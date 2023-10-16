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አዲስ ምርምር በሴሬስ ላይ በኦርጋኒክ አካላት ላይ የሚኖረውን ተፅእኖ ይመረምራል።

ByMampho Brescia

ጥቅምት 16, 2023
አዲስ ምርምር በሴሬስ ላይ በኦርጋኒክ አካላት ላይ የሚኖረውን ተፅእኖ ይመረምራል።

በናሳ ዶውን ተልዕኮ ከተደረጉት አስደናቂ ግኝቶች አንዱ በአስትሮይድ ቀበቶ ውስጥ ትልቁ ነገር በሆነው በሴሬስ ላይ ውስብስብ ኦርጋኒክ መኖሩ ነው። ከካርቦን እና ከሃይድሮጂን ሰንሰለቶች የተውጣጡ የአልፋቲክ ሞለኪውሎች ግኝት በሴሬስ ላይ የውሃ በረዶ መገኘቱ ይህ ድንክ ፕላኔት አንድ ጊዜ ለሕይወት አስፈላጊ የሆኑትን ንጥረ ነገሮች አስተናግዶ ሊሆን ይችላል ።

እነዚህ አልፋቲክ ኦርጋኒክ በሴሬስ ላይ እንዴት እንደ መጡ የሚለው ጥያቄ እ.ኤ.አ. በ 2017 ከተገኙበት ጊዜ ጀምሮ ከፍተኛ ምርምር የተደረገበት ርዕሰ ጉዳይ ነው ። አንዳንድ ጥናቶች ወደ ሴሬስ በኮሜት ወይም በኦርጋኒክ የበለፀገ ተጽዕኖ ፈጣሪ እንደደረሱ ይጠቁማሉ ፣ ሌሎች ደግሞ በ ድንክ ፕላኔት ቁሳቁሶቹን በጨዋማ ውሃ በመቀየር። መነሻቸው ምንም ይሁን ምን፣ በሴሬስ ላይ ያሉት ኦርጋኒክ አካላት መሬቱን ባበላሹት በርካታ ተፅዕኖዎች ተጎድተዋል።

በ2023 የአሜሪካ የጂኦሎጂካል ሶሳይቲ ጂኤስኤ ኮኔክሽንስ ስብሰባ ላይ የሚቀርበው አዲስ ምርምር አላማው በሴሬስ ላይ በአሊፋቲክ ሞለኪውሎች ላይ እንዴት ተጽእኖ እንዳሳደረ ግንዛቤያችንን ለማስፋት ነው። የእነዚህ ግኝቶች አንድምታ የእነዚህን ኦርጋኒክ አመጣጥ ለመወሰን እና የድዋው ፕላኔት መኖሪያነት ለመገምገም ወሳኝ ነው.

በጆንስ ሆፕኪንስ አፕላይድ ፊዚክስ ላቦራቶሪ የፕላኔቶች ሳይንቲስት የሆኑት ቴሪክ ዳሊ፣ ጥናቱ ያነሳሳው በሴሬስ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ በሚያሳድር ጉድጓድ አቅራቢያ ኦርጋኒክ ፍጥረቶችን ለመጀመሪያ ጊዜ በማግኘቱ እንደሆነ ገልፀዋል ። ጥናቱ እንደሚያመለክተው ኦርጋኒክ ንጥረ ነገሮች ቀደም ሲል ከታመነው የበለጠ የተስፋፉ ሊሆኑ እንደሚችሉ እና በሴሬስ መሰል ሁኔታዎች ውስጥ ተጽእኖዎችን መቋቋም የሚችሉ ይመስላሉ.

የዚህን ድንክ ፕላኔት እንቆቅልሽ እና ህይወትን እንዴት ሊደግፍ እንደሚችል ለመረዳት በሴሬስ ኦርጋኒክ ላይ የሚኖረውን ተጽእኖ መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው። የሳይንስ ሊቃውንት የእነዚህን ኦርጋኒክ ንጥረ ነገሮች የመቋቋም አቅም እና በሴሬስ ውስጥ ስርጭታቸውን የበለጠ በመመርመር፣ የዚህን አስገራሚ የሰማይ አካል አመጣጥ እና መኖሪያነት ጠለቅ ያለ ግንዛቤን ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ።

ምንጮች:
- ናሳ / ጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ የተተገበረ ፊዚክስ ላብራቶሪ
- የአሜሪካ የጂኦሎጂካል ማህበር

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