የእኛ ሚልኪ ዌይ ጋላክሲ አስገራሚ ሚስጥሮች

ኤድዊን ሀብል የአንድሮሜዳ ኔቡላ ደሴት አጽናፈ ሰማይ መሆኑን ካወቀ ከመቶ ዓመት በኋላ ሳይንቲስቶች የራሳችንን ጋላክሲ ማለትም ሚልኪ ዌይን ለመረዳት በጥልቀት እየመረመሩ ነው። በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ቤታችን በአጽናፈ ዓለም ውስጥ ልዩ እና ያልተለመደ ቦታ ሲሆን ይህም ስለ አፈጣጠሩ፣ አወቃቀሩ እና ፕላኔቶችን የመፍጠር ችሎታን ያሳያል።
ፍኖተ ሐሊብ በአንድ ወቅት አምነንበት የነበረው ቀላል፣ የተመጣጠነ ምስል አይደለም። በዋናው ላይ በአሮጌ ኮከቦች የተከበበ ግዙፍ ጥቁር ጉድጓድ አለ። ፀሐይን ጨምሮ አብዛኞቹ ከዋክብት የሚኖሩበት ቀጭን ዲስክ የሚሽከረከሩ ክንዶችን ያካትታል። ከቀጭኑ ዲስክ ባሻገር በአሮጌ ኮከቦች የተሞላ ጥቅጥቅ ያለ ዲስክ አለ። ጋላክሲው በሙሉ በከዋክብት እና በጋዝ የተጠላለፈ ሉላዊ ሃሎ በዋነኝነት ከጨለማ ቁስ ነው።
የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የተለያዩ አወቃቀሮችን ለመቅረጽ በፍኖተ ሐሊብ ውስጥ ያሉ ነጠላ ኮከቦችን ያጠናል። የከዋክብትን ብርሃን በመተንተን የከዋክብትን የትውልድ ቦታ፣ እድሜ እና ስብጥር ሊወስኑ ይችላሉ። ይህ እውቀት የጋላክሲውን የዝግመተ ለውጥ ታሪክ እና በቢሊዮን ለሚቆጠሩ ዓመታት እንዴት እንደተገነባ አንድ ላይ እንዲያጣምሩ ያስችላቸዋል።
ቀደም ሲል ፍኖተ ሐሊብ መጀመሪያ ሃሎውን እንደፈጠረ ይታሰብ ነበር ፣ ከዚያም ጥቅጥቅ ያለ ዲስክ። ሆኖም በ2016 ከጋይያ ሳተላይት የተገኘው መረጃ አስገራሚ ግኝቶችን አሳይቷል። ፍኖተ ሐሊብ የለውዝ ቅርጽ ያለው ሲሆን ጋላክሲው ራሱ ጠመዝማዛ ነው። ወፍራም ዲስኩ ተቃጥሏል፣ ወደ ጫፎቹ እየወፈረ እና ከሃሎው በፊት የተፈጠረ ሊሆን ይችላል። ጠመዝማዛ ክንዶች ቁጥር እንኳን በእርግጠኝነት አይታወቅም።
ስለ ጋላክሲያችን የዘመነው ግንዛቤ የቀደመውን ቀላልነቱን እና መረጋጋትን ይሞግታል። ፍኖተ ሐሊብ ያለማቋረጥ እያደገ ነው እናም ሚዛናዊ በሆነ ሁኔታ ውስጥ አይደለም። ይህ አዲስ የተገኘ ውስብስብነት ተጨማሪ ጉጉትን እና ምርመራን ያነሳሳል።
የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ሚልክ ዌይን ጨምሮ ጋላክሲዎችን ለመመደብ የኤድዊን ሀብል ማስተካከያ ፎርክ ዲያግራምን መጠቀማቸውን ቀጥለዋል። በአሁኑ ጊዜ፣ የእኛ ጋላክሲ እንደ ጠመዝማዛ ተመድቧል፣ ክንዶቹ እንደ የከዋክብት መዋእለ ሕጻናት ሆነው ይሠራሉ። ለብዙ አሥርተ ዓመታት፣ ፍኖተ ሐሊብ አራት ዋና ዋና ክንዶች ማለትም ሳጅታሪየስ፣ ኦሪዮን፣ ፐርሴየስ እና ሳይግኑስ እንዳሉት ይታመን ነበር ነገርግን በመካሄድ ላይ ያሉ ጥናቶች የጦር መሳሪያዎች ቁጥር ሊለያይ እንደሚችል ይጠቁማል።
የእኛ ፍኖተ ሐሊብ ጥናት ስለ ሰፊው እና ውስብስብ አጽናፈ ሰማይ አስደናቂ ፍንጭ ይሰጣል። ሳይንቲስቶች ስለ ጋላክሲክ ቤታችን ብዙ ሚስጥሮችን ሲገልጹ፣ ስለ ኮስሞስ እና በውስጡ ስላለን ቦታ ያለንን ግንዛቤ ይጨምራሉ።
ምንጮች:
– ምንጭ መጣጥፍ፡ [የምንጭ መጣጥፍ ርዕስ አስገባ]
- ትርጓሜዎች
– አንድሮሜዳ ኔቡላ፡-ከእኛ ሚልኪ ዌይ የተለየ ድንቅ ሞላላ ጋላክሲ።
- የሴፊድ ተለዋዋጭ ኮከብ፡- የስነ ፈለክ ርቀቶችን ለመለካት የሚያገለግል የኮከብ አይነት።
- ጋያ ሳተላይት፡- የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ ሳተላይት በጋላክሲው ውስጥ የኮከብ መንገዶችን እና እንቅስቃሴዎችን በትክክል የሚለካ።