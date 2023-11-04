የአቅኚነት ግንኙነት: አስትሮይድ Bennu እና የሕይወት አመጣጥ

በሰለስቲያል ድንቆች በተማረከ ዓለም ውስጥ፣ በዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው የተፈጥሮ ታሪክ ሙዚየም ውስጥ አንድ ትንሽ የድንጋይ ቁራጭ ማዕከሉን ወስዷል። ከጠጠር ድንጋይ የማይበልጥ ይህ የማይታሰብ ቁራጭ የህልውናችንን ሚስጥራዊነት የሚፈታ ቁልፍ ይዟል። ከመሬት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኪሎ ሜትሮች ርቆ ከሚገኝ የ4.5 ቢሊየን አመት እድሜ ያለው የጠፈር አካል አስትሮይድ ቤንኑ የተገኘ ናሙና ነው።
ለመጀመሪያ ጊዜ ህዝቡ የዚህን ከመሬት ውጪ ያለውን ነገር እንቆቅልሽ ተፈጥሮ ለማየት ችሏል። በስሚዝሶኒያን ላይ ያለው ኤግዚቢሽን በትንሽ ካፕሱል ውስጥ ያለውን ትንሽ ድንጋይ ያሳያል። በመጀመሪያ እይታ ላይ የማይታይ የሚታየው ነገር አስደናቂ ራዕይን ይደብቃል - ከቤኑ ናሙና በውሃ ክሪስታሎች እና በካርቦን የተሞላ ነው ፣ እነዚህ ሁለት አስፈላጊ ንጥረ ነገሮች በፕላኔታችን ላይ ለህይወት መፈጠር ትልቅ ሚና ይጫወቱ ነበር።
የናሳ አስተዳዳሪ ቢል ኔልሰን በዚህ አስደናቂ ግኝት የተሰማውን ደስታ ገልጿል፡- “ይህ አስትሮይድ፣ አሁን የምናውቀው፣ የውሃ ክሪስታሎች እና ካርቦን ያሉት ሲሆን እነዚህም በመጨረሻ ህይወትን ከሚያመነጩ ንጥረ ነገሮች መካከል ናቸው። ኤግዚቢሽኑ የሰው ልጅ የጠፈር አካባቢያችንን ጥልቀት ለማወቅ በሚያደርገው ጥረት ውስጥ ትልቅ እመርታ ያሳያል። በሰፊ አጽናፈ ሰማይ ውስጥ ያለን ቦታ እና በህዋ እና በህይወት መካከል ያለውን ውስብስብ ግንኙነት እንድናሰላስል ይገፋፋናል።
የዚህን ታሪካዊ ጊዜ ቁራጭ ለመያዝ የጓጉ ጎብኚዎች የጥቁር ድንጋይን ቅጽበታዊ ገጽ እይታ ለመያዝ ስልኮቻቸውን ያገኛሉ። ጄን ማን ከልጅ ልጇ ጋር በመሆን ይህንን የሰማይ ድንቅ ድንቅ ነገር ለማየት ከቨርጂኒያ ወደ ሙዚየም ወጣች። የመጀመሪያዋ ጨረቃ ስታርፍ እና በትውልዱ ላይ የማይጠፋ አሻራ እንዳሳረፈች ታስታውሳለች። ኤግዚቢሽኑ በእነዚያ ሴሚናል ወቅቶች እና በአስደናቂው አስትሮይድ የመገናኘት እድል መካከል ያለውን ክፍተት ለማስተካከል እድል ይሰጣል።
የናሙናው ጉዞ ከቤንኑ ወደ ምድር ያደረገው ጉዞ አድካሚ ነበር። የናሳ የጠፈር መንኮራኩር ኦሳይረስ-ሬክስ እ.ኤ.አ. በ2020 ይህንን ውድ ጭነት ለመሰብሰብ ደፋር ተልእኮ ጀመረ። በሴፕቴምበር ላይ በተሳካ ሁኔታ ከተመለሰ በኋላ, ካፕሱሉ በአሜሪካ በረሃ ላይ አረፈ, ለዝርዝር ትንተና በናሳ በሂዩስተን ጆንሰን የጠፈር ማእከል. በፕሮጀክቱ ውስጥ የተሳተፈው የሚስዮን ኦፕሬሽን ስራ አስኪያጅ ናይ ካስትሮ ናሙናውን የማየት ልምድ “ሊገለጽ የማይችል” ሲል ገልጿል።
የዚህ ግኝት ተጽእኖ በጣም ሰፊ ነው. በስሚዝሶኒያን ብሔራዊ የተፈጥሮ ታሪክ ሙዚየም ውስጥ የሚቲዮራይት ጠባቂ ቲም ማኮይ “የወሳኝ ደረጃ” በማለት በመጥራት ያለውን ጠቀሜታ ይመሰክራል። ኤግዚቢሽኑ ለፕላኔታችን ልዩ የሆኑትን እንደ አህጉራት፣ ውቅያኖሶች እና ህይወት እራሷን ፍንጭ ይሰጣል። ዓለማችንን የቀረጹትን እና እንደምናውቀው የህይወት ዝግመተ ለውጥን ያራመዱትን የጠፈር ክስተቶች እንድናሰላስል ይጋብዘናል።
አሰሳው በሚቀጥልበት ጊዜ ሳይንቲስቶች ተጨማሪ ግኝቶችን ይጠብቃሉ. የናሙና ካፕሱሉን የመክፈት አድካሚ ሂደት በመካሄድ ላይ ሲሆን ባለሙያዎች ዋናውን ናሙና በራሱ ለመመርመር ይጓጓሉ። በፈጣን ትንተና የተገኘው ወቅታዊ ግኝቶች የቤኑ ስብጥር የመጀመሪያ ግንዛቤን ይሰጣሉ። በዚህ ያልተለመደ ጉዞ ውስጥ እያንዳንዱ እርምጃ የህይወትን አመጣጥ ወደ መፍታት እና ከሰፊው አጽናፈ ሰማይ ጋር ያለንን ግንኙነት እንድናረጋግጥ ያደርገናል።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
1. የአስትሮይድ ቤንኑ ናሙና በአሁኑ ጊዜ በተፈጥሮ ታሪክ ሙዚየም እየታየ ነው?
አዎ፣ የአስትሮይድ ቤንኑ ናሙና በአሁኑ ጊዜ በዋሽንግተን ዲሲ የተፈጥሮ ታሪክ ሙዚየም ውስጥ ይታያል።
2. በቤንኑ ናሙና ውስጥ ምን ንጥረ ነገሮች ተገኝተዋል?
ከቤኑ የተወሰደው ናሙና የተትረፈረፈ ውሃ እና ካርቦን ይዟል፣ እነዚህም ወሳኝ ንጥረ ነገሮች በምድር ላይ ህይወት እንዲፈጠር አስተዋፅዖ እንዳደረጉ ይታመናል።
3. የናሙና ካፕሱሉ የት ነው ያረፈው?
ከተሳካ ተልዕኮ በኋላ የናሙና ካፕሱል በአሜሪካ በረሃ አረፈ።
4. የቤንኑ ናሙና ትንተና የት እየተካሄደ ነው?
የቤንኑ ናሙና ትንተና በናሳ ጆንሰን የጠፈር ማእከል በሂዩስተን እየተካሄደ ነው።
5. ዋናው ናሙና ገና ተከፍቷል?
አይ፣ የቤንኑ ዋና ናሙና ገና አልተከፈተም። ጥልቅ ትንታኔን ለማረጋገጥ ተጨማሪ ምርመራ በመካሄድ ላይ ነው.