የናሳ ሃብል ቴሌስኮፕ የኮስሚክ ሪፍ አስደናቂ ምስሎችን ቀርጿል።

የናሳ ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ የጠፈር ወዳጆችን ማስደነቁ እና የአጽናፈ ዓለሙን አስደናቂ ምስሎች መያዙን ቀጥሏል። ናሳ በኢንስታግራም እጀታ ላይ ባደረገው የቅርብ ጊዜ ማሻሻያ ላይ በሃብል ቴሌስኮፕ የተነሱ ሁለት ማራኪ ምስሎችን አጋርቷል። እነዚህ ምስሎች ከመሬት 163,000 የብርሃን አመታት በዶራዶ ህብረ ከዋክብት ውስጥ የሚገኘውን “ኮስሚክ ሪፍ” ያሳያሉ።
ምስሎቹ ሁለት አጎራባች የኮስሚክ አቧራ እና ጋዝ ደመናን ያሳያሉ፡ ግዙፉ ቀይ ኔቡላ NGC 2014 እና ትንሹ ሰማያዊ ኔቡላ NGC 2020። በትልቁ ማጌላኒክ ክላውድ ውስጥ፣ በግዙፍ ከዋክብት የተሞላው ሚልኪ ዌይ የሳተላይት ጋላክሲ እነዚህ ኔቡላዎች ያደርጉታል። ከከዋክብት ፍጥረት ሰፊ ክልል አካል።
እንደ ናሳ ዘገባ ከሆነ በምስሉ መሀል አጠገብ ያሉት ኮከቦች ከፀሀያችን በእጅጉ የሚበልጡ ሲሆኑ ከ10 እስከ 20 እጥፍ ይደርሳሉ። በነዚህ ከዋክብት የሚወጣው ኃይለኛ ጨረር ኦክስጅንን ጨምሮ በዙሪያው ያሉትን ጥቅጥቅ ያሉ ጋዞች ወደ 20,000°F (11,000°C) የሙቀት መጠን ያሞቃል። በምስሉ ከታች በስተግራ በኩል የሚታየው ኔቡላ ከፀሀያችን 200,000 እጥፍ ብሩህ በሆነ ኮከብ የተሰራ እና ጋዝን በተከታታይ ፍንዳታ ያስወጣ ነበር።
በናሳ የተለቀቀው አስደናቂ ምስል በመሃል ላይ ትንሽ ሰማያዊ ነጥብ ያለው ደማቅ ሰማያዊ ቀለበት ያሳያል። ቀይ እና ብርቱካናማ የጋዝ ሞገዶች ከላይ በግራ በኩል ወደ ምስሉ ላይኛው ቀኝ በኩል, ከቀይ ባህር ውስጥ በብርሃን ሰማያዊ መሃል ላይ. በተጨማሪም፣ በምስሉ ውስጥ በርካታ ብሩህ ነጭ ነጠብጣቦች ተበታትነዋል። ከላይ በቀኝ በኩል ጥቁር ሰማያዊ ጋዝ ከጠፈር ስፋት ሲወጣ ይታያል.
ምስሉ የተቀረፀው የቴሌስኮፑን 3 አመታት ህዋ ላይ ሲሰራ የነበረውን ለማስታወስ ሃብል ሰፊ ፊልድ ካሜራ 30 በመጠቀም ነው። ሀብል የጠፈር ቴሌስኮፕ ሚያዝያ 24 ቀን 1990 ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ወደ 1.4 የሚጠጉ የሰለስቲያል ቁሶች ከ47,000 ሚሊዮን በላይ ምልከታዎችን ይዟል። የአጽናፈ ዓለማችንን እየሰፋ መሄዱን ባረጋገጡት አሜሪካዊው የስነ ፈለክ ተመራማሪ ኤድዊን ፒ ሃብል የተሰየመው ቴሌስኮፕ በምድር ዙሪያ ከ175,000 በላይ ምህዋርዎችን በማጠናቀቅ ወደ 4.4 ቢሊየን ማይል ያህል ርቀት ላይ ይገኛል።
ይህ የማይታመን ምስል ከናሳ ሃብል ቴሌስኮፕ መውጣቱ የጠፈር ወዳጆችን ብዙ ትኩረት አግኝቷል። ተጠቃሚዎች አድናቆትን፣ ድንጋጤን እና አድናቆትን ገልጸዋል፣ አንድ ሰው መያዙን እንደ “ቆንጆ” ሲገልጽ እና ሌላው ደግሞ አስደናቂ ቀለሞችን ተመልክቷል። ሃብል ቴሌስኮፕ ስለ ኮስሞስ ድንቆች አስደናቂ እይታ ሰጥቶናል።
ምንጮች፡ NDTV፣ Space.com