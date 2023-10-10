The O2-Macrodevice፡ ለአይነት 1 የስኳር በሽታ ተስፋ ሰጪ መፍትሄ

ዓይነት 1 የስኳር በሽታ በሕክምናው መስክ ትልቅ ፈተና ይፈጥራል፣ ምክንያቱም ባህላዊ ሕክምናዎች ብዙውን ጊዜ መደበኛውን የኢንሱሊን ሥራ ሙሉ በሙሉ መመለስ አይችሉም። ይህንን ችግር ለመፍታት ኢንሱሊን የሚያመነጩ ህዋሶችን ወደ ታማሚዎች የመትከል ሀሳብ በቲዎሪ ቀላል ይመስላል ነገር ግን በሰውነት በሽታ የመከላከል ስርዓት ውስብስብነት ስላለው እነዚህን የተተከሉ ህዋሶች ለማጥቃት እና ለማጥፋት ይሞክራል። ነገር ግን፣ መፍትሄ ሊሆን የሚችለው በ MIT የኬሚካል ምህንድስና ዲፓርትመንት በተሰራው O2-Macrodevice፣ ሊተከል የሚችል ኢንሱሊን የሚያመነጭ ባዮሬክተር ውስጥ ሊሆን ይችላል።
ይህ መሳሪያ ለኢንሱሊን ምርት ኃላፊነት የሚወስዱትን የደሴት ሴሎችን ከፊል ፐርሚብል ሽፋን ይይዛል። ይህ ኢንሱሊን ወደ ደም ውስጥ እንዲሰራጭ ያስችለዋል, በተጨማሪም የኢንሱሊን ምርትን የሚቆጣጠረው ግሉኮስ በደሴቲቱ ሴሎች ውስጥ እንዲገባ ያስችለዋል. ይሁን እንጂ የዚህ የማቀፊያ ዘዴ ገደብ በካፕሱል ውስጥ ላሉ ደሴቶች ሴሎች የኦክስጂን አቅርቦት እጥረት ነው, ይህም ለትክክለኛነታቸው ወሳኝ ነው.
ይህንን ችግር ለመፍታት, O2-Macrodevice ኤሌክትሮይዚዝ ይጠቀማል. ከበሽተኛው የመሃል ውሀ በቀጥታ ኦክሲጅን የሚያመነጨውን አነስተኛ የሃይል ማጨድ ወረዳ ይጠቀማል። በፕሮቶን ልውውጥ ሽፋን ላይ ያለውን ጅረት በመተግበር መሳሪያው የውሃ ሞለኪውሎችን ወደ ሞለኪውላዊ ኦክሲጅን ይከፋፍላል፣ ይህም ለደሴቶች ሴሎች ይቀርባል። ይህ በእንዲህ እንዳለ, በዚህ ሂደት ውስጥ የሚፈጠረው ሃይድሮጂን ያለምንም ጉዳት ይበትናል.
በስኳር ህመምተኛ አይጦች ላይ የተደረጉ የመጀመሪያ ጥናቶች ተስፋ ሰጪ ውጤቶችን አሳይተዋል. በ O2-Macrodevice የተተከሉ አይጦች በደም ውስጥ ያለውን የግሉኮስ መጠን በተሳካ ሁኔታ ጠብቀዋል፣ነገር ግን አካል ጉዳተኛ ኦክሲጅን የሚያመነጨው ሴል የተተከሉት ከሁለት ሳምንት በኋላ ሃይፐርግላይኬሚያ አጋጥሟቸዋል። ይህ የሚያመለክተው መሣሪያው የኦክስጂን አቅርቦትን ችግር በሚገባ እንደሚፈታ, የተተከሉትን የደሴቲቱ ሴሎች አዋጭነት ያሻሽላል.
በተጨማሪም ከ O2-Macrodevice በስተጀርባ ያለው የምርምር ቡድን የጅምላ አመራረት ዘዴዎችን ከግምት ውስጥ ያስገባ ሲሆን ይህም ለመትከል የሚያስፈልገውን የሕዋስ ክፍል ለማምረት መንገዶችን በመፈለግ ላይ ነው. ፎቶ ሊቶግራፊን በመደበኛ የ150-ሚሜ የሲሊኮን ዋይፈር በመጠቀም የዚህን ቴክኖሎጂ የንግድ እምቅ ምርት ለማግኘት መንገድ እየከፈቱ ነው።
ቀደም ባሉት ጊዜያት በሰው ሰራሽ የጣፊያ ህክምናዎች እድገት ውስጥ በተከሰቱት ብስጭቶች ምክንያት ጥርጣሬን መረዳት የሚቻል ቢሆንም፣ O2-Macrodevice ተስፋ ሰጪ ውጤቶችን ሊያስገኝ የሚችል አዲስ አቀራረብን ይሰጣል። የስኳር በሽታን እንደ የምህንድስና ፈተና በመመልከት፣ የጤና አጠባበቅ ባለሙያዎች ይህንን ሥር የሰደደ በሽታ ለመቆጣጠር እና ለማከም አዳዲስ መፍትሄዎችን ሊያገኙ ይችላሉ።
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