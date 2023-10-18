የጥቅምት 2023 አስደናቂው አመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ

ባለፈው ሳምንት የዩናይትድ ስቴትስ ዜጎች ዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ሰማያትን ስላስከበረ ያልተለመደ የሰማይ ክስተት ተደረገላቸው። ይህ ክስተት የሚከሰተው ለየት ያለ የፀሃይ፣ የጨረቃ እና የምድር አሰላለፍ ሲኖር ነው፣ በዚህም ምክንያት የጨረቃ ጥላ በከፊል ፀሀይን በመደበቅ እና እንደ እሳታማ ቀለበት የሚመስል መልክ ይወጣል። ግርዶሹ የተካሄደው በጥቅምት 14 ሲሆን በሰሜን አሜሪካ የሚገኙ በርካታ ግዛቶች ይህን አስደናቂ ትዕይንት የመመልከት እድል ነበራቸው።
በግርዶሽ ወቅት፣ ጨረቃ ከምድር በጣም ርቃ በምትገኝበት ወይም በምትጠጋበት ጊዜ (አፖጊ) ፀሀይን ሙሉ በሙሉ መከልከል አይችልም። ይህ አስደናቂ የእይታ ውጤትን ይፈጥራል፣የፀሃይ ውጫዊ ጠርዞች እየታዩ ሲቆዩ፣የጨረር ቀለበት ይመሰርታሉ። ከምድር አንፃር፣ ግርዶሹ የሚታይ እይታ ነበር፣ ነገር ግን ከጠፈር ሲታዩ ተመሳሳይ አስደናቂ ነበር።
የናሳ ምድር ፖሊክሮማቲክ ኢሜጂንግ ካሜራ (EPIC)፣ በዲፕ ስፔስ የአየር ንብረት ኦብዘርቫቶሪ ውስጥ የሚገኘው፣ በግርዶሹ ወቅት የጨረቃን ጥላ በሰሜን አሜሪካ ጉልህ ክፍል ላይ ጨለማ ሲጥል የሚያሳይ ምስል ማንሳት ችሏል። ይህ ቅጽበታዊ ገጽ እይታ የተነሳው በ10፡28 PM IST አካባቢ ሲሆን ይህም በሰለስቲያል አሰላለፍ የተፈጠረውን አስፈሪ ጨለማ ያሳያል።
አብዛኛው ዩናይትድ ስቴትስ የግርዶሹን ከፊል ስሪት ማየት ሲችል፣ በታላቅ ግርማው የመለማመድ መብት የነበራቸው ጠባብ የግዛቶች ቡድን ብቻ ነው። ግርዶሹ ባልተደናቀፈ መልኩ የታየበት 'የአመታት መንገድ' በሰሜን ምዕራብ ዩናይትድ ስቴትስ በኦሪገን ተጀምሮ ወደ ደቡብ ምዕራብ አቅጣጫ በበርካታ ግዛቶች ተዘርግቶ በመጨረሻም የሜክሲኮ ባሕረ ሰላጤ ደረሰ። በዚህ መንገድ እምብርት ላይ ያሉ ታዛቢዎች ግርዶሹን ለ4.5 ደቂቃ ያህል ለማየት እድሉን ያገኙ ሲሆን በዙሪያው ያሉት ደግሞ ለጥቂት ሰኮንዶች የሚቆይ ጊዜያዊ ጨረፍታ ሊያገኙ ይችላሉ።
የኢፒአይሲ መሳሪያ በጥልቅ የጠፈር የአየር ንብረት ኦብዘርቫቶሪ ላይ ከሚገኙት የመመልከቻ መሳሪያዎች ውስጥ አንዱ ብቻ ነው፣ እሱም Lagrange Point 1 ላይ ተቀምጧል - በመሬት እና በፀሀይ መካከል ያለው ምህዋር ውስጥ ያለው ነጥብ። ይህ የጠፈር የአየር ሁኔታ ጣቢያ በፀሃይ ንፋስ እና በህዋ የአየር ሁኔታ ላይ ለውጦችን በመከታተል የሃይል መረቦችን፣ ሳተላይቶችን እና የመገናኛ ስርዓቶችን ሊያበላሹ ስለሚችሉ የጂኦማግኔቲክ አውሎ ነፋሶች ወሳኝ ቅድመ ማስጠንቀቂያ ይሰጣል።
ይህ ዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ በእውነት አስደናቂ ክስተት ነበር፣ ይህም በመላው ሰሜን አሜሪካ ያሉ ሰዎች በኮስሞስ አስደናቂ ነገሮች እንዲደነቁ ያስችላቸዋል። ከመሬት እና ከጠፈር የተሰበሰቡት ፎቶግራፎች እና መረጃዎች የሰማይ አካላትን አቀማመጥ በተመለከተ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ እና ስለ ህዋ አየር ሁኔታ ግንዛቤ ውስጥ ይገባሉ።
ምንጮች:
- NASA.gov
- Space.com