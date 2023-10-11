የሰው ጉልበት ሜኒስከስ በጠፈር ውስጥ በተሳካ ሁኔታ 3D ባዮፕሪንቶችን ቀይሪ

የስፔስ ሲስተም አምራች ሬድዋይር በአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ላይ በተሻሻለው 3D BioFabrication Facility (BFF) ውስጥ የሰው ጉልበት ሜኒስከስን በተሳካ ሁኔታ 3D ባዮፕሪንት በማድረግ ትልቅ ምዕራፍ አስመዝግቧል። በጁላይ ወር ከተሳካ የህትመት ስራዎች በኋላ ለበለጠ ትንተና የ3ዲ ባዮፕሪንት ሜኒስከስ ወደ ምድር ተመልሷል። ይህ የድል ስኬት በአሜሪካ አገልግሎት አባላት ዘንድ የተለመዱ በጠፈር ላይ ለሚታዩ የሜኒካል ጉዳቶች የተሻሻሉ ሕክምናዎች መንገድ ይከፍታል ተብሎ ይጠበቃል።
በማይክሮግራቪቲ ውስጥ እንደ ሜኒስከስ ያሉ ውስብስብ ቲሹዎችን በተሳካ ሁኔታ የማተም ችሎታ በአስተማማኝ የባዮፕሪንግ ሂደት እድገት ውስጥ ትልቅ እድገትን ይወክላል። Redwire's BFF ከ Advanced Space Experiment Processor (ADSEP) ጋር በማጣመር የአዋቂዎችን ብዙ አቅም ያላቸውን ግንድ ህዋሶችን ያቀፈ ባዮይንኮችን በትክክል ማስቀመጥ ያስችላል። ከሰው ፀጉር ይልቅ ቀጫጭን የሆኑት እነዚህ እጅግ በጣም ጥሩ የሆኑ የባዮይንክ ንጣፎች አዋጭ አወቃቀሮችን ለመመስረት ሊገነቡ ይችላሉ። የተሻሻለው BFF በጊዜ ሂደት ሕብረ ሕዋሳትን ለማጠናከር እና ውድቀትን ለመከላከል በ Redwire የተሰራ የሕዋስ ባህል ሥርዓትን ያሳያል።
የሬድዋይር ምህዋር ላይ ያለው 3D የማተም ችሎታዎች በተሻሻለው BFF በጣም ተሻሽለዋል። አዲሱ አታሚ የሙቀት-ነክ ባዮይኮችን በሚሰራበት ጊዜ የተሻሻለ የሙቀት መቆጣጠሪያ ያቀርባል, ይህም የምርት ሂደቱን የበለጠ ያሻሽላል. ይህ ቴክኖሎጂ ወደፊት ለሚተላለፉ ታካሚዎች የአካል ክፍሎችን ለጋሾችን እጥረት ለመፍታት ትልቅ ተስፋ ይሰጣል.
የተለያዩ የአካዳሚክ ተመራማሪዎች እና የንግድ ኢንተርፕራይዞች ማይክሮግራቪቲ ሁኔታዎችን በመጠቀም አዳዲስ የ3-ል ማተሚያ ቴክኖሎጂዎችን በመሞከር አይኤስኤስ ተጨማሪ የማምረቻ ምርምር ማዕከል እየሆነ መጥቷል። በተለየ ፕሮጀክት አምስት የቤልጂየም ኩባንያዎች እና የምርምር ማዕከላት በ 3D የታተመ 'heart-on-a-chip' በ 2025 ወደ አይኤስኤስ ለመላክ በመተባበር ላይ ናቸው. ይህ ሰው ሰራሽ ልብ እና የደም ዝውውር ስርዓት ሳይንቲስቶች የልብን የእርጅና ሂደት እንዲያጠኑ ያስችላቸዋል. በዜሮ-ስበት አካባቢዎች ውስጥ 20 ጊዜ በፍጥነት የሚከሰት።
ምንጮች:
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