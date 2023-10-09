የቻይና የጠፈር ፕሮግራም፡ አስደናቂ የእድገት ጉዞ

የዓለም አቀፉ የጠፈር ተመራማሪዎች ፌዴሬሽን ዋና ዳይሬክተር ዶ/ር ክርስቲያን ፌይችቲንግገር “ቦታ ለሁሉም” በሚል ርዕስ በቅርቡ በቲቪ ባደረገው ውይይት ቻይና በህዋ ፕሮግራሟ ላይ እያስመዘገበች ያለውን አስደናቂ እድገት አድንቀዋል። በሲጂቲኤን እና በአዘርባጃን ብሔራዊ የቴሌቭዥን ጣቢያ አዝቲቪ በባኩ አስተባባሪነት የተዘጋጀው ፓናል የቻይናን አስደናቂ ጉዞ ያሳየ ሲሆን በርካታ ቁልፍ ስኬቶችን አሳይቷል።
ከተወያዩት ስኬቶች መካከል አንዱ የቻይና የመሬት ምልከታ ህብረ ከዋክብት ነው። ይህ ህብረ ከዋክብት ስለ ፕላኔታችን ትክክለኛ እና ወቅታዊ መረጃዎችን የሚያቀርቡ የሳተላይቶች ኔትወርክን ያቀፈ ነው። የምድር ምልከታ ህብረ ከዋክብት በሜትሮሎጂ፣ በአደጋ አያያዝ እና በአካባቢ ቁጥጥርን ጨምሮ በተለያዩ መስኮች እጅግ ጠቃሚ ሆኖ ተገኝቷል።
በዶ/ር ፌይቺንገር የተጎላበት ሌላው ጉልህ ስኬት በቻይና የተገነባው የባይዱ አሰሳ ስርዓት ነው። Baidu፣ ብዙ ጊዜ “የቻይና ጎግል” እየተባለ የሚጠራው፣ የሳተላይት አሰሳ ዘዴን ነድፎ ትክክለኛ አቀማመጥ እና አሰሳ አገልግሎቶችን ይሰጣል። ይህ አሰራር ቻይናን ከመጥቀም ባለፈ አለም አቀፍ ሽፋን በመስጠት እና አለም አቀፍ ትብብርን በማስተዋወቅ ካሉ ስርዓቶች እንደ አማራጭ ያገለግላል።
በተጨማሪም ዶክተር ፌይቺንገር ቻይና ታዳጊ ህዋ ሀገራትን ለመርዳት የምታደርገውን ጥረት አድንቀዋል። ቻይና እውቀቷን እና ሀብቷን ለእነዚህ ሀገራት በማካፈል በንቃት በመሳተፍ የህዋ ቴክኖሎጂን ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት በማሸጋገር ላይ ነች። ይህ ትብብር የጋራ መግባባትን፣ ትብብርን እና በህዋ ምርምር መስክ እድገትን ያበረታታል።
የቻይና የጠፈር መርሃ ግብር ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ከፍተኛ እድገት እና እድገት አሳይቷል ፣ እራሷን በአለም አቀፍ የህዋ ኢንዱስትሪ ውስጥ ቁልፍ ተዋናይ ሆናለች። ሀገሪቱ ለፈጠራ፣ ለምርምር እና ለአለም አቀፍ ትብብር ያደረገችው ቁርጠኝነት ከፍተኛ ውጤት አስመዝግቧል፣ ይህም በተለያዩ ዘርፎች መሻሻል አሳይቷል።
በአጠቃላይ፣ ቻይና በህዋ ፕሮግራሟ ውስጥ ያስመዘገበቻቸው አስደናቂ ስኬቶች እና ተለዋዋጭ ግስጋሴዎች የወደፊቱን የጠፈር ምርምር ማበረታቻ እና ቅርፅ ማስያዝ ቀጥለዋል። በታላቅ ዕቅዷ እና ለሳይንሳዊ ግኝቶች የማያወላውል ቁርጠኝነት፣ ቻይና በሚቀጥሉት ዓመታት የበለጠ እመርታ እንደምታደርግ እርግጠኛ ናት።
ምንጮች:
- CGTN የቴሌቪዥን አውታረ መረብ
– አዝቲቪ፣ የአዘርባጃን ብሔራዊ ቲቪ ጣቢያ