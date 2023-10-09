የሳይንስ ሊቃውንት በጥንታዊ የዛፍ ቀለበቶች ውስጥ በጣም የታወቀው የፀሐይ ማዕበልን አግኝተዋል

ተመራማሪዎች በደቡብ የፈረንሳይ የአልፕስ ተራሮች አካባቢ በስኮትስ የጥድ ዛፎች ላይ ዓመታዊ የእድገት ቀለበቶችን በመተንተን ላይ በመመርኮዝ ከ14,300 ዓመታት በፊት የተከሰተውን ግዙፍ የፀሐይ አውሎ ንፋስ ማስረጃ አግኝተዋል። ከፍተኛ መጠን ያለው ሃይለኛ ቅንጣቶችን ወደ ህዋ የለቀቀው የፀሀይ አውሎ ንፋስ እስከ ዛሬ ትልቁ የታወቀው የፀሐይ አውሎ ንፋስ ነው። ተመራማሪዎቹ ዛሬ እንዲህ ዓይነት አውሎ ንፋስ ቢከሰት በዘመናዊ ቴክኖሎጂ ላይ ከፍተኛ ጉዳት እንደሚያደርስ፣ ሳተላይቶችን መጥበስ እና ሰፊ የኤሌክትሪክ ኃይል መቆራረጥ ሊያስከትል እንደሚችል ያምናሉ።
የፀሐይ አውሎ ነፋሱ ማስረጃ የተገኘው በዛፉ ቀለበቶች ውስጥ በሬዲዮካርቦን ደረጃዎች ውስጥ በትልቅ ስፒል መልክ ነው። ኃይለኛ የፀሐይ ቅንጣቶች የምድርን የላይኛውን ከባቢ አየር በማጥለቅለቅ ድንገተኛ የሬዲዮካርቦን ምርት በማደግ በማደግ ላይ ባሉ ዛፎች ተወስዷል። የፀሀይ አውሎ ነፋሱ ተፅእኖ አስደናቂ በሆነ ነበር ፣በፀሀይ ብርሀን ብልጭታ የመጀመሪያው የሚታይ ምልክት ነው ፣ከዚህም በኋላ በሰማይ ላይ ያለው ግዙፍ አውሮራ አሁን ካለው አውሮራስ የበለጠ ወደ ኢኳተር ይዘረጋል።
በሊድስ ዩኒቨርሲቲ ባልደረባ የሆኑት ፕሮፌሰር ቲም ሄተን እንዳሉት በዛሬው ጊዜ ተመሳሳይ የፀሐይ አውሎ ንፋስ በህብረተሰቡ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ሊያደርስ ይችላል፣ በኤሌክትሪክ መረቦች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያደርሳል፣ ሳተላይቶችን ያሰናክላል እንዲሁም በጠፈርተኞች እና በአቪዬሽን ላይ የጨረር አደጋን ይፈጥራል። ተመራማሪዎቹ የእንደዚህ አይነት ኃይለኛ የፀሐይ አውሎ ነፋሶችን ድግግሞሽ እና መተንበይ ማወቅ አልቻሉም፣ ይህም የቴክኖሎጂያችን ተጽኖዎች የመቋቋም አቅም ላይ ጥያቄዎችን አስነስቷል።
ይህ ግኝት የዛፍ ቀለበት ራዲዮካርበን ማስረጃዎችን በመጠቀም ዘጠኝ ኃይለኛ የፀሐይ አውሎ ነፋሶች በፀሐይ ማዕበል ሊያስከትሉ የሚችሉትን አደጋዎች ግንዛቤ እየጨመረ ይሄዳል። በቀጥታ የታየዉ የፀሐይ አውሎ ንፋስ በ1859 ካሪንግተን ኢቨንት በመባል የሚታወቀው የቴሌግራፎችን ስርጭት አቋረጠ እና የምሽት አውሮራ ፈጠረ። ከ14,300 ዓመታት በፊት የነበረው የፀሐይ አውሎ ንፋስ ከካርሪንግተን ኢቨንት አሥር እጥፍ ያህል እንደሚበልጥ ይገመታል የበለጠ ከባድ ነበር።
የዚህ ጥናት ግኝቶች በሮያል ሶሳይቲ የፍልስፍና ግብይቶች ሀ፡ ሂሳብ፣ ፊዚካል እና ምህንድስና ሳይንሶች ጆርናል ላይ ታትመዋል። ተመራማሪዎቹ በግሪንላንድ አይስ ኮሮች ውስጥ በተመሳሳይ አመት ውስጥ በተከሰተ ሌላ የኬሚካል isotope ውስጥ ተመሳሳይ የሆነ ስፒል በመለየት ግኝታቸውን አረጋግጠዋል።
ምንጮች፡ ሮይተርስ