የአየር ንብረት ለውጥ እና የወደፊት ህይወት በምድር ላይ

ኔቸር ጂኦሳይንስ በተባለው የሳይንስ ጆርናል ላይ የወጣ አንድ ዘገባ እንደሚያመለክተው በምድር ላይ ያሉ ሁሉም ህይወት ውሎ አድሮ በብዙ ቢሊዮን ዓመታት ውስጥ ይጠፋል። በብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ ባደረገው ጥናት በ250 ሚሊዮን ዓመታት ውስጥ ሁሉም አህጉራት አንድ ላይ ሆነው ቀጣዩን የምድር ሱፐር አህጉር ይመሰርታሉ። ይህ ውህደት ወደ ከፍተኛ ሙቀት እና የአየር ጠባይ ጫፍን ያመጣል, በዚህም ምክንያት በመሬት ላይ የተመሰረቱ አጥቢ እንስሳት በጅምላ መጥፋት እና ፕላኔቷን ለመኖሪያነት አልባ ያደርገዋል.
ሪፖርቱ እንደ አፍሪካ፣ ደቡብ እስያ፣ አውስትራሊያ እና አውሮፓ ያሉ አካባቢዎች ለአጥቢ እንስሳት የማይመች የአየር ሙቀት መጨመር የአለም ሙቀት መጨመርን እንደሚያሳድግ ዘገባው አመልክቷል። ሆኖም ፣ በቅርብ ጊዜ ውስጥ እንኳን ፣ የሚገኙትን ሁሉም የቅሪተ አካላት ነዳጆች ሲቃጠሉ ፣ አብዛኛው የአለም ወለል አሁንም ለአንዳንድ አጥቢ እንስሳት በሕይወት ለመቆየት ተስማሚ ይሆናል።
የዚህ የመጪው ጠቃሚ ምክር ነጥብ ምክንያቶች በጃዋሃርላል ኔህሩ ዩኒቨርሲቲ የጂኦሎጂ እና የርቀት ዳሳሽ ፕሮፌሰር በሆኑት በዶ/ር ሳሚትራ ሙክከርጂ ተዘርዝረዋል። ለውጦቹን በፀሐይ፣ በኮስሚክ ጨረሮች፣ በአስከፊ የአየር ንብረት ሁኔታዎች እና በተፈጥሮ/ሰው ሰራሽ አደጋዎች ምክንያት እንደሆነ ተናግሯል።
ፀሀይን በተመለከተ ዶ/ር ሙክከርጂ የባህሪ ለውጥ እና በምድር ከባቢ አየር ላይ ያለው ተጽእኖ አሁንም ሙሉ በሙሉ እንዳልተረዳ ያስረዳሉ። በመጀመሪያ በ15ኛው ክፍለ ዘመን የታዩት እና በየአስራ ሁለተኛው አመት በፀሀይ ከፍተኛ ወቅት የሚከሰቱት የፀሀይ ቦታዎች ሙቀትን ወደ ምድር እና ወደሌሎች ፕላኔቶች ያመራሉ፣ ይህም በምድር መግነጢሳዊ መስክ ላይ ሁከት ያስከትላል እና በከባቢ አየር ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል።
በፀሐይ እና በጋላቲክ ምንጮች የሚመረተው የኮስሚክ ጨረሮች የምድርን አካባቢ በመበከል ረገድ ሚና ይጫወታሉ። ከ 2009 ጀምሮ የጋላክሲክ የጠፈር ጨረሮች መጠን እየጨመረ ነው, እና በፀሐይ እና በምድር ላይ ያላቸው ተጽእኖ ዑደት ተጽእኖ ይፈጥራል.
የተፈጥሮ አደጋዎች እና ከፍተኛ የአየር ንብረት ሁኔታዎች ለእነዚህ ለውጦች የበለጠ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ. በ2013 የኬዳርናት አሳዛኝ ክስተት፣ ለምሳሌ የከባቢ አየር ሙቀት መጨመር፣ የበረዶ ግግር በረዶዎች በፍጥነት እንዲቀልጡ አድርጓል። ይህ ማቅለጥ በከባቢ አየር ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለው ጥቁር ካርቦን እንዲከማች አድርጓል, ይህም በአካባቢው ላይ ጎጂ ውጤት አለው.
ሪፖርቱ የአየር ንብረት ቀውስ እና ምድር ከፀሃይ መኖሪያ ቀጠና በመውጣቷ ለመኖሪያነት የማትችልበት ደረጃ ላይ እንደሚደርስ ቢተነብይም ዶ/ር ሙከርጂ አሁንም ጥርጣሬ አላቸው። ሪፖርቱ አዲስ ግኝት ቢሆንም ተጨማሪ ማረጋገጫ እንደሚያስፈልግ ያምናል.
በማጠቃለያው, በምድር ላይ ያለው የወደፊት ህይወት በአየር ንብረት ለውጥ እና በተለያዩ የተፈጥሮ እና የጠፈር ኃይሎች ተጽእኖዎች ላይ የተሳሰረ ነው. እነዚህን ሃይሎች እና እምቅ ውጤቶቻቸውን መረዳቱ ተጽኖአቸውን ለመቅረፍ እና በፕላኔታችን ላይ ያለውን የረጅም ጊዜ የህይወት ህልውና ለማረጋገጥ መንገዶችን መፈለግ ወሳኝ ይሆናል።
ምንጮች:
- ተፈጥሮ ጂኦሳይንስ፣ "የአየር ንብረት ጽንፎች በሚቀጥለው የሱፐር አህጉር ስብሰባ ወቅት አጥቢ እንስሳትን መጥፋት ሊያስከትል ይችላል"
- በኒው ዴሊ በሚገኘው ጃዋሃርላል ኔህሩ ዩኒቨርሲቲ የጂኦሎጂ እና የርቀት ዳሳሽ ፕሮፌሰር ከሆኑት ከዶ/ር ሳሚትራ ሙክኸርጂ ጋር የተደረገ ቃለ ምልልስ።