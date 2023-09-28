የቻንድራያን-3 ማረፊያ ቦታ፡ በህንድ እና በቻይና መካከል ያለው ክርክር

ህንድ በቅርቡ ቻንድራያን-3 የተባለችውን የጠፈር መንኮራኩር በጨረቃ ደቡብ ዋልታ አጠገብ በማሳረፍ ያገኘችው ስኬት ከቻይና ጋር ፉክክር ፈጥሯል። ይሁን እንጂ አንድ ከፍተኛ የቻይና ሳይንቲስት ኡያንግ ዚዩአን እንዳሉት የህንድ ማረፊያ ቦታ በጨረቃ ደቡብ ምሰሶ ላይ እንዳልሆነ ተናግረዋል. እንደ ዚዩአን ገለጻ፣ በ3 ዲግሪ ደቡብ ኬክሮስ ላይ የሚገኘው የቻንድራያን-69 ማረፊያ ቦታ ከምሰሶው ጋር ምንም ቅርብ አይደለም፣ ይህም በ88.5 እና 90 ዲግሪዎች መካከል ይገለጻል።
ህንድ በደቡባዊው የጨረቃ ማረፊያ የቻይናን ሪከርድ በመስበር፣ ዚዩአን ቻንድራያን-3 ከዋልታ አካባቢ በ619 ኪሎ ሜትር (385 ማይል) ርቀት ላይ እንደነበረ ይከራከራሉ። ቻይና ከ2010 ዓ.ም ጀምሮ የምድር-ጨረቃን ዝውውር ምህዋሯን በቀጥታ ወደ ምድር-ጨረቃ ሽግግር መላክ እንደምትችል በመጥቀስ የቻይናን የቴክኖሎጂ የበላይነት በህዋ ፕሮግራም ላይ አጉልቶ ያሳያል።
እነዚህ የይገባኛል ጥያቄዎች ቢኖሩም፣ ቻንድራያን-3 ከየትኛውም የጠፈር መንኮራኩር ርቆ ወደ ደቡብ መሄዱ አይካድም። በአሁኑ ጊዜ የሕንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (ISRO) ከቻንድራያን-3 ቪክራም ላንደር እና ከፕራግያን ሮቨር ጋር ግንኙነት ለመፍጠር እየሞከረ ነው። ISRO በጨረቃ ላይ እስከሚቀጥለው ጀንበር እስክትጠልቅ ድረስ እነዚህን ሙከራዎች ይቀጥላል፣ እሱም ለኦክቶበር 6 ተይዞለታል።
በህንድ እና በቻይና መካከል ያለው ፉክክር ከጨረቃ ማረፊያቸው አልፏል። ሁለቱም ሀገራት ጠፈርተኞችን ወደ ጨረቃ ለመላክ ከአስርተ አመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በህዋ ምርምር ላይ የበላይ ለመሆን እየተሽቀዳደሙ ነው። እ.ኤ.አ. በ4 ከጨረቃ ራቅ ብሎ ያረፈው የቻይናው ቻንግ 2019 አውሮፕላን በ45 ዲግሪ ወደ ደቡብ ወረደ። በንፅፅር፣ በ 7 በ 41 ዲግሪ ደቡብ አቅጣጫ ላይ ጨረቃ ላይ ያልታየ የናሳ ጥናት ሰርቬየር 1968።
በህንድ እና በቻይና መካከል ያለው የውጪ ህዋ ውድድር እየጨመረ የመጣውን የጨረቃ ፍለጋ አስፈላጊነት አጉልቶ ያሳያል። እነዚህ ሀገራት የቴክኖሎጂ እና የእውቀት ድንበሮችን እየገፉ በሄዱ ቁጥር ወደ ጨረቃ የሚደረገው ሩጫ አለምን መማረክ ቀጥሏል።
ምንጮች:
- "በህንድ እና በቻይና መካከል ያለው ፉክክር ወደ ጠፈር ዘልቋል."
በቻይና ቋንቋ ለሚታተመው ሳይንስ ታይምስ ጋዜጣ ሲናገር የቻይና የጨረቃ ፍለጋ ፕሮግራም አባት ተብለው የሚወደሱት ኦውያንግ ዚዩአን እንዳሉት ቻንድራያን -3 ማረፊያ ቦታ በ69 ዲግሪ ደቡብ ኬክሮስ ላይ ካለው ምሰሶው ጋር ምንም ቅርብ አልነበረም ፣ በ 88.5 መካከል ይገለጻል ። እና 90 ዲግሪዎች።
- "ቻንድራያን-3 በተሳካ ሁኔታ ካረፉ በኋላ በቤጂንግ ያደረጉት ከፍተኛ የጠፈር ተመራማሪ ፓንግ ዚሃኦ ቻይና በጣም የተሻለ ቴክኖሎጂ እንዳላት ተናግረዋል ሲል ብሉምበርግ ዘግቧል።"
- "አሁንም ቢሆን የሕንዱ ቻንድራያን -3 ከማንኛውም የጠፈር መንኮራኩር የበለጠ ወደ ደቡብ ሄደ።"
– “በ4 በጨረቃ በሩቅ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ያረፈው የቻይናው ቻንግ 2019 45 ዲግሪ ወደ ደቡብ ነካ። በ7 ያልታወቀ የናሳ ዳሰሳ ጥናት በ41 ዲግሪ ወደ ደቡብ ጨረቃ ላይ ደረሰ።
- “አሜሪካ እና ቻይና የናሳ የአፖሎ ፕሮግራም ከግማሽ ምዕተ ዓመት በፊት ካበቃ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ጠፈርተኞችን ወደ ጨረቃ ለመላክ ያላቸውን የወደፊት እቅድ ወደ አካባቢው እየፈለጉ ነው።