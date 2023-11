የሰለስቲያል ሰርፕራይዝ፡ የሉሲ ጠፈር ክራፍት አስገራሚ ክስተት

By

የናሳ ሉሲ የጠፈር መንኮራኩር ትሮጃን አስትሮይድን የማጥናት ተልዕኮውን ሲጀምር ያልተጠበቀ የሰማይ ገጠመኝ ላይ ይሰናከላል ብሎ አላሰበም። በትንሿ አስትሮይድ ዲንኪነሽ በቅርብ በረራ ወቅት፣ ሉሲ አስደናቂ መገለጥን ገዛች - ሁለተኛዋ አስትሮይድ፣ ጨረቃ ሌት፣ በራዳር ላይ ታየ፣ አስገራሚ መሐንዲሶች እና ሳይንቲስቶች።

እ.ኤ.አ. ኦክቶበር 16፣ 2021 የተወነጨፈው የሉሲ የጠፈር መንኮራኩር እ.ኤ.አ. ህዳር 1 ቀን 2023 ከዲንኪሽ ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ የታቀደውን ግንኙነት አካሂዷል። (L'LORRI) ዲንኪነሽ በእርግጥ ሁለትዮሽ አስትሮይድ መሆኑን ገልጿል። ዋናው አስትሮይድ ወደ 265 ማይል (425 ሜትር) ስፋት ይለካዋል፣ ትንሹ አቻው ደግሞ 0.5 ማይል (790 ሜትር) ስፋት አለው።

የዲንኬሽ የሁለትዮሽ ተፈጥሮ ግኝት ሙሉ በሙሉ ያልተጠበቀ አልነበረም። ተመራማሪዎች ይህንን ግኝት ለመገመት ከናሳ ሰፊ መስክ ኢንፍራሬድ ሰርቬይ ኤክስፕሎረር (WISE) የተገኘ የኢንፍራሬድ መረጃ ተጠቅመዋል። የሆነ ሆኖ ዲንኪነሽ ሁለትዮሽ አስትሮይድ መሆኑ መረጋገጡ በሳይንስ ማህበረሰቡ መካከል ደስታን ቀስቅሷል።

በማርስ እና ጁፒተር መካከል ባለው የሜይን አስትሮይድ ቀበቶ ውስጥ የምትገኘው ዲንኬሽ ሉሲ በተልእኮዋ ወቅት ከምትመረምራቸው አስደናቂ ነገሮች አንዱ ነው። የሉሲ ዋና አላማ ትሮጃን አስትሮይድን ማጥናት ነው - ቀደምት የፀሐይ ስርአተ-ፀሀይ ቅሪቶች ከጁፒተር በፊት እና ከኋላ በሁለት የተለያዩ “መንጋዎች” ይሰበሰባሉ። እነዚህ ዘለላዎች፣ ብዙ ጊዜ “የጁፒተር ልጆች” ተብለው የሚጠሩት፣ ለሳይንቲስቶች የሚማርክ የጥናት ርዕሰ ጉዳይ ናቸው።

ሉሲ ጉዞዋን ስትቀጥል፣ በፀሀይ ስርዓታችን ውስጥ የሚኖሩትን የሰማይ አካላትን የበለፀጉ የተለያዩ አስትሮይድ ያቀፈ ተከታታይ የዝንብ በረራዎች አሏት። ከዲንኪነሽ ጋር የተሳካውን ስኬታማ ግንኙነት ተከትሎ፣ ሉሲ አሁን ኤፕሪል 20፣ 2025 በማርስ እና በጁፒተር መካከል ባለው ዋና የአስቴሮይድ ቀበቶ ውስጥ የሚገኘውን “Donaldjohanson”ን ለማሰስ ቀጠሮ ተይዟል።

በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)

ጥ፡- ሁለትዮሽ አስትሮይድ ምንድን ነው?

መ፡- ሁለትዮሽ አስትሮይድ ሁለት አስትሮይዶች በጋራ የጅምላ ማእከል ዙሪያ የሚዞሩበትን ስርዓት ያመለክታል። ሁለቱ አስትሮይዶች ተመሳሳይ መጠኖች ወይም ልዩ የመጠን ልዩነት ሊኖራቸው ይችላል።

ጥ፡ ትሮጃን አስትሮይድ ምንድን ናቸው?

መልስ፡ ትሮጃን አስትሮይድ ከፕላኔቷ ጋር አንድ አይነት ምህዋር የሚጋሩ የአስትሮይዶች ስብስብ ነው በተለይ በዚህ ጉዳይ ላይ ጁፒተር። እነሱም መንጋ በሚባሉ ሁለት ቡድኖች ተቀምጠዋል፣ ከጁፒተር በፊት እና ከኋላ የሚገኙት በምህዋሯ።

ጥ፡ የሉሲ የጠፈር መንኮራኩር “ሉሲ” የተባለችው ለምንድን ነው?

መልስ፡ የሉሲ የጠፈር መንኮራኩር የተሰየመችው በ1974 ዓ.ም በአፋር ኢትዮጵያ በተገኘ ቅሪተ አካል በተገኘ የሰው ቅድመ አያት ነው።አጽሟ ሉሲ የተባለችው የፓሊዮንቶሎጂ ባለሙያው ዶናልድ ዮሃንስ በግኝቱ ምሽት ላይ “Lucy in the Sky with Diamonds” የተሰኘውን የቢትልስ ዘፈን በመጫወት ነው።

