ሳይንቲስቶች ከጠፋው የታዝማኒያ ነብር አር ኤን ኤን፣ የጠፉ ዝርያዎችን ለማንሳት የመክፈቻ በር

በስቶክሆልም ዩኒቨርሲቲ የሳይንስ ሊቃውንት አር ኤን ኤን ከጠፋው የታዝማኒያ ነብር በማገገም እና በቅደም ተከተል በማዘጋጀት ትልቅ ስኬት አስመዝግበዋል። ይህ አስደናቂ ስኬት በአንድ ወቅት ለዘለዓለም ጠፍተዋል ተብለው የሚታሰቡ እንስሳትን እንደገና ለማስነሳት ተስፋን ከፍቷል።
እስካሁን ድረስ አር ኤን ኤ ከተጠፉት ዝርያዎች ማውጣትና ማስቀጠል እንደማይቻል ይታመን ነበር። በስቶክሆልም ዩኒቨርሲቲ የሞለኪውላር ባዮሎጂ ተባባሪ ፕሮፌሰር የሆኑት ፕሮፌሰር ማርክ ፍሬድላንደር፣ ሰዎች ይህን ማድረግ ይቻላል ብለው አላሰቡም ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ሆኖም ይህ አዲስ ስኬት በሌላ መልኩ ተረጋግጧል።
በፕሮፌሰር ሎቭ ዳለን የተመራው የጥናት ቡድኑ አር ኤን ኤ ሞለኪውሎችን በስዊድን የተፈጥሮ ታሪክ ሙዚየም ውስጥ በክፍል ሙቀት ተጠብቆ የቆየውን የ130 አመት እድሜ ያለው የታዝማኒያ ነብር ናሙና በቅደም ተከተል ማስያዝ ችሏል። ከዚህ በኋላ አር ኤን ኤ ከቆዳ እና ከጠፋው እንስሳ አጥንት ጡንቻዎች እንደገና መገንባት ችለዋል.
አር ኤን ኤ ወሳኝ ሞለኪውል ሲሆን ከጂኖም ወደ ቀሪው ሕዋስ ውስጥ የዘረመል መረጃን የሚያስተላልፍ እና ምን ማድረግ እንዳለበት መመሪያ ይሰጣል። ፕሮፌሰር ዳለን የጠፉ እንስሳትን ለማስነሳት ሁለቱንም ዲኤንኤ እና አር ኤን ኤ መረዳት አስፈላጊ መሆኑን አስረድተዋል። ዲ ኤን ኤ በጊዜ ሂደት የተረጋጋ እና በደንብ የተጠበቀ ነው, ነገር ግን አር ኤን ኤ በጣም ጊዜያዊ እና በቀላሉ የሚጠፋ ነው. ሴኬቲንግ አር ኤን ኤ ብቻውን ሊገልጠው የማይችለውን የጂን እንቅስቃሴ እና ደንብ ጠቃሚ መረጃ ይሰጣል።
ተመራማሪዎቹ በታዝማኒያ ነብር አር ኤን ኤ ላይ ባደረጉት ትንታኔ ሁለት አዳዲስ ጂኖችን አግኝተዋል፣ ይህም በዲኤንኤ ትንተና ብቻ ሊሆን አይችልም። ይህ የጠፉ ዝርያዎችን ባዮሎጂ እና ተግባራዊነት ለመረዳት አር ኤን ኤ ማጥናት አስፈላጊ መሆኑን ያሳያል።
የመጨረሻው የታወቀው የታዝማኒያ ነብር በ1936 በምርኮ ሞተ። ዝርያው ከአውሮፓውያን የአውስትራሊያ ቅኝ ግዛት በኋላ ተባይ ተብሏል፣ ይህም ለተገደለው እንስሳ ሁሉ ሽልማት ተሰጥቷል። በታዝማኒያ ውስጥ በአንፃራዊነት የተጠበቀው የተፈጥሮ መኖሪያ በመኖሩ፣ የታዝማኒያ ነብርን በመጥፋት መልሶ ለማምጣት የተደረገው ጥረት በዚህ ዝርያ ላይ ያተኮረ ነው።
ነገር ግን፣ የጠፉ እንስሳትን ትንሣኤ በተመለከተ ልናጤናቸው የሚገቡ ሥነ ምግባራዊ አንድምታዎች አሉ። ፍሪድላንደር የሰው ልጅ ወደ መጥፋት በመንዳት ረገድ ሚና የተጫወተውን የታዝማኒያ ነብርን መመለስ የእኛን ጣልቃ ገብነት እንደ ማረም ሊቆጠር እንደሚችል አምኗል። ተመራማሪዎቹ የጥናት ውጤታቸው ስለ ወረርሽኞች በተለይም ስለ አር ኤን ኤ ቫይረሶች ግንዛቤ እንዲኖረን አስተዋፅኦ እንደሚያበረክት ያምናሉ።
በሙዚየም ስብስቦች ውስጥ የተከማቹትን የዱር እንስሳት ቅሪት አር ኤን ኤ በመተንተን ተመራማሪዎች የስፔን ፍሉ እና የቅርብ ጊዜውን የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ጨምሮ ያለፉትን ወረርሽኞች ተፈጥሮ እና አመጣጥ በተመለከተ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ማግኘት ይችላሉ። ይህ ጥናት የሙዚየም ስብስቦችን አር ኤን ኤን ለማጥናት እና ወደፊት የሚመጡ ወረርሽኞችን ለመከላከል የሚያስችሉ አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል።
በማጠቃለያው ፣ ከጠፋው የታዝማኒያ ነብር የተሳካው የአር ኤን ኤ ቅደም ተከተል በጄኔቲክ ምርምር ውስጥ ትልቅ እድገትን ያሳያል። ለሌሎች የጠፉ ዝርያዎች ትንሳኤ አዲስ ተስፋ ይሰጣል እና አር ኤን ኤ በማጥናት የጠፉ እንስሳትን ስነ-ህይወት እና ተግባራዊነት ለመረዳት አስፈላጊ መሆኑን ያጎላል። ከዚህም በላይ ይህ ግኝት በሙዚየም ስብስቦች ውስጥ ከተከማቸ የዱር እንስሳት ቅሪት አር ኤን ኤ በመተንተን በወረርሽኙ አመጣጥ እና ተፈጥሮ ላይ ብርሃን የመስጠት አቅም አለው።
ምንጮች:
- ሲቢኤስ ዜና