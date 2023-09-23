የሕንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት ከቻንድራያን-3 ቪክራም ላንደር እና ከፕራግያን ሮቨር ጋር ግንኙነት ለመፍጠር ያደረገው ሙከራ

የሕንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (ISRO) ከቻንድራያን-3 ተልዕኮ ቪክራም ላንደር እና ፕራግያን ሮቨር ጋር ግንኙነት ለመፍጠር ጥረት ሲያደርግ ቆይቷል። ዓላማው የማግበሪያ ሁኔታቸውን ለመወሰን ነው, ነገር ግን እስካሁን ድረስ ምንም ምልክት አልደረሰባቸውም. ISRO ግንኙነት ለመፍጠር ጥረታቸውን እንደሚቀጥሉ አስታውቀዋል።
የህንድ ህብረት ሚኒስትር ጂቴንድራ ሲንግም ከላንደር እና ሮቨር ምንም ምልክት እንዳልደረሳቸው አረጋግጠዋል። ሲንግ በጨረቃ ላይ የሚኖረው የቀዝቃዛ አየር ሁኔታ ረዘም ላለ ጊዜ መቆየቱ፣ የሙቀት መጠኑ እስከ -150 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ ሲደርስ፣ በጨረቃ ምሽት የምልክት እጥረት እንዲፈጠር ምክንያት ሊሆን እንደሚችል ይገምታል። ቢሆንም፣ ISRO ግንኙነት ለመመስረት የሚያደርጉትን ሙከራ ለመቀጠል ቆርጦ ተነስቷል።
ISRO ከጨረቃ ምሽት በፊት በግምት 16 የምድር ቀናት በ"እንቅልፍ ሁነታ" ውስጥ የነበሩትን ላንደር እና ሮቨር እንደገና ለማንቃት አቅዶ ነበር። በጨረቃ ላይ ያለው የሙቀት መጠን ከ10 ዲግሪ ሴልሺየስ ሲቀነስ ላንደር እና ሮቨሩ እንዲነቃቁ ተጠብቆ ነበር፣ይህም ለወሳኝ ግንኙነት ሀላፊነት ያለውን “የመቀስቀሻ ወረዳ” ያስነሳል።
ቪክራም ላንደር ኦገስት 23 ላይ የቻንድራያን-3 ተልእኮ ዋና አላማን በማጠናቀቅ በደቡብ የጨረቃ ምሰሶ አጠገብ በተሳካ ሁኔታ ነካ። ሁለቱም ላንደር እና ሮቨር ለ10 የምድር ቀናት ያህል በብቃት ሰርተዋል። ሮቨር ሴፕቴምበር 2 ላይ ወደ እንቅልፍ ሁነታ ገብቷል፣ ከዚያም ላንደር በሴፕቴምበር 4።
የስፔስ አፕሊኬሽን ሴንተር ዳይሬክተር ኒልሽ ዴሳይ የሮቨር እና ላንደር ድጋሚ ስራ ለሴፕቴምበር 23 መራዘሙን አስታውቀዋል።ዴሳይ ሮቨር ቀደም ሲል 105 ሜትሮችን በመሸፈን ጉልህ መረጃዎችን መሰብሰቡን ጠቅሰው ይህም በአሁኑ ወቅት እየተተነተነ ነው። በ ISRO ሳይንቲስቶች.
በተልዕኮው ወቅት ያጋጠሙት ፈተናዎች ቢኖሩም፣ ISRO ቀና አመለካከት ያለው እና ከቪክራም ላንደር እና ከፕራግያን ሮቨር ጋር ግንኙነት ለመፍጠር ጥረቱን ይቀጥላል። እስካሁን በሮቨር የተሰበሰበው መረጃ ለቀጣይ ሳይንሳዊ ግኝቶች በጠፈር ምርምር ላይ ትልቅ አቅም አለው።
ምንጮች:
- [ISRO ትዊተር](ምንጭ_አልቀረበም)
- [የህብረቱ ሚኒስትር ጂቴንድራ ሲንግ](ምንጭ_አልቀረበም)
– [የህዋ አፕሊኬሽኖች ማዕከል ዳይሬክተር ናይልሽ ዴሳይ](ምንጭ_አልቀረበም)