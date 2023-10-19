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ተመራማሪዎች የማሟያ ተቀባይ ማግበር እና ምልክት ማድረጊያ ሞለኪውላር ሜካኒዝምን አግኝተዋል

Byሮበርት አንድሪው

ጥቅምት 19, 2023
ተመራማሪዎች የማሟያ ተቀባይ ማግበር እና ምልክት ማድረጊያ ሞለኪውላር ሜካኒዝምን አግኝተዋል

የሕንድ የቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ተመራማሪዎች ካንፑር ተቀባይ ተቀባይ ማግበር እና ምልክት ማድረጊያ ሞለኪውላዊ ዘዴን በመረዳት ረገድ ትልቅ እመርታ አድርገዋል። በፕሮፌሰር አሩን ኬ ሹክላ የሚመራው የባዮሎጂካል ሳይንሶች እና ባዮኢንጂነሪንግ ቡድን አናፊላቶክሲን ተቀባይ እንዴት እንደሚሠሩ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን አግኝቷል።

ጥናቱ ያተኮረው የማሟያ ስርዓት፣የእኛ የበሽታ መቋቋም ምላሽ ወሳኝ አካል እና እንደ C3a እና C5a ባሉ አናፊላቶክሲን ላይ ነው። እነዚህ አናፊላቶክሲን C3aR እና C5aR1 ተብለው ከሚታወቁ ልዩ ተቀባይ ተቀባይዎች ጋር ይገናኛሉ፣ እና ቡድኑ እነዚህ ተቀባዮች እንዴት ኢላማቸውን እንደሚያውቁ፣ እንደሚያነቃቁ እና ምልክቶችን እንዴት እንደሚቆጣጠሩ በተሻለ ለመረዳት ፈልጎ ነበር።

ጥናቱ በአናፊላቶክሲን ተቀባይ ተቀባይ አሠራር ላይ ብርሃን ከመስጠቱ በተጨማሪ በC5a ምክንያት የሚከሰተውን የህመም ማስታገሻ ምላሽን የሚቀንስ ተፈጥሯዊ ዘዴም አሳይቷል። ይህ ዘዴ የ C5a ሞለኪውል የተወሰነ ክፍልን ማስወገድን ያካትታል. በተጨማሪም፣ ጥናቱ C3aRን እየመረጠ የሚያንቀሳቅሰውን peptide ለይቷል፣ ይህም ተቀባይ ለተለያዩ ውህዶች የተለየ ምላሽ መስጠት እንደሚችሉ ያሳያል።

የቡድኑ ግኝቶች አርትራይተስ፣ አስም እና ሴፕሲስን ጨምሮ ለተለያዩ የሰዎች በሽታዎች ሕክምና አዲስ የመድኃኒት ግኝትን የማሳወቅ አቅም አላቸው። የሳይንስ ሊቃውንት አናፊላቶክሲን ተቀባይ እንዴት እንደሚሠሩ የበለጠ ግልጽ የሆነ ግንዛቤን በማግኘት የበሽታ መቋቋም ምላሽን ለማስተካከል እና እብጠትን ለማስታገስ የታለሙ የሕክምና ዘዴዎችን ማዘጋጀት ይችላሉ።

ጥናቱ በአለም አቀፍ የሳይንስ ጆርናል ሴል ላይ ታትሟል. ቡድኑ ፕሮፌሰር ሹክላን፣ እንዲሁም የIIT ካንፑር የባዮሎጂካል ሳይንሶች እና ባዮኢንጂነሪንግ፣ የደቡብ ካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ የባዮሎጂካል ሳይንሶች ዲፓርትመንት እና የሞለኪውላር እና የስሌት ባዮሎጂ ክፍል ተመራማሪዎችን ያካተተ ነው።

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