የፀደይ አምፖሎችን መትከል: ከመቼውም ጊዜ የተሻለ ዘግይቷል

የፀደይ አበባ አምፖሎችን ገና ካልተከልክ, አትጨነቅ. ከመቼውም ጊዜ ዘግይቶ ይሻላል, አይደል? ምንም እንኳን ከአንድ ወር በፊት እነሱን መትከል የተሻለ ቢሆንም ፣ በሚቀጥለው የፀደይ ወቅት እነሱን ወደ መሬት ውስጥ ለማስገባት እና በሚያማምሩ አበቦች ለመደሰት አሁንም ጊዜ አለ።
ቱሊፕ እና ሌሎች የበልግ አበባ አምፖሎች ለተወሰነ ጊዜ በሽያጭ ላይ ናቸው። በጓሮ አትክልት መደብሮች እና የሃርድዌር መደብሮች ውስጥ በመደርደሪያዎች ላይ የተከመሩ ሣጥኖቻቸው አይተሃቸው ይሆናል። ነገር ግን የእራስዎን ገና ካልገዙት ወይም ካልተተከሉ፣ ይህን ለማድረግ ጊዜው አሁን ነው።
ባለፈው የጸደይ ወቅት በኔዘርላንድ ውስጥ ከተሰበሰቡ በኋላ እነዚህ አምፖሎች በጥንቃቄ ቁጥጥር ባለው የሙቀት መጠን እና እርጥበት ሁኔታ ውስጥ ተከማችተዋል. በሞቃት መደብር ውስጥ ያሉ መደርደሪያዎች እነሱን ለማስቀመጥ በጣም ጥሩው ቦታ አለመሆናቸውን ልብ ሊባል ይገባል። ይሁን እንጂ መደብሮች በቅርቡ ለሃሎዊን እና ለገና ሸቀጣ ሸቀጦች የሚሆን ቦታ ስለሚያገኙ ለረጅም ጊዜ አይቆዩም.
ስለዚህ, አሁንም ያልተተከሉ አምፖሎች ካሉ ምን ማድረግ አለብዎት? ያለ ተጨማሪ መዘግየት በተቻለ ፍጥነት ይተክሏቸው. የፀደይ አበባ አምፖሎች በትክክል ለማዳበር በቀዝቃዛው የእንቅልፍ ጊዜ ውስጥ ማለፍ አለባቸው. እነሱን አሁን በመትከል፣ ሥሮቻቸውን እንዲመሰርቱ እና ለፀደይ የእድገት ዑደት እንዲዘጋጁ እድል እየሰጧቸው ነው።
በአትክልቱ ውስጥ በደንብ የተሞላ ቦታ መምረጥዎን ያረጋግጡ። አብዛኛዎቹ አምፖሎች ፀሐያማ ቦታን ይመርጣሉ, ነገር ግን አንዳንድ ዝርያዎች ከፊል ጥላን ይታገሳሉ. ጉድጓዶችን ወደ ትክክለኛው ጥልቀት ይቆፍሩ, ይህም ብዙውን ጊዜ የአምፑል ቁመቱ ሦስት እጥፍ ነው, እና በጥቅሉ መመሪያው መሰረት ያስቀምጧቸው.
የተተከሉትን አምፖሎች በደንብ ያጠጡ እና ከከፍተኛ የሙቀት መጠን መለዋወጥ ለመከላከል የንብርብር ሽፋን ይጨምሩ. ከዚያ, ጸደይ እስኪመጣ ድረስ በትዕግስት ይጠብቁ, እና ጥረቶችዎ በሚያማምሩ አበቦች እና በሚያምር የአትክልት ቦታ ይሸለማሉ.
ምንጮች:
– የምንጭ መጣጥፍ፡- “ከመቼውም ጊዜ ዘግይቶ ይሻላል፣ ግን ከአንድ ወር በፊት የተሻለ ይሆን ነበር” ያልታወቀ
- ተጨማሪ መረጃ፡ የአትክልተኝነት ድረ-ገጾች እና የእፅዋት እንክብካቤ መመሪያዎች