NGC 685፡ ባሬድ ስፒል ጋላክሲን በቅርበት መመልከት

በጋላክሲ ሣምንት ታላቁ የፍጻሜ ውድድር ናሳ/ኢኤስኤ ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ NGC 685 በተባለው በኤሪዳኑስ ህብረ ከዋክብት ውስጥ የሚገኘው የታገደ ጠመዝማዛ ጋላክሲ አስደናቂ ምስል አስገኝቶልናል። በግምት 58 ሚሊዮን የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ የሚገኘው ይህ ጋላክሲ ከደቡብ ንፍቀ ክበብ በተወሰነ ጊዜ ይታያል።
NGC 685 ወደ 60,000 የብርሃን አመታት ዲያሜትር አለው፣ ይህም ከራሳችን ጋላክሲ ትንሽ ያነሰ ያደርገዋል። በቅርበት ሲመረመሩ፣ ሃብል ምስሉ በጋላክሲው ክንዶች ላይ የተበተኑ ደማቅ ሰማያዊ ቀለሞችን ያሳያል። እነዚህ ጥገናዎች በስበት መስህብ የተያዙ የከዋክብት ስብስቦች ናቸው።
በተጨማሪም ምስሉ በኤንጂሲ 685 ማእከላዊ ባር አጠገብ ጥቁር ቀይ ቀለም ያሳያል። እነዚህ ጥቁር ቀይ ክፍሎች ከዋክብት የተወለዱበትን ኢንተርስቴላር ጋዝ እና አቧራን ያመለክታሉ። ይህ ምስል በኮከብ ስብስቦች አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥ ላይ ያተኮረ ሳይንሳዊ ምርምር ላይ ወሳኝ ሚና ይጫወታል።
ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ አስደናቂ ችሎታዎች ስላሉት ስለ አጽናፈ ሰማይ ያለን ግንዛቤ አስተዋጽኦ ማበርከቱን ቀጥሏል። ሃብል ወደ ህዋ ከተሰማሩት በጣም ታዋቂ እና ሀይለኛ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች አንዱ እንደመሆኑ ከምድር ከባቢ አየር በላይ ያለው ቦታ በከባቢ አየር መዛባት ያልተገደበ ግልፅ እና ዝርዝር ምስሎችን እንዲይዝ ያስችለዋል።
የኤንጂሲ 685ን የጠፈር ግርማ ለማየት እና ወደ ኮከቦች ክላስተር አፈጣጠር ሚስጥራዊነት ለመፈተሽ፣ ሀብል የጠፈር ቴሌስኮፕ ለሳይንስ ማህበረሰቡ እና ለዋክብት ተመራማሪዎች እጅግ ጠቃሚ ሃብት መሆኑን በድጋሚ አረጋግጧል።
ምንጮች:
- ናሳ/ኢዜአ ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ
- ትዊተር (@NASAHubble)