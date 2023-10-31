በሌሊት ሰማይ ላይ ሚስጥራዊ የብርሃን ሽግግሮች ላይ አዲስ ግንዛቤ

በሳንዲያጎ፣ ካሊፎርኒያ አቅራቢያ በሚገኘው የፓሎማር ኦብዘርቫቶሪ ባደረገው አስደናቂ ጥናት፣ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ሐምሌ 19 ቀን 1952 የተከሰተውን ልዩ ክስተት ዘግበዋል ። በምሽት ሰማይ ላይ ያደረጉት ዳሰሳ በ 8 ሰዓት እርስ በርስ ተቀራርበው የሚገኙ የሶስት ኮከቦችን ምስል አሳይቷል ። ከምሽቱ 52 ሰዓት ሆኖም ከቀኑ 9፡45 ላይ ሁለተኛ ምስል ሲነሳ ኮከቦቹ ሙሉ በሙሉ ጠፍተዋል።
ይህ መጥፋት እነዚህን ጊዜያዊ ክስተቶች ለማጥናት የወሰነ የተመራማሪዎች ቡድን ፍላጎት ቀስቅሷል። ተከታይ ምስሎችን እና ካታሎጎችን በጥልቀት በመመርመር ወደ ተለያዩ አሳማኝ ማብራሪያዎች ገብተዋል። ግኝታቸው እንደሚያሳየው እቃዎቹ 69 አመታትን ያስቆጠረው ተመሳሳይ ክልል ምስሎች በኋላ ላይ የሉም።
ትክክለኝነትን ለማረጋገጥ ቡድኑ አላፊዎችን በአቅራቢያው ከተያዙ ሌሎች ኮከቦች ጋር አመሳስሏል። የሚገርመው ነገር ምንም እንኳን የመጠን ልዩነት ቢኖረውም, የእቃዎቹ ቅርጾች በሚያስደንቅ ሁኔታ ተመሳሳይ ናቸው. ተመራማሪዎቹ አላፊዎች በእርግጥ ያልተፈቱ የነጥብ የብርሃን ምንጮች ናቸው ብለው ደምድመዋል። እንደ አውሮፕላኖች፣ አስትሮይድ ወይም ኤሌሜንታሪ ቅንጣቶች ያሉ የመንቀሳቀስ ምንጮችን እንዲሁም በፎቶግራፍ ጠፍጣፋ ላይ ያሉ ጉድለቶችን ውድቅ አድርገዋል።
የሦስቱም ነገሮች በአንድ ጊዜ መጥፋትን ከግምት ውስጥ በማስገባት ተመራማሪዎቹ ገለልተኛ መደብዘዝ የሚለውን ሀሳብ ውድቅ አድርገውታል። በአንድ የተለመደ ክስተት ምክንያት እቃዎቹ ለአጭር ጊዜ የደመቁ ሊሆኑ እንደሚችሉም መርምረዋል። ነገር ግን፣ ሦስቱ የተለያዩ ነገሮች ተጠያቂ ከሆኑ፣ በፀሀይ ስርአታችን ውስጥ ሊሆን የሚችል አንድ ላይ ተቀራርበው መቀመጥ አለባቸው።
የዚህ ቅርበት አንድምታ እቃዎቹ አስትሮይድ ወይም ሌሎች በ Oort ደመና ውስጥ ያሉ የሰማይ አካላት ሊሆኑ እንደሚችሉ ይጠቁማሉ። ይህ ደግሞ በቀጣዮቹ የዳሰሳ ጥናቶች ለምን እንዳልተገኙ ያብራራል። በሌላ በኩል ቡድኑ አንድ አስገራሚ አማራጭ አቅርቧል-የስበት ሌንሶች. እጅግ በጣም ከባድ የሆኑ ነገሮች የጠፈር ጊዜን ሊያራግፉ እንደሚችሉና ራቅ ያሉ ነገሮችን ለአጭር ጊዜ በማጉላት ገምተዋል።
መልስ በሚፈልጉበት ጊዜ ተመራማሪዎቹ ትክክለኛ ማብራሪያ አለመኖሩን አምነዋል። በዚህ አስገራሚ ምስጢር ላይ የበለጠ ብርሃን ለማብራት ተመሳሳይ ጊዜያዊ ክስተቶችን ለመፈለግ የሚደረገው ጥረት እንዲቀጥል ጠይቀዋል። በሰለስቲያል ክስተቶች ላይ አዲስ እይታን የሚያቀርበው ጥናቱ በቅድመ-ህትመት አገልጋይ አርXiv ላይ ታትሟል።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
በሥነ ፈለክ ጥናት ውስጥ ጊዜያዊ ክስተት ምንድን ነው?
በሥነ ፈለክ ውስጥ ጊዜያዊ ክስተት ጊዜያዊ እና በተደጋጋሚ የማይታይ ክስተት ወይም ክስተትን ያመለክታል. የሚታዩ ወይም የሚጠፉ፣ ያልተለመደ ባህሪን የሚያሳዩ ወይም የብሩህነት ድንገተኛ ለውጦችን የሚያጋጥማቸው የሰማይ አካላትን ሊያካትት ይችላል።
የ Oort ደመና ምንድን ነው?
የ Oort ደመና በፀሃይ ስርአት ውጨኛ ክፍል ውስጥ የሚገመተው ክልል ነው። በፀሐይ ዙሪያ ክብ ቅርጽ ያለው ቅርፊት በመፍጠር እንደ ኮሜት እና አስትሮይድ ያሉ እጅግ በጣም ብዙ የበረዶ አካላት ስብስብ እንደያዘ ይታመናል። የ Oort ደመና በሺህ የሚቆጠሩ የስነ ፈለክ ክፍሎችን (AU) ከፀሀይ ያሰፋዋል ተብሎ ይታሰባል።
የስበት ሌንሲንግ ምንድን ነው?
የስበት ሌንሲንግ እንደ ጋላክሲ ወይም ጥቁር ጉድጓድ ባሉ ግዙፍ ነገሮች አጠገብ ሲያልፍ የብርሃን መንገድ የታጠፈበት ክስተት ነው። ይህ የብርሃን መታጠፍ ከስበት ሌንሶች በስተጀርባ የሚገኙትን ነገሮች ሊያጎላ ወይም ሊያዛባ ይችላል።