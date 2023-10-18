የህንድ አስትሮፊዚክስ ኢንስቲትዩት 'አስትሮ ቱሪዝም'ን ከዓመታዊ 'ኮከብ ፓርቲ' ጋር በሃንሌ ዳርክ ስካይ ሪዘርቭ

የህንድ አስትሮፊዚክስ ኢንስቲትዩት (IIA) በምስራቅ ላዳክ በሚገኘው በሃንሌ ዳርክ ስካይ ሪዘርቭ (ኤችዲኤስአር) አመታዊ ዝግጅት በማድረግ 'አስትሮ ቱሪዝም'ን በማስተዋወቅ ላይ ይገኛል። ይህ ሃሳብ የመጣው በኤችዲኤስአር ውስጥ ልምድ ላላቸው አማተር የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የመጀመሪያው ኦፊሴላዊ 'ኮከብ ፓርቲ' በተሳካ ሁኔታ ከተደራጀ በኋላ ነው።
የህንድ አስትሮኖሚካል ኦብዘርቫቶሪ ኦፍ አይአይኤ መኖሪያ የሆነው ሃንሌ በጨለማ ሰማዩ እና በደረቅ የአየር ጠባይ የታወቀች ናት፣ ይህም ለከዋክብት እይታ ተመራጭ ያደርገዋል። በዝግጅቱ ላይ ወደ 30 የሚጠጉ አማተር የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የተሳተፉ ሲሆን ቴሌስኮፖችን እና ካሜራዎቻቸውን በማምጣት ያልተበከሉትን የሰማይ ውበት ለመቅረጽ እና በሌሎች አካባቢዎች ለመቅረጽ አስቸጋሪ የሆኑትን የሰማይ አካላትን ፎቶግራፍ በማንሳት ተሳትፈዋል።
የሃንሌ ዳርክ ስካይ ሪዘርቭ አላማው የጨለመውን ሰማይ ለሥነ ፈለክ ምርምር ለመጠበቅ በአካባቢው ያለውን የብርሃን ብክለት ለመቆጣጠር ነው። ይህ ጅምር የአካባቢ መንደሮች ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እድገትን ያመጣል ተብሎ ይጠበቃል።
የህንድ አስትሮፊዚክስ ኢንስቲትዩት የHDSR ስታር ፓርቲን እንደ አመታዊ ዝግጅት ለመመስረት አቅዷል። ዝግጅቱ ከላዳክ ዩኒየን ግዛት የተደገፈ ሲሆን ከሌህ ወደ ሀንሌ የጉዞ ወጪዎችን በመደገፍ እና እንደ ተባባሪ አዘጋጅ ሆኖ አገልግሏል።
በተጨማሪም፣ አስትሮ-ቱሪዝምን ለማስተዋወቅ ባደረጉት ጥረት፣ አይአይኤ 24 ትናንሽ ቴሌስኮፖችን በመግዛት በመጠባበቂያው ውስጥ ለሚገኙ ለተመረጡት መንደርተኞች አሰራጭቷል። እነዚህ የመንደሩ ነዋሪዎች ጎብኚዎችን የሚመሩ እና የሌሊት ሰማይ አማላጆች ሆነው የሚያገለግሉ እንደ የሥነ ፈለክ አምባሳደሮች ሰልጥነዋል።
የሃንሌ ዳርክ ስካይ ሪዘርቭ የመንደሩ ነዋሪዎች በሳይንስ ላይ በተመሰረተ ቱሪዝም እንዲሳተፉ እና ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ከሚሄደው የአስትሮ-ቱሪስቶች የቤት ቆይታ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ልዩ እድል ይሰጣል። በአስደናቂው የጨለማ ሰማይ እና በአካባቢው ማህበረሰብ ጉጉት፣ የኤችዲኤስአር ፕሮጀክት ለሥነ ፈለክ ምርምር እና በአካባቢው ቱሪዝምን ለማስተዋወቅ ከፍተኛ አቅም አለው።
ትርጓሜዎች
አስትሮ ቱሪዝም - እንደ ኮከብ እይታ እና አስትሮፖቶግራፊ ያሉ የሰማይ ክስተቶችን በመመልከት እና በመለማመድ ላይ የሚያተኩር ቱሪዝም።
ስታር ፓርቲ - የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች እና ሌሎች ኮከብ ቆጣሪዎች የሰማይ አካላትን ለመመልከት እና ለማጥናት የሚሰበሰቡበት ክስተት።
Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) - በህንድ ምስራቃዊ ላዳክ ያለ አካባቢ፣ በልዩ ጨለማ ሰማያት የሚታወቅ እና እነዚህን ንፁህ ሁኔታዎች ለዋክብት ጥናት ለመጠበቅ የተተጋ ነው።
የህንድ አስትሮፊዚክስ ኢንስቲትዩት (IIA) - በህንድ ቤንጋሉሩ የሚገኝ የምርምር ተቋም፣ አስትሮፊዚክስን ለማጥናት እና የስነ ፈለክ ምርምርን ለማካሄድ የተዘጋጀ።
ምንጮች:
- የህንድ አስትሮፊዚክስ ተቋም (IIA)
- የላዳክ ህብረት ግዛት