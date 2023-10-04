Impulse Space CEO ቶም ሙለር በ SpaceX፣ Orbital Maneuvering እና በህዋ ውስጥ ሎጅስቲክስ የወደፊት ሁኔታ ላይ

የ Impulse Space መስራች እና ዋና ስራ አስፈፃሚ ቶም ሙለር በቅርቡ ከ Space.com ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ በ SpaceX ያሳለፉትን ጊዜ በማሰላሰል ከኤሎን ማስክ የተማሩትን አካፍለዋል እና በህዋ ውስጥ የሎጂስቲክስ አገልግሎት ኢንዱስትሪ ውስጥ ስላደረገው አዲስ ፈጠራ ግቦች ተወያይተዋል። .
ሙለር እውቁ የኤሮስፔስ መሐንዲስ እ.ኤ.አ. በ2002 በኤሎን ማስክ ስፔስኤክስን ለመጀመር እንዲያግዝ ተቀጥሯል። የኩባንያው የመጀመሪያ ሰራተኛ እንደመሆኑ መጠን ሙለር የ SpaceX'ን ፋልኮን 9 ሮኬት እና ፋልኮን ሄቪ ላውንቸርን በሚያንቀሳቅሰው የሜርሊን ሮኬት ሞተር ልማት ውስጥ ቁልፍ ሚና ተጫውቷል።
እ.ኤ.አ. በ2020 መገባደጃ ላይ ሙለር SpaceXን ትቶ Impulse Spaceን ለመመስረት በካሊፎርኒያ ላይ የተመሰረተ ጅምር በዝቅተኛ የምድር ምህዋር (LEO) የመጨረሻ ማይል ክፍያ ጭነት ላይ ትክክለኛ የምሕዋር ተንቀሳቃሽ ተሽከርካሪዎችን በማቅረብ ላይ ያተኮረ ነው። የኩባንያው ሚራ የጠፈር መንኮራኩር እና የፕሮፐልሽን ሲስተሞች ከአንድ ጅምር ወደ ብጁ ምህዋሮች ብዙ ጭነትን ለማድረስ የተነደፉ ሲሆን ይህም በምህዋር ሎጅስቲክስ ላይ የበለጠ ተለዋዋጭነት እና ቅልጥፍናን ይሰጣል።
የ Impulse Space የመጀመሪያ የምህዋር ተልእኮ፣ ሊዮ ኤክስፕረስ-1፣ በ SpaceX's Transporter-2022 Rideshare ተልዕኮ ላይ ለኖቬምበር 9 ተይዞለታል። ኩባንያው እ.ኤ.አ. በ2026 የማርስ ተልዕኮን ከRelativity Space ጋር እያቀደ ነው።
በቃለ መጠይቁ ወቅት ሙለር በ SpaceX መጀመሪያ ዘመን በጣም ጥቂት ሰዎች እንደገና ጥቅም ላይ ሊውሉ በሚችሉ ሮኬቶች እና በከዋክብት ወደ ማርስ በራዕይ ያምኑ እንደነበር ተናግሯል። ፋልኮን 1 ሮኬት ለመስራት ያጋጠሙትን ፈተናዎች እና የኩባንያው ኪሳራ መቃረቡን አስታውሰዋል። ሆኖም የስፔስ ኤክስ ፅናት ውጤት አስገኝቷል እና ፋልኮን 9 ሮኬት አሁን በታሪክ እጅግ አስተማማኝ እና ወጪ ቆጣቢ ተሸከርካሪ መሆኑ ይታወቃል።
የ Falcon's Merlin ሞተር ዲዛይን መሪ እንደመሆኑ መጠን ሙለር በ2018 የመጀመሪያውን የፋልኮን ሄቪ ጅምር እና ከአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ጋር የመጀመሪያውን መትከያ በስራው ውስጥ ጎላ ያሉ ጊዜያት አድርጎ አሳይቷል። የ SpaceX የሮኬት ቴክኖሎጂን አቅም በማሳየት የእነዚህን ስኬቶች አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥቷል።
ስለ Impulse Space አላማው ሲጠየቅ ሙለር በ SpaceX's Starship አቅም ላይ ያለውን እምነት ገልጿል ነገር ግን ከፍተኛ የኢነርጂ ምህዋር ላይ ለመድረስ ያለውን ፈተና ተገንዝቦ ነበር። ኢምፐልዝ ስፔስ በውስጠኛው የፀሀይ ስርዓት ውስጥ ወደ ከፍተኛ የሃይል ምህዋር ጉዞዎችን የሚያመቻች ርካሽ ዋጋ ያለው እና ቀልጣፋ መንኮራኩር በማቅረብ ይህንን ክፍተት ለመሙላት ያለመ ነው።
ሙለር ኢምፑልዝ ስፔስ በምህዋር ሎጅስቲክስ ውስጥ ያለው ሚና በተለያዩ ምህዋሮች ላይ የሚጫኑ ሸክሞችን ብጁ ማድረግ እንደሆነ አብራርቷል። 3D ቦታን የማሰስ እና የተለያዩ ከፍታዎችን፣ አውሮፕላኖችን እና የጊዜ መስፈርቶችን ለማገልገል ባለው ችሎታ፣ Impulse Space ዓላማው ለእያንዳንዱ ደንበኛ ክፍያ ጥሩ ምደባን ለማቅረብ ነው። ኩባንያው ከምድር ባሻገር ለጨረቃ እና ለሌሎች ፕላኔቶች የሚደረጉ ተልእኮዎችን በማካተት ላይ ከፍተኛ ትኩረት አለው።
በማጠቃለያው፣ ቶም ሙለር በ SpaceX ያለው ሰፊ ልምድ እና ከ Impulse Space ጋር ያደረገው አዲሱ ስራ የሮኬት እንቅስቃሴን እና ምህዋርን ለማራመድ ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል። በፈጠራ ቴክኖሎጂዎች እና ደንበኛን ያማከለ መፍትሄዎች ላይ በማተኮር፣ Impulse Space ለወደፊቱ የቦታ ሎጅስቲክስ አስተዋፅኦ ለማድረግ ተዘጋጅቷል።
ትርጓሜዎች
- የሮኬት መንቀሳቀሻ፡- ሮኬቶችን ወይም ሌላ የጠፈር መንኮራኩሮችን ለጠፈር ፍለጋ ወይም ለሌላ አፕሊኬሽኖች የመንዳት ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ።
– የምሕዋር መንቀሳቀሻ፡- ፍጥነቱን እና አቅጣጫውን ለማስተካከል የቦታ መንኮራኩር ወይም ሳተላይት ምህዋርን የመቀየር ተግባር።
ዝቅተኛ የምድር ምህዋር (LEO)፡- ከ160 እስከ 2,000 ኪሎ ሜትር (100 እና 1,240 ማይል) መካከል ከፍታ ያለው በምድር ዙሪያ ያለው የጠፈር ክልል።
– መነሳሳት፡ ወደ ፊት የመንዳት ወይም የመገፋት ተግባር ወይም ሂደት፣ በተለይም ለእንቅስቃሴ ወይም ለኃይል ምንጭ በመጠቀም።
ምንጮች:
- Space.com
- የግፊት ቦታ