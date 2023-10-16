በአዲስ ምርምር በተደረጉ የሴሬስ ኦርጋኒክ ላይ ተጽእኖዎች

በቅርቡ በጂኦሎጂካል ሶሳይቲ ኦፍ አሜሪካ የጂኤስኤ ኮኔክሽን 2023 ስብሰባ ላይ የቀረበ ጥናት በድዋፍ ፕላኔት ሴሬስ ላይ የሚገኙትን ውስብስብ ኦርጋኒክ ውህዶች ተጽዕኖዎች እንዴት እንደነካቸው አዳዲስ ግንዛቤዎችን አሳይቷል። ጥናቱ አላማው የእነዚህን አልፋቲክ ሞለኪውሎች አመጣጥ ለማወቅ እና የሴሬስን መኖሪያነት ለመገምገም ነው።
ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት በሴሬስ ላይ የሚገኙት ኦርጋኒክ በኮሜት ወይም በሌላ ኦርጋኒክ የበለጸገ ተፅዕኖ ፈጣሪዎች ሊደርሱ ይችሉ ነበር, ሌሎች ደግሞ በእራሱ ድንክ ፕላኔት ላይ የተፈጠሩት ሞለኪውሎች ይጠቁማሉ. ይሁን እንጂ መነሻቸው ምንም ይሁን ምን በሴሬስ ላይ የሚገኙት ኦርጋኒክ ባጋጠማቸው በርካታ ተጽእኖዎች ላይ ተፅዕኖ እንደነበራቸው ግልጽ ነው.
በጆንስ ሆፕኪንስ አፕላይድ ፊዚክስ ላቦራቶሪ የፕላኔቶች ሳይንቲስት የሆኑት ቴሪክ ዳሊ፣ ቡድኑ በእነዚህ ኦርጋኒክ አካላት ላይ ተጽእኖዎች እንዴት እንደሚነኩ ለመመርመር እንደሚፈልጉ አብራርተዋል። ኦርጋኒክዎቹ ከመጀመሪያው ከተዘገበው በላይ የተስፋፉ መሆናቸውን እና በሴሬስ መሰል ሁኔታዎች ላይ ለሚደርሰው ተጽእኖ የመቋቋም አቅም እንዳሳዩ ደርሰውበታል።
ተፅዕኖውን የበለጠ ለመረዳት ተመራማሪዎቹ በ NASA Ames Vertical Gun Range ላይ ተከታታይ ሙከራዎችን አድርገዋል። እነዚህ ሙከራዎች በሴሬስ ላይ የተለመዱትን የተፅዕኖ ሁኔታዎች አስመስለዋል፣ የተፅዕኖ ፍጥነቶችን እና ማዕዘኖችን ይለያሉ።
ከሙከራዎቹ በተጨማሪ ተመራማሪዎቹ በ Dawn የጠፈር መንኮራኩር ላይ ከሁለት የተለያዩ መሳሪያዎች የተገኙ መረጃዎችን በማጣመር ኦርጋኒክን በጥልቀት ይመረምራል። የቅንብር መረጃውን ከስፔክትሮሜትር መረጃ ወደ ካሜራው ከፍተኛ የቦታ ጥራት በማውጣት በሴሬስ ላይ በኦርጋኒክ የበለጸጉ ቦታዎችን በበለጠ በትክክል ማቀድ ችለዋል።
የእነሱ ትንተና ውጤቶች እንደሚያሳዩት በሴሬስ ላይ የሚገኙት ኦርጋኒክ ንጥረ ነገሮች በውሃ ውስጥ ሊፈጠሩ ይችላሉ. የውሃ መገኘት በኦርጋኒክ እና እንደ ካርቦኔት ያሉ ሌሎች ማዕድናት ከውሃ ጋር ተያያዥነት ባለው ግንኙነት መካከል ያለውን ትስስር ያሳያል.
እነዚህ ግኝቶች በሴሬስ ውስጥ ትልቅ የኦርጋኒክ ኦርጋኒክ ክምችት የመኖር እድልን ያሳድጋሉ, ይህም የስነ ከዋክብትን አቅም ይጨምራል. ተመራማሪዎቹ የወደፊት የናሳ ተልእኮዎች፣እንደ ሉሲ፣በሴሬስ ላይ ስላለው ኦርጋኒክ ተጨማሪ ግንዛቤዎችን እንደሚሰጡ ተስፋ ያደርጋሉ።
ምንጮች:
- ናሳ
- ጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ተግባራዊ ፊዚክስ ላብራቶሪ
- የሜሪላንድ ዩኒቨርሲቲ
- የአሜሪካ የጂኦሎጂካል ማህበር