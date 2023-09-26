የሰው አንጎልን በካርታ ላይ ለማድረግ ቀጣዩ ደረጃ፡ ሲናፕሴ-ደረጃ ኮኔክተም መረጃን መቅረጽ

የሰው አእምሮ፣ ውስብስብ በሆነው የነርቭ ሴሎች እና ሲናፕሶች አውታረመረብ ፣ ለሳይንቲስቶች ለረጅም ጊዜ ምስጢር ሆኖ ቆይቷል። ይሁን እንጂ የሃርቫርድ ኒውሮሳይንቲስት ጄፍ ሊችማን እና ባልደረቦቹ ኮኔክተም በመባል የሚታወቀውን የአንጎል ካርታ በመፍጠር ይህንን ውስብስብነት ለመረዳት አንድ ትልቅ እርምጃ እየወሰዱ ነው።
ሊችማን ከፕሪንስተን ዩኒቨርሲቲ፣ ኤምአይቲ፣ ካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ እና ጆንስ ሆፕኪንስ አጋሮች ጋር በመዳፊት አንጎል ውስጥ ያለውን የነርቭ ሽቦ መልሶ ለመገንባት ከብሔራዊ የጤና ተቋም የ30 ሚሊዮን ዶላር የገንዘብ ድጋፍ አግኝተዋል። ቡድኑ ለትውስታ ማጠናከሪያ እና ለሌሎች ውስብስብ ስራዎች ኃላፊነት ያለው ትንሽ የአንጎል ክፍልን በምስል በመቅረጽ የመዳፊት አንጎልን በሙሉ በሲናፕስ ደረጃ የመሳል እድልን ለማሳየት ያለመ ነው።
የሂውማን ጂኖም ፕሮጀክት አጠቃላይ የሰው ጂኖች እና የዲኤንኤ ቅደም ተከተሎችን እንዳቀረበ ሁሉ የሊችማን ኮኔክተም በአንጎል ውስጥ ያለውን እያንዳንዱን የነርቭ ግንኙነት አጠቃላይ ንድፍ ያቀርባል። ይህ እንደ ኦቲዝም እና ስኪዞፈሪንያ ያሉ የአእምሮ ሕመሞችን ለመረዳት እና ለማከም ጥልቅ አንድምታ ሊኖረው ይችላል። በአሁኑ ጊዜ እነዚህ ችግሮች የሚከሰቱት በአንጎል ውስጥ ባሉ ስውር ብልሽቶች እና አሁን ባለው የአዕምሮ ምርመራ ሊታወቅ በማይችል መልኩ ነው ተብሎ ይታመናል።
በሊችማን ፈር ቀዳጅ የሆነው የኮኔክዮሚክስ እድገት ስለ አእምሮ ያለንን ግንዛቤ የመቀየር አቅም አለው። የነርቭ ግኑኝነቶችን ዝርዝር ካርታ በማቅረብ ተመራማሪዎች የአንጎል መታወክ መንስኤዎችን ለማወቅ እና ለምርመራ እና ለህክምና አዳዲስ አቀራረቦችን ማዳበር ይችላሉ።
በብሔራዊ የጤና ተቋማት የተጀመረው የBRAIN Initiative የምርምር ተነሳሽነት በቅርቡ ለግንኙነት ምርምር ልማት ድጋፍ የሚሆን የገንዘብ ድጋፍ አድርጓል። የሊችማን ቡድን የBRAIN Initiative Connectivity Across Network(BRAIN Initiative Connectivity Across Network) አካል ነው፣ ዓላማውም የሙሉ አእምሮ ሽቦዎች ዲያግራሞችን ለመፍጠር የሚያስፈልጉትን ቴክኒካል ችሎታዎች እና የምርምር አቅም ለማዳበር ያለመ ነው።
ለማጠቃለል፣ የሲናፕስ ደረጃ የግንኙነት መረጃዎችን መያዝ የሰውን አንጎል ውስብስብነት ለመረዳት ወሳኝ ቀጣይ እርምጃ ነው። ስለ አእምሮ መታወክ ያለን ግንዛቤ ላይ ለውጥ ሊያመጣ ካለው አቅም ጋር ይህ ምርምር በምርመራ እና በህክምና ላይ አዳዲስ አቀራረቦችን ሊፈጥር ይችላል። ምንጭ: የመዳፊት አእምሮ (ሴል); ጄፍ ደብሊው Lichtman እና Viren Jain