የቫይታሚን ሲ መጨመር በኪዊፍሩት ውስጥ የመዳብ መርዛማነትን ይቀንሳል

በቻይና የሳይንስ አካዳሚ የዉሃን እፅዋት የአትክልት ስፍራ ተመራማሪዎች የአስኮርቢክ አሲድ መጠን መጨመር እና ቫይታሚን ሲ በመባል የሚታወቁት የመዳብ መቻቻልን እንደሚያሳድጉ እና በኪዊፍሩት ውስጥ ያለውን የመዳብ መርዛማነት እንደሚቀንስ አረጋግጠዋል። ይህ ግኝት ጠቃሚ ነው ምክንያቱም በመዳብ ላይ የተመሰረቱ ማዳበሪያዎች እና ፀረ-ተባይ መድሃኒቶች በፒሴዶሞናስ ሲሪንጋ ፒ.ቪ. actinidiae (Psa) በኪዊፍሩት እርባታ። ይሁን እንጂ በኪዊፍሩት ውስጥ ያለው ከፍተኛ የመዳብ ክምችት ለምግብ ደህንነት እና ለሰው ልጅ ጤና አደገኛ ነው.
በጆርናል ኦቭ አደገኛ እቃዎች ላይ የታተመው ጥናቱ በአለም አቀፍ ደረጃ ከ108 የተለያዩ የዝርያ ዝርያዎች 27 የኪዊፍሩት ናሙናዎችን የመዳብ ይዘት ገምግሟል። ተመራማሪዎቹ ቀይ ወይም ቢጫ ሥጋ ያለው ኪዊፍሩት አረንጓዴ ሥጋ ካላቸው ሰዎች በእጅጉ የላቀ የመዳብ ይዘት እንዳለው ደርሰውበታል። በተጨማሪም የመዳብ ትኩረቱ ከፍሬው ቆዳ እና ዘር ጋር ሲነፃፀር በፍራፍሬ ሥጋ እና በኮር ውስጥ ዝቅተኛ ነበር።
ከፍተኛ መጠን ያለው መዳብ በኪዊፍሩት ተክሎች ላይ የሚታይ ጉዳት አስከትሏል. ይሁን እንጂ የኪዊፍሩት ተክሎች ተጨማሪ አስኮርቢክ አሲድ ሲመገቡ ጉዳቱ ይቀንሳል. በተጨማሪም ተመራማሪዎቹ የመዳብ ሕክምና በኪዊፍሩት ቅጠሎች ውስጥ ያለውን አስኮርቢክ አሲድ እና በአስኮርቢክ አሲድ ባዮሲንተሲስ ውስጥ የሚሳተፉ የቁጥጥር ቁልፍ ጂኖችን እንደጨመረ ደርሰውበታል።
እነዚህን ግኝቶች ለማረጋገጥ ተመራማሪዎቹ የ GDP-L-galactose phosphorylase3 (GGP3) ጂን በትራንስጄኒክ ኪዊፍሩት ውስጥ ከመጠን በላይ በመጨመራቸው ከዱር-አይነት ጋር ሲነፃፀር የአስኮርቢክ አሲድ ይዘት ከፍተኛ ጭማሪ አሳይቷል። ከፍ ያለ የአስኮርቢክ አሲድ ይዘት ያለው ትራንስጀኒክ ኪዊፍሩት መስመሮች የመዳብ መርዝ መቀነስን፣ የተሻሻለ ፎቶሲንተሲስን፣ ከልክ ያለፈ ምላሽ ሰጪ የኦክስጂን ዝርያዎችን መቆፈር እና ከውጥረት ጋር የተያያዙ ጂኖች መለዋወጥ አሳይተዋል።
ይህ ጥናት እንደሚያሳየው አስኮርቢክ አሲድ በኪዊፍሩት ውስጥ ያለውን የመዳብ መርዝን በመቀነስ ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። የተካተቱትን ስልቶች በመረዳት የመዳብ መቻቻልን ለማጎልበት እና በኪዊፍሩት እርሻ ላይ የተሻለ የምግብ ደህንነትን ለማረጋገጥ ስልቶችን ማዘጋጀት ይቻል ይሆናል።
ምንጭ:
Xiaoying Liu et al፣ የ AcGGP3 ከመጠን በላይ በመግለጽ የአስኮርቢክ አሲድ ውህደት መጨመር በኪዊፍሩት ውስጥ ያለውን የመዳብ መርዝን ያሻሽላል፣ የአደገኛ ቁሶች ጆርናል (2023)። DOI፡ 10.1016/j.jhazmat.2023.132393