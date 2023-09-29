የናሳ የስነ ልቦና ተልእኮ ዘግይቷል፣ በጥቅምት 12 ይጀመራል።

የናሳ በጉጉት የሚጠበቀው “ሳይኪ” የተባለውን ሜታሊካል አስትሮይድን ለማጥናት ያለመው የሳይኪ ሚሽን ለአንድ ሳምንት ዘግይቷል። በመጀመሪያ ኦክቶበር 5፣ 2023 በፍሎሪዳ ከሚገኘው ኬኔዲ የጠፈር ማእከል (KSC) እንዲጀመር ቀጠሮ ተይዞለት፣ ተልእኮው አሁን በጥቅምት 12፣ 2023 ይካሄዳል። መዘግየቱ የጠፈር መንኮራኩሩን እና መሳሪያዎቹን ተጨማሪ ፍተሻ እና ማረጋገጫ ለማድረግ ነው።
በ 10፡16 ጥዋት EDT ላይ የተቀመጠው አዲሱ የማስጀመሪያ ቀን ለናሳ ቡድን የሳይቼ የጠፈር መንኮራኩር ናይትሮጅን ቀዝቃዛ ጋዝ ግፊቶችን ለመቆጣጠር ጥቅም ላይ የሚውሉትን መለኪያዎች አስፈላጊውን ማረጋገጫ እንዲያጠናቅቅ በቂ ጊዜ ይሰጣል። እነዚህ ማረጋገጫዎች ሳይንስን፣ ሃይልን፣ ሙቀት፣ የጠፈር መንኮራኩር አቅጣጫን፣ የሞመንተም አስተዳደርን እና ሌሎች የተልዕኮ መስፈርቶችን ስለሚደግፉ ለተልዕኮው ስኬት ወሳኝ ናቸው።
በአሁኑ ጊዜ በማርስ እና በጁፒተር መካከል በፀሐይ ዙሪያ የሚዞረው ሳይኪ አስትሮይድ ትልቅ ሳይንሳዊ ፍላጎት አለው። ናሳ የኒኬል-ብረት እምብርት ለፀሃይ ስርዓታችን መፈጠር ወሳኝ ሚና ተጫውቷል ብሎ ያምናል። የሳይኪ ተልዕኮ ዓላማው የአስትሮይድን ስብጥር፣ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ እና የስበት ኃይልን ለማጥናት ነው። ይህንንም ለማሳካት ተልእኮው ባለ ብዙ ስፔክተራል ምስል ማሳያ፣ ማግኔቶሜትር እና ጋማ ሬይ እና ኒውትሮን ሜትርን ጨምሮ የተለያዩ ሳይንሳዊ መሳሪያዎችን ይጠቀማል።
በተጨማሪም፣ የሳይኪ ተልዕኮ ጥልቅ ስፔስ ኦፕቲካል ኮሙኒኬሽን (DSOC) የተባለ አብዮታዊ አዲስ የሌዘር ግንኙነት ቴክኖሎጂን ይፈትናል። በጄት ፕሮፐልሽን ላብራቶሪ የተገነባው DSOC ኢንፍራሬድ የሞገድ ርዝመቶችን በፎቶኖች ውስጥ በኮድ በማድረግ የበለጠ ቀልጣፋ የጥልቅ ቦታ ግንኙነትን ያስችላል። ይህ ቴክኖሎጂ በመሬት እና በጥልቅ ህዋ መካከል መረጃን ለማስተላለፍ የሚፈጀውን ጊዜ በከፍተኛ ሁኔታ የመቀነስ አቅም አለው።
የዘገየው የማስጀመሪያ ቀን ናሳ ለተሳካ ተልዕኮ ሁሉም መስፈርቶች መሟላታቸውን ለማረጋገጥ ያስችላል። የማስጀመሪያ መስኮቱ ከኦክቶበር 12 እስከ ኦክቶበር 25 ባለው ጊዜ ውስጥ ክፍት ሆኖ ይቆያል፣ ይህም ለስኬት ማስጀመር ሰፊ እድል ይሰጣል።
ፍቺዎች፡-
1. Falcon Heavy፡ ለከባድ ሊፍት ተልእኮዎች በSpaceX የተሰራ ኃይለኛ እና እንደገና ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል ሮኬት።
2. የቀዝቃዛ ጋዝ ገፋፊዎች፡- የጠፈር መንኮራኩሮችን ለማንቀሳቀስ እንደ ናይትሮጅን ያሉ የተጨመቀ ጋዝ የሚጠቀሙ ትናንሽ የሮኬት ሞተሮች።
3. Multispectral imager፡- የተለያዩ ሳይንሳዊ መረጃዎችን ለማቅረብ በተለያዩ የብርሃን የሞገድ ርዝመቶች ምስሎችን ማንሳት የሚችል ካሜራ።
ምንጮች: ናሳ, ጄት ፕሮፐልሽን ላብራቶሪ