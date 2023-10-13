የNIR-Emitting ፎስፈረስ ውጤታማነትን እና የሙቀት መረጋጋትን ማሻሻል

ቅርብ-ኢንፍራሬድ (NIR) - አመንጪ ፎስፈረስ-የተቀየሩ ብርሃን-አመንጪ ዳዮዶች (ፒሲ-ኤልዲዎች) እንደ የምሽት እይታ እና ባዮ-ኢሜጂንግ ባሉ አዳዲስ የቴክኖሎጂ መስኮች ላይ ትኩረት አግኝተዋል። ይሁን እንጂ የእነዚህ ፒሲ-ኤልዲዎች እድገት በሰማያዊ ብርሃን ሊደሰቱ የሚችሉ ከፍተኛ አፈጻጸም ያላቸው NIR-አመንጪ ፎስፈረስ ቁሶች ባለመኖሩ ተግዳሮቶች አጋጥመውታል። እነዚህን ተግዳሮቶች ለመቅረፍ ተስፋ ሰጭ ከሆኑ የቁሳቁስ ዓይነቶች አንዱ A3B2C3O12-አይነት ጋርኔትስ ነው፣ይህም ሊስተካከል የሚችል መዋቅሮችን እና የተቀናጀ የተቀናጀ አካባቢን ይሰጣል።
በቅርብ ጊዜ በብርሃን፡ ሳይንስ እና አፕሊኬሽን ታትሞ በወጣ ጥናት ከቻንግቹን የአፕላይድ ኬሚስትሪ ተቋም እና ከቻይና ጂኦሳይንስ ዩኒቨርሲቲ ሳይንቲስቶች በአንድ ጊዜ የ NIR-emitting Ca3Y2-2x(ZnZr)xGe3O12: Cr ጋርኔት ፎስፈረስ። ተመራማሪዎቹ ይህንን ማሳካት የቻሉት የኬሚካል ዩኒት የትብብር ቴክኒኮችን በመጠቀም ነው፣ ይህም የልቀት የሞገድ ርዝመት መጠነኛ ለውጥ ብቻ አስገኝቷል።
ጥናቱ እንደሚያሳየው የ Cr3+-doped ጋርኔት ፎስፎርስ ቅልጥፍና እና የሙቀት መረጋጋት እንደ Cr4+ ions መኖር፣ NIR ብርሃንን የሚወስዱ እና መዋቅራዊ ግትርነት ላይ የተመሰረቱ ናቸው። [Zn2+-Zr4+]ን በ [Y3+–Y3+] በመተካት ተመራማሪዎቹ የCr4+ ions መኖርን በመቀነሱ የCr3+ ጠቃሚ ልቀት ማዕከላትን በማስተዋወቅ ከፍተኛ የluminescence ውጤታማነት አስገኝተዋል።
በተጨማሪም የ [Zn2+-Zr4+] አሃድ መግባቱ የክሪስታል አወቃቀሩን ጥብቅነት አሻሽሏል፣ ይህም እጅግ በጣም ጥሩ የሙቀት መረጋጋት እንዲኖር አድርጓል። የተሻሻለው NIR-አመንጪ ፎስፈረስ በመረጃ ምስጠራ፣ በባዮ ቲሹ ኢሜጂንግ እና በምሽት እይታ ውስጥ ሊሆኑ የሚችሉ መተግበሪያዎችን አሳይቷል።
ይህ ጥናት ለCr3+-doped ጋርኔት ፎስፎርስ የluminescence ንብረቶችን ስለማሻሻል ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ግኝቶቹ ከፍተኛ አፈጻጸም ያላቸውን NIR -አመንጪ ፎስፈረስ ቁሶችን የበለጠ ለማሰስ እና ለማዳበር መንገድ ይከፍታል።
ማጣቀሻ:
Dongjie Liu et al፣ የቫለንስ ቅየራ እና የቦታ መልሶ ግንባታ በቅርብ ኢንፍራሬድ-አመንጪ ክሮሚየም-አክቲቭ ጋርኔት በአንድ ጊዜ የኳንተም ብቃትን እና የሙቀት መረጋጋትን ለመጨመር ብርሃን፡ ሳይንስ እና አፕሊኬሽንስ (2023)። DOI፡ 10.1038/s41377-023-01283-3
ምንጭ:
የቻይና ሳይንስ አካዳሚ