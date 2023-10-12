በባሬድ ስፒል ጋላክሲ ውስጥ ደማቅ ሮዝ ስፕሎቶች ካሞፍላጅ የወጣት ኮከብ ስብስቦች

ከሀብል የጠፈር ቴሌስኮፕ የተገኘ አስደናቂ አዲስ ፎቶ የታገደውን ጠመዝማዛ ጋላክሲ የሚመስሉ ወጣት የኮከብ ስብስቦች ደማቅ ሮዝ ነጠብጣቦችን ያሳያል። ጋላክሲ፣ NGC 5068 በመባል የሚታወቀው፣ ከምድር 20 ሚሊዮን የብርሃን አመታት ርቆ የሚገኘው በድንግል ህብረ ከዋክብት ደቡባዊ ክልል ነው። ዲያሜትሩ በግምት 45,000 የብርሀን አመታት ያክል እና እንደ ባር ቅርጽ ያለው ታዋቂ ማዕከላዊ መዋቅር በአዋቂ ኮከቦች የተሞላ ነው።
NGC 5068፣ ልክ እንደ አብዛኞቹ ጋላክሲዎች፣ ከማዕከላዊው ባር ጀርባ ተደብቆ በመሃል ላይ ጥቁር ቀዳዳ ይይዛል። ይህ ጥቁር ቀዳዳ ኃይለኛ የስበት ኃይልን ይሠራል, ከዋክብትን አንድ ላይ ይሳሉ. የአዲሱ ምስል የፊት ገጽታ በሺዎች የሚቆጠሩ ትኩስ እና ወጣት ኮከቦች አልትራቫዮሌት ብርሃንን በሚወክሉ በደማቅ ሮዝ-ቀይ ጥገናዎች ያጌጠ ነው። እነዚህ ጥገናዎች አዳዲስ ኮከቦች በሚፈጠሩበት በጋላክሲው ጠመዝማዛ ክንዶች ላይ ይገኛሉ።
የNGC 5068 ውስብስብ ባህሪያትን ለመመልከት አዲሱ ሃብል ምስል ከአልትራቫዮሌት፣ ከሚታየው እና ከኢንፍራሬድ ቅርብ የሞገድ ርዝመቶች መረጃን ያጣምራል። የሚሽከረከሩት የጋላክሲው ጠመዝማዛ ክንዶች የማዕከላዊውን የአሞሌ ቅርጽ ያለው መዋቅር ከበው ደማቅ ሮዝ-ቀይ ጠጋዎች ንድፍ በመፈለግ በቀላሉ ሊታወቅ ይችላል።
ጋላክሲ NGC 5068 በተጨማሪም ቢያንስ 110 Wolf-rayet ኮከቦችን፣ አሮጌ እና ግዙፍ ኮከቦችን በሚያስደንቅ ሁኔታ በከፍተኛ ፍጥነት እንደሚያስተናግድ ይታመናል። እነዚህ ከዋክብት ከፀሀያችን ከ25 እጥፍ በላይ እና እስከ አንድ ሚሊዮን እጥፍ የሚበልጥ ብርሀን አላቸው። በአንፃሩ የእኛ ሚልኪ ዌይ ጋላክሲ ወደ 220 የሚጠጉ የቮልፍ-ሬየት ኮከቦችን ይዟል።
ከሀብል ስፔስ ቴሌስኮፕ በተጨማሪ የጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ (JWST) የኢንፍራሬድ ምስል NGC 5068 ቀርጿል። JWST የ10,000 የኮከብ ስብስቦች ምስሎች ስብስብን ጨምሮ ቀደም ባሉት የሃብል ምልከታዎች ላይ ሲገነባ ቆይቷል።
ምንጮች:
- ናሳ