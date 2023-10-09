ሮዝ እና ቀይ ውበት፡ NGC 5068ን በቅርበት መመልከት

ይህ የናሳ ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ ምስል አስደናቂ ቀለሞችን እና ውስብስብ ጋላክሲ NGC 5068 ዝርዝሮችን ያሳያል። አስደናቂው 45,000 የብርሃን አመታት ዲያሜትር ያለው እና በግምት 20 ሚሊዮን የብርሃን አመታት ርቆ በሚገኘው ህብረ ከዋክብት ቪርጎ ውስጥ NGC 5068 በፕላስተር ያጌጠ ነው። ደማቅ ሮዝ እና ጥቁር ቀይ ዊቶች. እነዚህ ደማቅ ቀለሞች በሺህ የሚቆጠሩ ኮከቦችን በሚፈጥሩ ክልሎች እና በጋላክሲው ውስጥ በተበተኑ ኢንተርስቴላር ብናኞች የተገኙ ውጤቶች ናቸው።
በኤንጂሲ 5068 መሃከል ላይ ደማቅ ማዕከላዊ ባር አለ፣ ጥቅጥቅ ያሉ በበሰሉ ኮከቦች የተሞላ። ከዚህ ባር ጀርባ አንድ ጥቁር ቀዳዳ አድፍጦ የስበት ኃይልን እየተጠቀመ እና ከዋክብትን አንድ ላይ በማሳበብ። በምስሉ ግርጌ እና ጎን ላይ፣ የወጣት ኮከቦች ስብስቦች የሚገኙበትን ቦታ የሚያመላክቱ ሮዝ-ቀይ ቀይ ስፕሎቶች ionized ሃይድሮጂን ጋዝ ማየት እንችላለን። ከዚህ አተያይ በቀላሉ የማይታወቅ ቢሆንም፣ እነዚህ ስፔሎቶች ከጋላክሲው ጠመዝማዛ ክንዶች ጋር ይጣጣማሉ፣ ይህም አዳዲስ ኮከቦች በተለምዶ ቅርጽ በሚይዙበት።
በNGC 5068 ውስጥ ሌላው አስደናቂ ግኝት ቢያንስ 110 Wolf-Rayet ኮከቦች መኖራቸው ነው። እነዚህ ግዙፍ ከዋክብት ከፀሀያችን ከ25 እጥፍ የሚበልጡ እና እጅግ በጣም ብዙ ብርሃን ያላቸው፣ ጅምላነታቸውን በሚያስደንቅ ሁኔታ በከፍተኛ ፍጥነት ያፈሳሉ። በራሳችን ሚልኪ ዌይ ጋላክሲ ውስጥ 220 ያህል ብቻ እንደሚገኙ የሚታወቁት የቮልፍ-ሬየት ኮከቦች በአንጻራዊ ሁኔታ ሲታይ አነስተኛ ናቸው።
በዝቅተኛ የገጽታ ብሩህነት ምክንያት በአይን ለማየት ፈታኝ ቢሆንም፣ NGC 5068 በናሳው ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ ችሎታዎች ታላቅነቱን ያሳያል። አልትራቫዮሌት፣ የሚታዩ እና በቅርብ የኢንፍራሬድ ብርሃን ምልከታዎችን በመጠቀም ሃብል የዚህን የሩቅ ጋላክሲ ውበት እና ውስብስብነት ያሳያል። እነዚህ ባለብዙ ሞገድ እይታዎች የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የተለያዩ የጠፈር ቁሶችን እና እንደ አዲስ ኮከቦች አፈጣጠር ያሉ ክስተቶችን እንዲያጠኑ ያስችላቸዋል።
በሰኔ 2023 የናሳ ጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ የራሱን የኢንፍራሬድ ምስል በመቅረጽ ለኤንጂሲ 5068 ጥናት አስተዋፅዖ አድርጓል። ይህ ምስል፣ በአቅራቢያው በሚገኙ የጋዝ አካባቢዎች ውስጥ የኮከብ አፈጣጠርን ለመመርመር የሳይንስ ዘመቻ አካል፣ በቀደሙት የሃብል ምልከታዎች ላይ የተገነባውን የእውቀት ሀብት ይጨምራል።
አጽናፈ ዓለሙን ለመረዳት ጠለቅ ብለን ስንገባ፣ እንደ NGC 5068 ባሉ ጋላክሲዎች ውስጥ የምናየው እያንዳንዱ አዲስ እይታ የኮስሞስ እንቆቅልሾችን እንድንፈታ ያደርገናል።
ምንጮች:
- ናሳ
- Phys.org (https://phys.org/news/2023-10-hubble-multi-wavelength-view-webb-image.html)