አስደናቂው የGalaxy NGC 1385 ልዩነት በሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ ይፋ ሆነ

የሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ የአጽናፈ ዓለማችንን ውበት እና ውስብስብነት በመያዝ በሚያስደንቅ ችሎታው በድጋሚ አስገርሞናል። ሃብል በቅርብ ጊዜ ባደረገው የሩቅ ጠመዝማዛ ጋላክሲ NGC 1385 ምልከታ ላይ፣ በከዋክብት የተሞሉ ክንዶች ያሉት ጋላክሲን የሚገልጥ አስደናቂ አዲስ እይታ አቅርቦልናል።
ኤንጂሲ 30 ከመሬት 1385 ሚሊዮን የብርሃን አመታት ርቆ የሚገኘው በማዕከላዊ ባር-ቅርጽ ያለው አወቃቀሩ ተለይቶ የሚታወቅ ስፒራል ጋላክሲ ነው። ይሁን እንጂ ይህ ጋላክሲ በእውነት እንዲማርክ የሚያደርገው እጆቹ አንድ ላይ በመደባለቅ ሞላላ መልክ እንዲፈጠር ማድረጉ ነው። ይህ ልዩ ንድፍ ለኤንጂሲ 1385 የተለየ እና ማራኪ ውበት ይሰጣል።
የ NGC 1385 እምብርት በደመቀ ሁኔታ ያበራል፣ የጎረቤት የኮከብ ስብስቦችን ሲበላ ያለማቋረጥ እያደገ ያለ ንቁ ጥቁር ቀዳዳ ያሳያል። ይህ ሂደት ጥቁር ቀዳዳውን በማቀጣጠል እና የጋላክሲውን ማራኪ ባህሪያት የሚጨምር አንጸባራቂ ብርሃን ይፈጥራል.
ስለ የቅርብ ጊዜው ሃብል ፎቶግራፍ በእውነት የሚያስደንቀው የቀለማት ለውጥ ከቀዳሚው የNGC 1385 ምስል ጋር ሲነጻጸር ነው። ያለፈው ምስል በነሀሴ 2021 የተጋራው አሪፍ ብሉዝ ትዕይንቱን ሲቆጣጠር አሳይቷል። በአንጻሩ፣ አዲሱ ምስል፣ በህዳር 13 በአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ (ኢዜአ) የተጋራው፣ የበለጠ ሮዝ-ቀይ እና የኡምበር ጥላዎችን ያቀርብልናል። ሁለቱም ምስሎች በ NGC 1385 ላይ የምስጢር አካል በመጨመር በጋላክሲው ውስጥ የተበተኑ ጥቁር አቧራዎችን ይይዛሉ።
ስለዚህ, ይህ ደማቅ የቀለም ልዩነት መንስኤው ምንድን ነው? መልሱ ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ በሚጠቀምባቸው የተለያዩ ማጣሪያዎች ላይ ነው። እነዚህ ማጣሪያዎች የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች እንደ ኢንፍራሬድ እና አልትራቫዮሌት ያሉ የተለያዩ የብርሃን የሞገድ ርዝመቶችን እንዲይዙ ያስችላቸዋል። የኢንፍራሬድ ብርሃን በምስሎቹ ውስጥ እንደ ቀይ ሆኖ ይታያል, ሰማያዊ ቦታዎች ከአልትራቫዮሌት ብርሃን ጋር ይዛመዳሉ. ሳይንቲስቶች በተለያዩ ማጣሪያዎች የተነሱ ምስሎችን በመጠቀም የጋላክሲውን ቀለሞች በትክክል ሊወክሉ እና ሊታዩ የሚችሉ ውስብስብ ዝርዝሮችን ማግኘት ይችላሉ።
የኤሌክትሮማግኔቲክ ስፔክትረም የተወሰኑ ክፍሎችን ለመመርመር ስለሚያስችላቸው እነዚህን ማጣሪያዎች የመተግበር ችሎታ ለዋክብት ተመራማሪዎች ወሳኝ ነው. የተወሰኑ የሞገድ ርዝመቶችን በማነጣጠር፣ እንደ NGC 1385 ባሉ ጋላክሲዎች ውስጥ ስለሚከሰቱ አካላዊ ሂደቶች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ማግኘት ይችላሉ።
NGC 1385 በፎርናክስ ህብረ ከዋክብት ውስጥ የሚገኝ በመሆኑ የምድጃው ልብ የሚል ቅጽል ስም ተሰጥቶታል፣ ደም ወሳጅ ቧንቧዎችን የሚመስሉ ደማቅ ሮዝ ነጠብጣቦችን እና ጥቁር ቀይ አቧራዎችን ያሳያል። ይህ አስደናቂ ጋላክሲ በሰፊው አጽናፈ ሰማይ ውስጥ ስላለው አስደናቂ ልዩነት እንደ ምስክር ሆኖ ያገለግላል።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች:
ጥ፡ NGC 1385 ምንድን ነው?
መ፡ NGC 1385 ከመሬት በ30 ሚሊዮን የብርሃን አመታት ርቀት ላይ የሚገኝ የታገደ ጠመዝማዛ ጋላክሲ ነው።
ጥ: - በሃብል ምስሎች ውስጥ የቀለማት ልዩነት መንስኤው ምንድን ነው?
መ: የቀለማት ልዩነት የተለያዩ የብርሃን የሞገድ ርዝመቶችን በሚይዙ ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ ጥቅም ላይ በሚውሉት የተለያዩ ማጣሪያዎች ምክንያት ነው.
ጥ፡ የእነዚህ ማጣሪያዎች ዓላማ ምንድን ነው?
መ፡ እነዚህ ማጣሪያዎች የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የተወሰኑ የኤሌክትሮማግኔቲክ ስፔክትረም ክፍሎችን እንዲመረምሩ እና በሌላ መልኩ ሳይስተዋል የሚቀሩ ዝርዝሮችን እንዲያሳዩ ያስችላቸዋል።
ጥ፡ ለምንድነው NGC 1385 የምድጃው ልብ ተብሎ የሚጠራው?
መ: NGC 1385 የምድጃው ልብ የሚል ቅጽል ስም ተሰጥቶታል በፎርናክስ ህብረ ከዋክብት ውስጥ የሚገኝ ቦታ እና ደማቅ ሮዝ ነጠብጣቦች እና የደም ወሳጅ ቧንቧዎችን የሚመስሉ ጥቁር ቀይ አቧራዎች በመኖራቸው ነው።