IIAS ተመራማሪ ኬሊ ጄራርዲ ጋላክቲክ 05 የምርምር የጠፈር በረራን ሊቀላቀሉ ነው።

የአለም አቀፉ የስነ ፈለክ ሳይንስ ተቋም (IIAS) የባዮአስትሮናውቲክስ ተመራማሪ እና የደመወዝ ጭነት ባለሙያ ኬሊ ጄራርዲ ኢንስቲትዩቱን በመጪው የ'ጋላክቲክ 05' የምርምር የጠፈር በረራ ከቨርጂን ጋላክቲክ ጋር እንደሚወክል አስታውቋል።
እ.ኤ.አ. ኖቬምበር 2፣ 2023 ለመክፈት መርሐግብር ተይዞለታል፣ 'ጋላክቲክ 05' በዚህ ዓመት የቨርጂን ጋላክቲክ ስድስተኛው የጠፈር በረራ ይሆናል። ተልእኮው የጠፈር መንኮራኩሩን ወደ ህዋ ላይ ለተመሠረተ ምርምር ወደተዘጋጀ ንዑስ የጠፈር ላብራቶሪ መለወጥን ያካትታል።
በዚህ ተልእኮ ላይ ጄራርዲን የሚቀላቀለው ዶ/ር አለን ስተርን፣ የዩናይትድ ስቴትስ የፕላኔቶች ሳይንቲስት እና የደቡብ ምዕራብ ምርምር ኢንስቲትዩት የጠፈር ዘርፍ ምክትል ፕሬዝዳንት እና የፍራንኮ-ጣሊያን ዜግነት ያለው የግል ጠፈርተኛ ናቸው።
በአለም የመጀመሪያው በኢንዱስትሪ የተደገፈ ተመራማሪ በንግድ መንኮራኩር ለመብረር ውል እንደገባ፣ጄራርዲ በጠፈር በረራ ወቅት ሶስት የጭነት ሙከራዎችን ይሰራል። እነዚህ ሙከራዎች በፈሳሽ ተለዋዋጭነት፣ በሰው ባዮሜትሪክስ እና በግሉኮስ ክትትል ላይ ያተኩራሉ። በተጨማሪም፣ ጄራርዲ ወደፊት በ IIAS የሚደገፉ የምርምር የጠፈር በረራዎችን እና የስልጠና መርሃ ግብሮችን ለማሻሻል የተመራማሪውን ልምድ ይገመግማል።
ቨርጂን ጋላክቲክ እና IIAS ከ'Galactic 05' ተልዕኮ ሳይንሳዊ እና ቴክኖሎጂያዊ እድገቶችን ከፍ ለማድረግ በክፍያ ጭነት ውህደት እና በበረራ ላይ ኮሪዮግራፊ ላይ በቅርበት ተባብረዋል። ይህ ተልእኮ ለ IIAS ዓለም አቀፋዊ ጥቅምን በማጥናት አካታች የጠፈር ጉዞን ለማጎልበት ያላቸውን ቁርጠኝነት ያሳያል።
ከጄራርዲ ጋር በ Spaceport America የ IIAS ተመራማሪዎች ኢቬት ጎንዛሌዝ፣ ዶ/ር አሮን ፔርሳድ እና ዶ/ር ሻውና ፓንዲያ ይሆናሉ። ለክፍያ ጭነት ውህደት ድጋፍ ይሰጣሉ እና ከበረራ በኋላ መረጃ ትንተና ያካሂዳሉ።
ይህ ተልእኮ የጠፈር ምርምር ግስጋሴዎችን ከማሳየት ባለፈ በንግድ የጠፈር በረራ ኩባንያዎች እና የምርምር ተቋማት መካከል እያደገ ያለውን ትብብር ያሳያል። ሳይንሳዊ እድገትን ለማሳደድ እና አዳዲስ ድንበሮችን ለማሰስ ሌላ እርምጃ ወደፊት የሚሄድ ነው።
ምንጮች:
- ዋናው መጣጥፍ፡ ቨርጂን ጋላክቲክ (የምንጭ መጣጥፍ ዩአርኤል አይሰጥም)
– የSpaceWatch.global ፖድካስት Kellie Gerardi የሚያሳይ (ምንጭ መጣጥፍ ዩአርኤልን አይሰጥም)