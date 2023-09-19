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የታዝማኒያ ነብር መጥፋት፡ አሳዛኝ ኪሳራ

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 19, 2023
የታዝማኒያ ነብር መጥፋት፡ አሳዛኝ ኪሳራ

የታዝማኒያ ነብር፣ ታይላሲን በመባልም ይታወቃል፣ በአንድ ወቅት በአውስትራሊያ እና በታዝማኒያ ደሴት ይኖር የነበረ ልዩ እና አስደናቂ ፍጡር ነበር። በጀርባው ላይ ነብር የሚመስል ግርፋት ያለው ተኩላ የሚመስለው ይህ ማርሳፒያ በሚያሳዝን ሁኔታ ወደ መጥፋት ተነዳ።

ከ50,000 ዓመታት በፊት ሰዎች ወደ አውስትራሊያ መግባታቸው የታዝማኒያ ነብርን ጨምሮ ለብዙ የአውስትራልያ ተወላጅ እንስሳት ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር መቀነስ አስከትሏል። ይሁን እንጂ በ 18 ኛው ክፍለ ዘመን የአውሮፓ ቅኝ ገዥዎች መምጣት የዚህን ተምሳሌት ዝርያ እጣ ፈንታ ያዘጋው.

አውሮፓውያን ሰፋሪዎች ከብት በማስተዋወቅ በታዝማኒያ ነብር ህዝብ ላይ ስጋት ፈጥረው ነበር፤ ይህም እነሱን ለማጥፋት ሰፊ አደን እና ጥረት አድርጓል። በአብዛኛው በታዝማኒያ ደሴት ላይ ያተኮሩ የቀሩት ህዝቦች ለከብቶች ስጋት ስላላቸው ችሮታ ስለተጣለባቸው ተጨማሪ ውድመት አጋጥሟቸዋል። እነዚህ እርምጃዎች በመጨረሻ ወደ ማሽቆልቆላቸው እና በመጨረሻም እንዲጠፉ አድርጓቸዋል.

በሚያሳዝን ሁኔታ, የመጨረሻው ታዋቂው የታዝማኒያ ነብር እ.ኤ.አ. ታይላሲን ለመንከባከብ እና ለመጠበቅ ጥረት ቢደረግም በመጨረሻ በሰው እንቅስቃሴ ላይ የሚደርሰውን ጫና መቋቋም አልቻለም።

የታዝማኒያ ነብር መጥፋት የሰው ልጅ በሥቃቅ ሥነ-ምህዳር ሚዛን ላይ ሊያሳድር የሚችለውን አስከፊ ተጽዕኖ እንደ ልብ የሚነካ ማስታወሻ ሆኖ ያገለግላል። የጥበቃ እርምጃዎችን አስፈላጊነት እና ተጋላጭ የሆኑ ዝርያዎችን ከማይቀለበስ ጉዳት የመጠበቅን አስፈላጊነት አጉልቶ ያሳያል።

ያለፈውን መቀልበስ ባንችልም የታዝማኒያ ነብርን መጥፋት መረዳት እና መማር ሌሎች ሊጠፉ የተቃረቡ ዝርያዎችን ለመጠበቅ እና ለመጠበቅ የወደፊት እርምጃዎቻችንን ለማሳወቅ ይረዳናል። ይህንን አሳዛኝ ኪሳራ ከተፈጥሮ ጋር የበለጠ ዘላቂ እና ተስማሚ የሆነ አብሮ ለመኖር ለመታገል እንደ ተነሳሽነት እናስታውስ።

ትርጓሜዎች
የታዝማኒያ ነብር (ታይላሲን)፡- የጠፋ ሥጋ በል ማርሳፒየል የአውስትራሊያ እና የታዝማኒያ ተወላጅ ነው።

ምንጮች:
- በታሪክ መዛግብት እና በሳይንሳዊ ጥናቶች ላይ የተመሰረተ መረጃ.

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