በመላው አሜሪካ የሚገኙ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች “የእሳት ቀለበት” ተብሎ በሚታወቀው ያልተለመደ የሰማይ ክስተት ታክመዋል። የዓመታዊው የፀሐይ ግርዶሽ የሚከሰተው ጨረቃ በምድር እና በፀሐይ መካከል ስትንቀሳቀስ ብሩህ እና ደማቅ ድንበር ሲፈጥር ነው።
ግርዶሹን ማየት በጠራራ ሰማይ ላይ የተመሰረተ ቢሆንም፣ አንዳንድ የዩናይትድ ስቴትስ ምዕራባዊ ክፍሎች ጨረቃ ራሷን ስታስቀምጥ እና ምስሉን ቀለበት ስትሰራ አስደናቂ ትዕይንት አሳይቷል። በአልበከርኪ ግርዶሹ ላይ ያልተደናቀፈ እይታ ካላቸው ተመልካቾች የደስታ ድምፅ ተሰምቷል። ይህ ክስተት ከአለም ዙሪያ በሺዎች የሚቆጠሩ ጎብኚዎችን የሳበውን ከከተማው አለም አቀፍ ፊኛ ፊስታ ጋር የተገናኘ ነው።
ከጠቅላላው የፀሐይ ግርዶሽ በተቃራኒ ጨረቃ ፀሐይን ሙሉ በሙሉ እንደምትሸፍን ፣የእሳት ግርዶሽ ቀለበት በጨረቃ ዙሪያ ብሩህ ድንበር ይወጣል። በግርዶሹ መንገድ ላይ ያሉ ከተሞች እና ብሄራዊ ፓርኮች ለጎብኚዎች ፍሰት ተዘጋጅተዋል፣ ብዙ የግርዶሽ አድናቂዎች በደቡብ ዩታ ወደሚገኘው ብራይስ ካንየን ብሄራዊ ፓርክ ይጓዛሉ። እዚያ፣ በማለዳው ሰአታት ውስጥ ተመልካቾች የሚመርጡትን ቦታ ሲወጡ ትንንሽ መብራቶች በታዋቂው መንገድ ላይ ሊታዩ ይችላሉ።
ሙሉው ግርዶሽ፣ ጨረቃ ፀሐይን መደበቅ ከጀመረችበት ጊዜ አንስቶ ወደ መደበኛው እስክትመለስ ድረስ፣ በማንኛውም ቦታ ከሁለት ተኩል እስከ ሶስት ሰዓት አካባቢ ይቆያል። አንዳንድ አካባቢዎች፣ እንደ ዩጂን፣ ኦሪገን፣ በደመና ሽፋን ምክንያት የሚቆራረጥ ታይነት ሲያገኙ፣ በምስራቅ የባህር ዳርቻ ላይ ያሉ ተመልካቾች እንደ ኒው ዮርክ ባሉ ከተሞች ሩብ ግርዶሽ ለማየት ተዘጋጅተዋል።
የሚቀጥለው የእሳት ግርዶሽ ቀለበት በሚቀጥለው ዓመት በጥቅምት ወር በደቡብ አሜሪካ ደቡባዊ ጫፍ ላይ ይከሰታል. ተመልካቾችን የሚማርክ እና ፍርሃትን እና የማወቅ ጉጉትን በሰማያት ላይ ስለሚከሰቱት ግዙፍ እና አስደናቂ ክስተቶች ማስታወሻ ነው።
[ምንጭ፡ The Monitor፣ Austin American-Statesman, AP]