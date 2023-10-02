ሰው ሰራሽ የእፅዋት ፕሮቲኖች የሃንቲንግተንን በሽታ ለማከም ተስፋ ሰጪ አቅም ያሳያሉ

የኮሎኝ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የሃንቲንግተንን በሽታ፣ የነርቭ ዲጄኔሬቲቭ ዲስኦርደርን ለማከም አዲስ ዘዴ አግኝተዋል። ቡድኑ ስትሮማል ፕሮሰሲንግ peptidase (SPP) በመባል የሚታወቀውን ከእፅዋት የተገኘ ሰው ሰራሽ ኢንዛይም ተጠቅሟል፣ እና የ polyglutamine ድገም (polyQ) ፕሮቲኖች በሃንቲንግተን በሽታ ላይ ከሚከሰቱት የስነ-ህመም ለውጦች ጋር ተያይዘው የሚመጡትን ፕሮቲኖች እንዲቀንስ አድርጓል።
የሃንቲንግተን በሽታ በተወሰኑ ፕሮቲኖች ውስጥ ግሉታሚን አሚኖ አሲዶች በመድገም ምክንያት ከሚመጡ በርካታ የ polyglutamine ኒውሮዳጄኔሬቲቭ በሽታዎች አንዱ ነው። የእነዚህ የ polyQ ድግግሞሾች ከመጠን በላይ መከማቸት ጎጂ የሆኑ የፕሮቲን ክምችቶችን ወደ መፈጠር ያመራል, በዚህም ምክንያት ሴሉላር ስራ እና ሞት ያስከትላል. ጥልቅ ምርምር ቢደረግም, በአሁኑ ጊዜ ለእነዚህ በሽታዎች ምንም ዓይነት መድኃኒት የለም.
ተመራማሪዎቹ ሊሆኑ የሚችሉ ሕክምናዎችን ለመመርመር በሰው የነርቭ ሴሎች ውስጥ የሕዋስ ሞትን የሚያመጣው መርዛማ ፕሮቲን huntingtinን ወደ ተክሎች አስተዋውቀዋል። በሚያስደንቅ ሁኔታ ፣ እፅዋቱ ጤናማ ሆነው እንደቆዩ እና ከእንስሳት እና ከሰው አምሳያዎች በተለየ የ huntingtin ፕሮቲን ክምችቶችን በንቃት እንዳስወገዱ ተገንዝበዋል።
ተመራማሪዎቹ ለፎቶሲንተሲስ ተጠያቂ የሆኑት ክሎሮፕላስትስ የተባሉት የእፅዋት ኦርጋኔሎች፣ በእጽዋት ውስጥ መርዛማ ፕሮቲን እንዳይከማች ለመከላከል ወሳኝ ምክንያት እንደሆነ ለይተዋል። በዚህ ሂደት ውስጥ የክሎሮፕላስቲክ ፕሮቲን SPP ቁልፍ ሚና እንደሚጫወት ደርሰውበታል. ተክሉን SPP በሂውማን ሴል እና ኔማቶድ ትል ሞዴሎች የሃንቲንግተን በሽታ በማምረት መርማሪዎቹ የፕሮቲን ስብስቦችን መቀነስ እና የበሽታ ምልክቶችን ማስታገስ ችለዋል።
እነዚህ ግኝቶች ለሀንትንግተን በሽታ እንደ እምቅ ሕክምና ለ SPP እድገት ተስፋ ይሰጣሉ። ተመራማሪዎቹ SPP የፕሮቲን ውህደትን የሚከላከለውን ሞለኪውላዊ ዘዴዎችን ለመረዳት እና ከዒላማ ውጭ ሊሆኑ የሚችሉ ውጤቶችን ለመፈተሽ ተጨማሪ ምርመራ እንደሚያስፈልግ አጽንኦት ሰጥተዋል።
በተጨማሪም ጥናቱ ከበሽታ ጋር የተያያዙ ፕሮቲኖችን እንዳይዋሃዱ የሚከላከሉ ሌሎች የእፅዋት ፕሮቲኖችን ለማግኘት እድሎችን ይከፍታል። ተመራማሪዎቹ የእጽዋት ምርምር የሰውን በሽታ ለማከም አዳዲስ መድኃኒቶችን ለማግኘት ቁልፍ እንደሆነ እና እፅዋትን እንደ አርጅና ምርምር ማጥናቱ በዘርፉ ከፍተኛ እድገት እንደሚያስገኝ ያላቸውን እምነት ገልጸዋል።
ቡድኑ ሃሳባቸውን ወደ ተግባር ለማስገባት የገንዘብ ድጋፍ አግኝቷል።
ምንጮች:
- ተፈጥሮ እርጅና - "የሰው ልጅ ፖሊQ-የተስፋፋ huntingtin ቁርጥራጭ በፕላንታ መግለጫ ውስጥ ከበሽታ ጋር የተዛመዱ የፕሮቲን ስብስቦችን ለመከላከል ዘዴዎችን ያሳያል"
- የኮሎኝ ዩኒቨርሲቲ - "ሰው ሰራሽ የእፅዋት ፕሮቲኖች ለሀንቲንግተን በሽታ እምቅ ሕክምና"