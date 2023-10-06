በህንድ የተሰራ የምስል ዳታ ማቀነባበሪያ ቴክኖሎጂ ከሩቅ ጋላክሲዎች የተገኙ ግኝቶችን ያስችላል

በደቡብ አፍሪካ በረሃ ውስጥ በሚገኘው MeerKAT ቴሌስኮፕ በህንድ ውስጥ የተሰራው የምስል መረጃ ማቀነባበሪያ ቴክኖሎጂ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል። ይህ ፈር ቀዳጅ ቴክኖሎጂ አውቶሜትድ የራዲዮ ቴሌስኮፕ ምስል ማቀናበሪያ ቧንቧ (ARTIP) በመባል የሚታወቀው በአለም አቀፍ የቴክኖሎጂ አማካሪ ድርጅት Thinkworks በቤንጋሉሩ እና ፑን በሚገኙ ቢሮአቸው ነው።
የMeerKAT ቴሌስኮፕ፣ 64 አንቴናዎችን ያቀፈ፣ ለስኩዌር ኪሎሜትር አራራይ (ኤስኬኤ) ቴሌስኮፕ እንደ ቀዳሚ ሆኖ የሚያገለግል ሲሆን ከነባር ቴሌስኮፖች ጋር ሲነፃፀር የተሻሻለ የስሜታዊነት እና የሰማይ ዳሰሳ ችሎታዎችን ይሰጣል። ARTIP በMeerKAT Absorption Live Survey (MALS)፣ መረጃን በራስ ሰር በማቀናበር፣ ባንዲራ ማድረግ፣ ማስተካከል እና ኢሜጂንግ ላይ አጋዥ ነው።
በዚህ ትብብር ውስጥ ከተሳተፉት ዋና መርማሪዎች አንዱ ኔራጅ ጉፕታ በፑን ከሚገኘው የኢንተር-ዩኒቨርስቲ የአስትሮኖሚ እና አስትሮፊዚክስ ማዕከል (IUCAA) ነው። የ ARTIP ከ MeerKAT ጋር ያለው ውህደት ከ 1ፒቢ በላይ መረጃ እንዲሰራ አስችሏል፣ ይህም እንደ ሃይድሮክሳይል ራዲካል (OH) ፈልጎ ማግኘት እና በሩቅ ጋላክሲ ውስጥ ያሉ ግዙፍ የሃይድሮጂን አተሞችን መለየትን የመሳሰሉ ግዙፍ ግኝቶችን አስገኝቷል።
ARTIP በከፍተኛ ሁኔታ ሊዋቀር የሚችል እና ሊበጅ የሚችል የቧንቧ መስመር በተለይ MeerKAT ውሂብን ለመስራት የተነደፈ ነገር ግን በሌሎች ቴሌስኮፖች ለተመረተ መረጃም ሊያገለግል ይችላል። የካሊብሬሽን፣ የኩብ ኢሜጂንግ እና ተከታታይ-ኢሜጂንግ ቧንቧዎችን ጨምሮ አራት ንኡስ ቧንቧዎችን ያቀፈ ሲሆን ከዲያግኖስቲክስ ቧንቧ መስመር ጋር ለመረጃ ትንተና እና የጥራት ማረጋገጫ።
Thinkworks ለ ARTIP ልማት ከሚያደርገው አስተዋፅኦ በተጨማሪ ለኤስኬ ቴሌስኮፕ ወደፊት በሶፍትዌር ልማት ላይ በንቃት ይሳተፋል እና ከሳይንሳዊ ተቋማት ጋር በመተባበር ለትልቅ የመረጃ አያያዝ እና ትንተና ፕሮቶታይፕ ይገነባል።
ዘመናዊ የሶፍትዌር ምህንድስና መሳሪያዎችን እና ልምዶችን በመጠቀም፣ ARTIP ጉልህ ግኝቶችን አስችሏል እና መላውን የስነ ፈለክ ማህበረሰብ ተጠቃሚ አድርጓል። የዚህ ትብብር ስኬት የ MALS ግኝቶች በአለም አቀፉ የስነ ፈለክ ጆርናል, ሂደቶች የሳይንስ ሂደቶች ላይ ታትመዋል.
ምንጮች:
- ቻያ ዳናኒ ፣ የአስተሳሰብ ስራዎች
- የሳይንስ ሂደቶች