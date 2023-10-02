ሃብል የቀይ ኔቡላ ዌስተርሃውትን 5 አስደናቂ ምስል ወሰደ

ይህ በቅርብ ጊዜ ከናሳ/ኢዜአ ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ የተገኘ ምስል በቀይ ቀለማት ያሸበረቀ አስደናቂ ትዕይንትን ያሳያል። ፎቶግራፉ በኔቡላ ዌስተርሃውት 5 ውስጥ ከምድር ወደ 7,000 የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ የምትገኝ ትንሽ ቦታን ያሳያል። ምስሉ ነፃ-ተንሳፋፊ ትነት ጋዝ ግሎቡል (frEGG) በመባል የሚታወቅ አስደናቂ ባህሪን ያሳያል።
ወደ ላይኛው መሀከል-ግራ በኩል እንደ ጠቆር ያለ የታድፖል ቅርጽ ያለው ክልል ሆኖ የሚወከለው frEGG፣ ሁለት ስሞች አሉት-[KAG2008] ግሎቡል 13 እና J025838.6+604259። እነዚህ frEGGs የ Evaporating Gaseous Globules (EGGs) ምድብ ናቸው። ሁለቱም frEGGs እና EGGs ከአካባቢው ጋዝ ጋር ሲነፃፀሩ ለፎቶኢንቬሽን የበለጠ የሚቋቋሙ ጥቅጥቅ ያሉ የጋዝ ኪስ ናቸው። Photoevaporation የሚከሰተው ኃይለኛ ጨረሮች፣ በተለይም በወጣቶች፣ ትኩስ ኮከቦች፣ ionizes እና ጋዝ ሲበተን ነው።
ECGs ለመጀመሪያ ጊዜ በአንፃራዊነት በቅርብ ጊዜ ተለይተው ይታወቃሉ፣ በተለይም በ1995 በ Hubble በተቀረፀው የፍጥረት ምሰሶዎች ጫፍ ላይ። የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በተለይ በእነዚህ ኢጂጂዎች እና frEGGs በጣም ይማርካሉ ምክንያቱም መጠናቸው በውስጣቸው ያለውን ጋዝ ከኃይለኛ አልትራቫዮሌት (UV) ጨረር ስለሚከላከል በወጣት ኮከቦች የበለፀጉ ክልሎች ውስጥ በብዛት ይገኛል። ይህ አንጻራዊ ግልጽነት ለፕሮቶስታሮች ምስረታ ወሳኝ ነው ተብሎ ይታመናል፣ ብዙ frEGGs እና EGGs ለአዳዲስ ኮከቦች የችግኝ ጣቢያ ሆነው ያገለግላሉ።
በዚህ አስደናቂ ምስል፣ frEGG በቀይ ብርሃን ባህር መካከል እንደ ጨለማ ክልል ሆኖ ይታያል። ቀይ ቀለም ኤች-አልፋ ልቀት በመባል ከሚታወቀው የብርሃን ልቀት አይነት ጋር ይዛመዳል። ይህ ልቀት የሚከሰተው በሃይድሮጂን አቶም ውስጥ ያለው ኢነርጂ ኤሌክትሮን የተወሰነ መጠን ያለው ሃይል ሲለቅ ልዩ ቀይ ብርሃን ሲፈጠር ነው።
ይህ ማራኪ ምስል የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን እንደ ዌስተርሀውት 5 ባሉ ኔቡላዎች ውስጥ በኮከብ አፈጣጠር ሂደት ውስጥ ስላሉት ውስብስብ ሂደቶች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ምንጭ፡- የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ (ኢዜአ)