በፀሐይ ግርዶሽ ላይ አዲስ አመለካከት፡ ከሬዲዮ ምልከታዎች የተገኙ ግንዛቤዎች

አብዛኛዎቹ የካሊፎርኒያ ነዋሪዎች በጥቅምት 14 ከፊል የፀሐይ ግርዶሽ ሲደሰቱ, የኦወንስ ቫሊ ሬዲዮ ኦብዘርቫቶሪ (OVRO) ተመራማሪዎች የተለየ አቀራረብ ወስደዋል. የተሻሻለውን የሎንግ ሞገድ ድርድር (OVRO-LWA) በመጠቀም በፀሐይ ዘውድ እና በተጓዳኝ ክስተቶች ላይ ብርሃን የሚፈጥር ልዩ “የራዲዮ ግርዶሽ” ምስል ነቅለዋል።
በተለምዶ የፀሀይ ግርዶሽ በሚታየው ብርሃን ይስተዋላል ነገርግን OVRO-LWA የሬድዮ ሞገድ ርዝመትን በ20 እና 88 ሜጋኸርትዝ (ሜኸርዝ) በመለካት የግርዶሹን ምስል በተለየ ኤሌክትሮማግኔቲክ ስፔክትረም ውስጥ ይፈጥራል። ከዚህ በታች ባለው ቪዲዮ ላይ የሚታየው የውጤቱ ምስል የጨረቃን አቀማመጥ በነጥብ መስመሮች እና የሚታየው የፀሐይ አካል በጠንካራ መስመሮች ይወከላል. በተለይም፣ ቪዲዮው በፀሐይ ionosphere ምክንያት የሚፈጠሩ መዛባትን ያሳያል፣ ይህም ፀሐይን በተንጣለለ የውሃ ወለል ላይ ከማየት ጋር ተመሳሳይነት ያለው ተፅእኖ ይፈጥራል።
በምስሉ ላይ ከፀሀይ ጫፍ በላይ ያሉት የሬዲዮ ሞገዶች ከኮረናው የሚወጡ ሲሆን ይህም ከዓመታዊ ግርዶሽ ግርዶሽ ውጭ እንኳን አስደናቂ የሆነ “የእሳት ቀለበት” ያስገኛሉ። ይህ ልዩ እይታ ሳይንቲስቶች በራዲዮ የሞገድ ርዝመት ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ የፀሐይን የተራዘመ ኮሮናን እንዲያጠኑ እድል ይሰጣል።
ኦቭሮ-ኤልዋ በፀሐይ ላይ ያደረገውን ምርምር በጋራ የሚመራው የኒው ጀርሲ የቴክኖሎጂ ተቋም (NJIT) የፀሐይ አስትሮ ፊዚክስ ሊቅ እና ተባባሪ ፕሮፌሰር ቢን ቼን የዚህን ምልከታ አስፈላጊነት አጽንኦት ሰጥተዋል። የጨረቃን እጅና እግር እንደ ተንቀሳቃሽ “ቢላዋ ጠርዝ” በመጠቀም የፀሃይ ዘውድ ውጤታማ የማዕዘን መፍትሄ በእጅጉ ሊሻሻል ይችላል።
በብሔራዊ ሳይንስ ፋውንዴሽን የሚደገፈው የOVRO-LWA ማሻሻያ ቴሌስኮፑ ከ100 ሜኸር ባነሰ ድግግሞሽ ከሚሠራው የሬዲዮ ቴሌስኮፕ በበለጠ ፍጥነት ሰማዩን እንዲቃኝ አስችሎታል። ይህ ኃይለኛ መሳሪያ ሰማዩን ቀጣይነት ያለው ክትትል ለማድረግ ያስችላል፣ ስለ የተለያዩ የስነ ፈለክ ክስተቶች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል፣ ይህም በአቅራቢያው ካሉ ከዋክብት ክሮናል ጅምላ ማስወጣትን፣ ኤክስኦፕላኔት መግነጢሳዊነትን እና የጥንት ዩኒቨርስን ጨምሮ።
OVRO-LWA የፀሐይ ግርዶሹን የሬዲዮ ምስሎችን የመቅረጽ ችሎታ ስላለው በአቅራቢያው ባለ ኮከብ ላይ አዲስ እና ጠቃሚ እይታን ይሰጣል፣ ለሳይንሳዊ ፍለጋ እና ግንዛቤ አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
የረጅም የሞገድ ድርድር (LWA) ምንድን ነው?
የረጅም የሞገድ ድርድር (LWA) ከአስር እስከ መቶ ሜትሮች የሚደርስ ረጅም የሞገድ ርዝመት ያላቸውን የሰማይ አካላትን ለመመልከት እና ለማጥናት የተነደፈ የራዲዮ ቴሌስኮፕ ነው። በተለያዩ የስነ ከዋክብት ምንጮች የሚለቀቁትን የሬዲዮ ሞገዶች በመያዝ ስለ አጽናፈ ሰማይ ልዩ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
የፀሐይ ዘውድ ምንድን ነው?
ኮሮና ወደ ህዋ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኪሎ ሜትሮችን የሚዘረጋ የፀሐይ ከባቢ አየር ውጨኛው ክልል ነው። እጅግ በጣም ሞቃታማ ionized ጋዞችን ያቀፈ ነው በፀሀይ ግርዶሽ ወቅት በጨለማው የፀሀይ ዲስክ ዙሪያ እንደ ደካማ እና ዕንቁ ነጭ ብርሃን ይታያል።
የሬዲዮ ግርዶሽ ምልከታ ለምን አስፈላጊ ነው?
የሬዲዮ ግርዶሽ ምልከታ የሳይንስ ሊቃውንት ስለ ፀሐይ ዘውድ እና ተያያዥ ክስተቶች የተለየ አመለካከት እንዲኖራቸው ያደርጋቸዋል። ተመራማሪዎች ከኮሮና የራዲዮ ሞገዶችን ልቀትን በማጥናት ስለ ተለዋዋጭነቱ፣ መግነጢሳዊ መስኮች እና ሌሎች በባህላዊ የሚታዩ የብርሃን ምልከታዎች በቀላሉ የማይታዩ ባህሪያትን ግንዛቤ ማግኘት ይችላሉ። እነዚህ ልዩ አመለካከቶች ስለ ፀሐይ ያለንን ግንዛቤ እና በፀሐይ ስርዓት ላይ ያለውን ተጽእኖ ያሳድጋሉ.