ሚስጥራዊ የጠፈር ፍንዳታ ብሩህ የብርሃን ብልጭታ ይፈጥራል

አንድ ሚስጥራዊ የጠፈር ክስተት በ3 ጋላክሲዎች መካከል ከXNUMX ቢሊየን የብርሃን አመታት በላይ ባለው ቦታ ላይ አስደናቂ የሆነ ሰማያዊ ብርሃን ፈንድቷል። ይህ ክስተት ፈጣኑ ሰማያዊ ኦፕቲካል አላፊ (LFBOT) በመባል ይታወቃል፣ እሱም ብርቅዬ እና ግራ የሚያጋባ የስነ ፈለክ ክስተት ነው።
እ.ኤ.አ. በ 2018 LFBOTዎች ሙሉ በሙሉ አልተረዱም ፣ የመጀመሪያው ፣ “ላም” (AT2018cow) ተብሎ የሚጠራው እ.ኤ.አ. ሱፐርኖቫዎች በመደበኛነት ብሩህ ሆነው ከቆዩት ሳምንታት ወይም ወራት በተቃራኒ በጥቂት ቀናት ውስጥ ደበዘዘ።
በዓመት አንድ ጊዜ የሚከፈቱት ተመሳሳይ የብርሃን ፍንዳታዎች በእንስሳት ስም የተሰየሙት በስያሜያቸው የመጨረሻዎቹ ሦስት ፊደላት ነው። አንዳንድ ምሳሌዎች ግመል፣ ኮዋላ እና የታዝማኒያ ዲያብሎስ ያካትታሉ። በጣም የቅርብ ጊዜው LFBOT፣ በቅፅል ስሙ “ፊንች” (AT2023fhn)፣ በካሊፎርኒያ ፓሎማር ኦብዘርቫቶሪ በዝዊኪ የሽግግር ተቋም በኤፕሪል 10 ተገኝቷል።
በቺሊ በጌሚኒ ደቡብ ቴሌስኮፕ የሚለካው የፊንች ስፔክትረም በግምት 20,000 ዲግሪ ሴልሺየስ የሙቀት መጠን አሳይቷል። ይህ ሞቃት ነው ነገር ግን እንደ ግዙፍ ኮከቦች ወይም ሱፐርኖቫዎች ሞቃት አይደለም. የፊንች ቀይ ፈረቃ መለኪያዎች ወደ 3 ቢሊዮን የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ እንደሚገኝ ያመለክታሉ፣ ይህ ርቀት ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ ብቻ ሊፈታው ይችላል።
ይሁን እንጂ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎችን በጣም ያስገረማቸው የፊንች መገኛ ነው። የቀደሙት LFBOTዎች በጋላክሲዎች ጠመዝማዛ ክንዶች ውስጥ ተስተውለዋል፣ነገር ግን ፊንች በ intergalactic space ውስጥ፣ በትልቅ ጠመዝማዛ ጋላክሲ እና በትንሽ ጋላክሲ መካከል ይገኛል። ግዙፍ ኮከቦች ወደ ሱፐርኖቫ ከመሄዳቸው በፊት እንደዚህ አይነት ርቀቶችን ለመጓዝ በቂ ጊዜ ስለሌላቸው ይህ የሚፈነዳ ግዙፍ ኮከብ ሱፐርኖቫ የመሆን እድልን ይፈትናል።
ተመራማሪዎች በአሁኑ ጊዜ ለፊንች አመጣጥ ሁለት ሊሆኑ የሚችሉ ማብራሪያዎችን በማሰስ ላይ ናቸው። አንደኛው አማራጭ በመካከለኛው የጅምላ ጥቁር ጉድጓድ የኮከብ መስተጓጎል ምክንያት ሊሆን ይችላል። ሌላው መላምት ኪሎኖቫ ነበር፣ ፍንዳታው ሁለት የኒውትሮን ኮከቦች ወይም የኒውትሮን ኮከብ እና ጥቁር ቀዳዳ ሲጋጩ ነው።
የፊንች ግኝት ከመልሶች በላይ ብዙ ጥያቄዎችን ያስነሳል። የዚህን አስደናቂ የጠፈር ክስተት ትክክለኛ መንስኤ ለማወቅ ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል። ግኝቶቹ በሮያል አስትሮኖሚካል ሶሳይቲ ወርሃዊ ማስታወቂያ መጽሔት ላይ ለህትመት ተቀባይነት አግኝተዋል።
ምንጮች:
- ዋናው ጽሑፍ: [ምንጭ]
– የLFBOT ትርጉም፡ የአውስትራሊያ የስነ ፈለክ ማህበረሰብ