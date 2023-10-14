በአሜሪካ ተወላጅ ባህሎች ውስጥ የፀሐይ ግርዶሽ አስፈላጊነት

መጪው የፀሐይ ግርዶሽ በዓለም ዙሪያ ብዙ ጉጉትን አስገኝቷል። ነገር ግን፣ በሰሜን፣ መካከለኛው እና ደቡብ አሜሪካ ላሉ ተወላጆች ይህ የሰማይ ዝግጅት ጥልቅ ባህላዊ ጠቀሜታ አለው። በተለይም የናቫሆ ብሔር የግርዶሹን ክብር እና ቅዱስነት አፅንዖት ሰጥቷል.
ለናቫሆ ህዝብ ግርዶሹ እንደ ዑደት መጨረሻ እና ጨረቃ እና ፀሀይ በተጣጣሙበት ወቅት ይታያል። እሱ እንደገና መወለድን እና የጨረቃን እና የፀሐይን እቅፍ ያሳያል። ናቫሆዎች በግርዶሽ ወቅት የተወሰኑ ፕሮቶኮሎችን መከተል አለባቸው ብለው ያምናሉ። እንደ ግርዶሹን መመልከት፣ መብላት፣ መጠጣት፣ መተኛት ወይም የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ ያሉ እንቅስቃሴዎች አይበረታቱም። በምትኩ፣ ግለሰቦች ቤት ውስጥ ተቀምጠው እንዲያንጸባርቁ ወይም እንዲጸልዩ ይበረታታሉ፣ የቅርብ እና የሰለስቲያል ጊዜን ይቀበሉ።
በዩኤስ ውስጥ ትልቁ የሆነው የናቫሆ ኔሽን ቦታ ማስያዝ ነዋሪዎች በጸጥታ የተሳሉ መጋረጃዎችን ይዘው እቤት ውስጥ እንዲሆኑ በግርዶሹ ወቅት ለጎብኚዎች ይዘጋል። በናቫጆ የሚመራው አስጎብኚ ድርጅቶችም በክስተቱ ወቅት ስራቸውን ያቆማሉ። ይህ ለባህላዊ ፕሮቶኮል መሰጠት ለናቫሆ ብሔር ልዩ ነው ነገር ግን በአሜሪካ አህጉር ባሉ ሁሉም ተወላጆች ባህሎች አይጋራም።
ሌሎች የአገሬው ተወላጆች በዓሉን ባህላዊ አስተምህሮዎችን በማስተላለፍ እና ትውልዶች የተቀደሱ ወጎችን እንዲማሩ በማድረግ ላይ ይገኛሉ። ስለ ግርዶሹ ታሪኮች እና ትምህርቶች እየተካፈሉ ነው፣ ይህም አባላት ከቅርሶቻቸው ጋር እንዲገናኙ እና የዚህን የሰማይ አሰላለፍ አስፈላጊነት እንዲረዱ እድል ይሰጣል።
አንዳንድ ጎሳዎች፣ እንደ ኦሪጎን ክላማት ጎሳዎች፣ ከግርዶሽ ጋር በተያያዙ ዝግጅቶች እና በዓላት ላይ ሲሳተፉ፣ ሌሎች ደግሞ በዚህ ጊዜ ባህላዊ ልማዶችን ያከብራሉ። በሙስኮጂ (ክሪክ) ብሔር ጎሳ ውስጥ ለምሳሌ በግርዶሽ ወቅት ክብር መስጠት እና ዝም ማለት የተለመደ ነው. መድሃኒቶች ተዘጋጅተዋል, እና የጨረቃ እና የፀሐይን አንድነት ለማመልከት የጓደኝነት ዳንስ ይከናወናል.
በአሜሪካ ተወላጅ ባህሎች ውስጥ የግርዶሹ ባህላዊ ጠቀሜታ ቢኖርም, እነዚህን ወጎች የማይከተሉ ግለሰቦች አሉ. እንደ ሀገር በቀል ህይወት መንገዶች ያሉ ሀገር በቀል ድርጅቶች ተወላጆችን ስለ ሰማያዊ ክስተቶች ለማስተማር እና ባህላዊ እውቀቶችን ለመጠበቅ እየሰሩ ነው።
የፀሐይ ግርዶሽ የባህላዊ ወጎችን አስፈላጊነት እና የአገሬው ተወላጆች ከተፈጥሮው ዓለም ጋር ያላቸውን ጥልቅ ግንኙነት ለማስታወስ ያገለግላል። ጊዜው የማሰላሰል፣ የጸሎት እና የተቀደሱ ትምህርቶች ለትውልድ የሚተላለፉበት ጊዜ ነው።
ምንጮች:
- "የናቫጆ ብሔር የመጨረሻውን ትምህርት በማንፀባረቅ ለሚቀጥለው ግርዶሽ ይዘጋጃል" - NPR
- "የናቫጆ ባህል ጸጥታን, ለፀሃይ ግርዶሽ ብቸኝነትን ያዛል" - አሶሺየትድ ፕሬስ
- "የአሜሪካ ጎሳዎች በፀሃይ ግርዶሽ የአምልኮ ሥርዓቶች ውስጥ አባላትን ይመራሉ" - ሃፊንግተን ፖስት