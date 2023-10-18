የሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ ስፒል ጋላክሲን የሚያምር “በፊት ላይ” እይታን ይይዛል

ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ ስፒራል ጋላክሲ አይሲ 5332 አዲስ ምስል አቅርቧል። ወደ 30 ሚሊዮን የብርሃን አመታት ርቆ የሚገኘው በህብረ ከዋክብት ቅርፃቅርፅ ውስጥ፣ የጋላክሲው ፊት ላይ እይታ አስደናቂ እይታን ይሰጣል። ምስሉ ትልቅ ክብ አወቃቀሩን ያሳያል፣ ላላ ቁስሉ ጠመዝማዛ ክንዶች በደማቅ አንጸባራቂ የኮከብ አፈጣጠር ስብስቦች ያጌጡ።
ጋላክሲ “ፊት ለፊት” ነው ስንል ከምድር ሲታይ ክብ እና የዲስክ ቅርጽ ያለው ይመስላል ማለት ነው። ይህ አተያይ የጋላክሲውን ውስብስብ ገፅታዎች እንድንመለከት ግልጽ የሆነ ነጥብ ይሰጠናል። በአንጻሩ፣ “ጫፍ ላይ” ያለው እይታ የተጨማለቀ፣ ሞላላ ቅርጽ ያለው መልክ ያሳያል፣ ይህም የጋላክሲውን ጠመዝማዛ ክንዶች ታይነት ይቀንሳል።
IC 5332 እንደ SABc አይነት ጋላክሲ ተመድቧል፣ ይህ የሚያሳየው ታዋቂ ማዕከላዊ ባር መዋቅር እንደሌለው እና ጠመዝማዛ እጆቹ በደንብ ያልቆሰሉ መሆናቸውን ያሳያል። ወደ ሁለት ሦስተኛ የሚጠጉ ጠመዝማዛ ጋላክሲዎች በማዕከላቸው ላይ የተለየ የአሞሌ ቅርጽ ያለው መዋቅር ሲኖራቸው ሌሎቹ ደግሞ ከአንድ ነጥብ የሚመነጩ ያልተከለከሉ ጠመዝማዛ ክንዶች አላቸው። IC 5332 ወደ መካከለኛ ምድብ ውስጥ ይወድቃል, በ "SAB" በምደባው ይገለጻል.
ምንም እንኳን ይህ ጋላክሲ በደንብ የተገለጹ ደማቅ ከዋክብት ክንዶች ጥቅጥቅ ባለ ብርሃን ካለው እምብርት የሚኩራራ ቢሆንም ጠመዝማዛ ክንዶቹ ራሳቸው በደንብ የተጎዱ አይደሉም። ለዚህም ነው በምደባ ስኬል ላይ ንዑስ ሆሄ “ሐ” የተመደበው፣ “ሀ” በጥብቅ የተጎዱ ክንዶችን እና “d”ን የሚወክለው ልቅ የተጎዱ እጆችን ያሳያል።
ሃብል ቴሌስኮፕ የሩቅ ጋላክሲዎችን አስደናቂ እይታ በመያዝ ሊያስደንቀን ቀጥሏል። በእሱ ምልከታ፣ ስለ አጽናፈ ሰማይ ሰፊ ውበት እና ውስብስብነት ግንዛቤ እናገኛለን።
ምንጮች:
- የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ (ESA) ኃላፊዎች
- የምስል ክሬዲት፡ ESA/Hable & NASA፣ R. Chandar፣ J. Lee እና PHANGS-HST ቡድን