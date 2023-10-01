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ሳይንስ

ጃፓን እና አሜሪካ የአስትሮይድ ናሙናዎችን ወደ ምድር አመጡ

Byሮበርት አንድሪው

ጥቅምት 1, 2023
ጃፓን እና አሜሪካ የአስትሮይድ ናሙናዎችን ወደ ምድር አመጡ

ጃፓን እና ዩናይትድ ስቴትስ የአስትሮይድ ቁርጥራጭን በተሳካ ሁኔታ አውጥተው ወደ ምድር መልሰው እንደየራሳቸው የጠፈር መርሃ ግብሮች አካል ሆነዋል። የናሙናዎቹ ብዛት እና ጥራት ቢለያዩም፣ እነዚህ ተልዕኮዎች በፉክክር ውስጥ አይደሉም ይልቁንም የሕይወትን አመጣጥ ለመረዳት እርስ በርስ ይደጋገፋሉ።

የናሳ ኦሳይረስ-ሬክስ መጠይቅ ሴፕቴምበር 24 ቀን በዩታ ያረፈ ካፕሱል ለቋል። ናሙናዎቹ መቆየታቸውን ለማረጋገጥ ካፕሱሉ በናይትሮጅን በተሞላ ኮንቴይነር ውስጥ ተቀምጧል ይህም ከምድር ከባቢ አየር ጋር ምንም አይነት ግንኙነት እንዳይኖረው አድርጓል። ናሙናዎቹ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በቴክሳስ ወደሚገኘው ጆንሰን የጠፈር ማእከል ተወስደዋል፣ እዚያም ይተነተናል።

ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ በጃፓን ኤሮስፔስ ኤክስፕሎሬሽን ኤጀንሲ (JAXA) የተጀመረው የጃፓን የሃያቡሳ2 ተልእኮ በተሳካ ሁኔታ የአስትሮይድ ናሙናዎችን የያዘ ካፕሱል በአውስትራሊያ ገጠራማ አካባቢ ታህሳስ 6 ቀን 2 ዓ.ም. የሃያቡሳXNUMX ተልዕኮ ከሁለት የተለያዩ አስትሮይድ ናሙናዎችን በማሰባሰብ እና በማግኘቱ የአለምን ትኩረት ስቧል።

ሁለቱም ተልእኮዎች ስለ ስርዓታችን አመጣጥ እና ዝግመተ ለውጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ለማቅረብ ያለመ ነው። የሳይንስ ሊቃውንት የእነዚህን የአስትሮይድ ናሙናዎች ስብጥር እና ባህሪያት በማጥናት ሕይወት በምድር ላይ እንዴት እንደጀመረ ያለንን ግንዛቤ ይበልጥ እንደሚያሳድጉ እና በአጽናፈ ዓለም ውስጥ በሌላ ቦታ ስለ ሕይወት መኖር ፍንጭ ሊሰጡን እንደሚችሉ ተስፋ ያደርጋሉ።

የእነዚህ ናሙናዎች ትንተና የላቀ ሳይንሳዊ ቴክኒኮችን የሚፈልግ ጥንቃቄ የተሞላበት ሂደት ነው. ሳይንቲስቶች የተለያዩ ሙከራዎችን ያካሂዳሉ, ለምሳሌ የኢሶቶፒክ ስብጥርን, ሚነራኖጂ እና የናሙናዎችን ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ መለካት. እነዚህ ትንታኔዎች የአስትሮይድ አፈጣጠርን ምስጢሮች እና ለፀሀይ ስርዓታችን እድገት የተጫወቱትን ሚና ለመግለጥ የሚረዱ ወሳኝ መረጃዎችን ይሰጣሉ።

በዩናይትድ ስቴትስ እና በጃፓን መካከል ያለው ትብብር የአስትሮይድ ናሙናዎችን በመሰብሰብ ዓለም አቀፍ ትብብር ሳይንሳዊ እውቀትን በማሳደግ ረገድ ያለውን ጠቀሜታ ያሳያል። ግብዓቶችን፣ እውቀቶችን እና ቴክኖሎጂን በማጣመር፣ እነዚህ ተልዕኮዎች ስለ ኮስሞስ ግንዛቤ ጥልቅ አስተዋጾ የማድረግ አቅም አላቸው።

ምንጮች:
– “የናሳ ኦሳይረስ-ሬክስ መርማሪ አስትሮይድ ቤንኑ ናሙናዎችን ተሸክሞ ተወ” – ኒኪ ኤዥያ፣ ሴፕቴምበር 25፣ 2021
- “የጃፓን ሃያቡሳ2 ካፕሱል የአስትሮይድ ናሙናዎችን የያዘ በአውስትራሊያ በረሃ ውስጥ አረፈ” – ኢቢሲ ዜና፣ ታኅሣሥ 6፣ 2020

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