ ማስወንጨፊያ በተጨማሪ፣ ከኤምብሪ-ሪድልል የተውጣጡ የተማሪዎች ቡድን ግርዶሹ ሲያልፍ የአየር ሁኔታ ለውጦችን ለመለካት ከፍተኛ ከፍታ ያላቸውን ፊኛዎች ያሰማራሉ። እነዚህ ፊኛዎች ከሮኬት ምልከታ ጎን ለጎን ጠቃሚ መረጃዎችን በማቅረብ በ20 ደቂቃ ልዩነት ውስጥ ይጀምራሉ።
ዶ / ር ባርጃቲያ የተወሰኑ የጠፈር ክልሎችን በታላቅ ትክክለኛነት ዒላማ ለማድረግ እና ለመለካት ባላቸው ችሎታ ምክንያት ለዚህ ተልእኮ የሚጮሁ ሮኬቶችን ለመጠቀም መርጠዋል። እነዚህ ሮኬቶች ወደ ታችኛው ጠፈር ሲጓዙ እና ወደ ምድር ሲመለሱ በተለያየ ከፍታ ላይ ለውጦችን ሊመዘግቡ ይችላሉ.
ለAPEP ተልዕኮ ማስጀመር ይህ ብቻ አይደለም። በኒው ሜክሲኮ የተወነጨፉት ሮኬቶች ኤፕሪል 8፣ 2024 በቨርጂኒያ በሚገኘው የናሳ ዋሎፕስ የበረራ ፋሲሊቲ ከቴክሳስ ወደ አሜሪካ በሚወስደው አጠቃላይ የፀሀይ ግርዶሽ ተመልሰው ይመለሳሉ እና እንደገና ይመታሉ።
በማጠቃለያው፣ በዶ/ር አሮህ ባርጃትያ የሚመራው የኤፒኢፒ ተልእኮ፣ ዓላማው በዓመት የፀሐይ ግርዶሽ በምድር የላይኛው ከባቢ አየር ላይ የሚያስከትለውን ውጤት ለመመርመር ነው። በግርዶሽ ወቅት በ ionosphere ላይ ያለውን ለውጥ በማጥናት ሳይንቲስቶች ግርዶሽ የሳተላይት ግንኙነቶችን እንዴት እንደሚጎዳ የተሻለ ግንዛቤ ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ። ይህ እውቀት ለወደፊት ከግርዶሽ ጋር ለተያያዙ መቆራረጦች ለተሻሻሉ ትንበያ እና ቅነሳ ስልቶች አስተዋፅኦ ያደርጋል።
ምንጮች:
- የናሳ ዋሎፕስ የበረራ ተቋም
- Aroh Barjatya, Embry-Riddle Aeronautical University